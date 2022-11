🔴 DIRECT – Suivre l'affaire FTX en temps réel

FTX traverse actuellement une crise sans précédent. Les fonds des utilisateurs de la plateforme de Sam Bankman-Fried sont toujours bloqués. Suivez l'évolution de la situation de FTX en temps réel.

FTX fait face à d'importants soucis de solvabilité suite à une vente massive de tokens FTT de la part de Binance. Changpeng Zhao a évoqué un possible rachat de FTX en accord avec Sam Bankman-Fried, qu'il a ensuite annulé après avoir étudié la gestion des comptes des clients de la plateforme. Suivez l'évolution de la situation en direct.

Le stablecoin USDT perd son ancrage au dollar

🔴 13:05 : le stablecoin USDT n'est plus corrélé au cours du dollar et entame une chute. Le stablecoin de Tether tombe à 0,975 $, peu de temps après l'ouverture probable d'un short par Alameda Research.

Alameda Research short de l'USDT

13:00 : Alameda Research (la société mère de FTX) serait en train de parier sur une baisse du stablecoin USDT. Les traders d'Alameda Research sont très actifs depuis la chute de FTX et multiplient les actions sur des protocoles de finance décentralisée (DeFi).

Sam Bankman-Fried se livre auprès de ses employés

12:45 : Dans un message partagé sur Slack, le PDG de FTX tente de rassurer ses employés : « Nous avons encore une possibilité théorique de lever des fonds, ce qui est ma plus grande priorité la semaine prochaine ». À ce sujet, il ajoute : « En tant qu'investisseur potentiel, nous sommes déjà en discussion avec Justin Sun. Concernant Binance, j'ai l'impression qu'ils n'ont jamais vraiment eu l'intention d'aller jusqu'au bout de l'opération. »

FTX.US n'est toujours pas affectée

11:00 : FTX.US, la branche américaine de FTX, assure toujours l'ensemble de ses services normalement.

DĂ©but du direct

10:58 : Merci de nous rejoindre pour suivre les dernières actualités de l'affaire FTX. Posez-nous vos questions par e-mail à l'adresse [email protected] ou sur notre compte Twitter avec le hashtag #CryptoastFTX. Nous y répondrons dans ce live.

Une information Ă nous communiquer sur cette affaire ? Ecrivez-nous Ă [email protected] avec [CryptoastFTX] en titre d'e-mail.

Le co-fondateur de Circle rassure les investisseurs de Solana

8:44 : Jeremy Allaire, le co-fondateur de Circle, assure que le stablecoin USDC circule normalement sur la blockchain Solana et qu'il n'est nullement affecté par les déboires de FTX.

9 novembre : Binance annule son rachat de FTX

dYdX met en pause le trading de SOL

22:53 : La plateforme de trading dYdX annonce la mise à l'arrêt de la paire de trading SOL-USD « en raison de volatilité du marché extrême ».

Binance annonce qu'elle ne sauvera pas FTX

22:00 : Binance a finalement déclaré qu'elle ne poursuivra pas son achat de la plateforme FTX, citant « des problèmes hors de contrôle » et des « fonds de clients mal gérés ». Ainsi, le brouillard le plus total s'installe sur le marché des cryptomonnaies, ce dernier étant déjà en grande difficulté depuis quelques jours.

FTX est en déficit

19:10 : Plusieurs sources évoquent une perte équivalente à 6 milliards de dollars dans la trésorerie de FTX.

FTX suspend les retraits sur sa plateforme

10:59 : Les retraits de cryptomonnaies depuis FTX sont actuellement bloqués. D'après Etherscan, plus aucun token n'est sorti de la plateforme depuis plus de 4 heures.

Le token SOL de Solana en difficulté

08:00 : Après avoir essuyé une perte de l’ordre de 20 % le 8 novembre, le token SOL de la blockchain Solana perd 47 % supplémentaires dans la journée.

👉 Le Solana (SOL) en baisse de 40 % – Risque-t-il de poursuivre sa chute ?

La fortune de SBF lourdement affectée

08:00 :Le milliardaire et fondateur de FTX avait une part conséquente de ses avoirs en FTT, le token natif de la plateforme d’échange. Au total, Sam Bankman-Fried a vu sa fortune diminuer de 93% en 24h. Le FTT s'échange alors autour des 5 dollars.

👉 FTX : la fortune de Sam Bankman-Fried passe de 14.6 milliards à 991 millions de dollars

8 novembre : Binance pourrait racheter FTX pour sauver la plateforme

Sam Bankman-Fried aurait sollicité Wall Street

22:07 : Avant de signer un accord provisoire de rachat avec le concurrent Binance, la plateforme FTX aurait d'abord appelé à l'aide de plusieurs milliardaires de la Silicon Valley et de Wall Street, sans succès. Ce sont à peu près 5 à 6 milliards de dollars qui devaient être trouvés avant la fin de la journée du mardi 8 octobre.

Binance Ă©voque un possible rachat de la plateforme FTX

17:09 : Un processus de vérification diligente est engagé entre les 2 entités. En d'autres termes, Binance pourra accéder aux comptes de FTX afin d'étudier de plus près la gestion de ses comptes, et peut se retirer de l'accord à tout moment.

👉 Binance a l'intention d'acheter la plateforme FTX

Multicoin Capital avoue être largement exposé à FTX

11:00 : Multicoin Capital, un fonds d’investissement majeur de l’écosystème, révèle à travers une lettre que 10 % de ses fonds détenus sur FTX sont encore en attente de retrait. Par ailleurs, la société a vendu la totalité de sa position en FTT lorsque le cours se situait à 17 dollars contre du BTC et de l’USD. Ces derniers sont également bloqués.

Le token FTT entame sa chute

04:00 : Le cours du FTT affiche une baisse de 25 % en quelques minutes. La panique s'installe chez les investisseurs, les tokens de l'écosystème Solana essuient également des pertes importantes (FTX a investi massivement dans Solana). Le marché commence à chuter dans sa globalité.

👉 Le FTT de FTX chute de 25% en quelques minutes, Binance pointé du doigt

7 novembre : le début des difficultés pour FTX

Changpeng Zhao refuse l'offre de paix d'Alameda Research

20:35 : Caroline Elison, la PDG d’Alameda Research, a agité un drapeau blanc. Elle proposait à Changpeng Zhao de racheter les tokens de FTT de Binance pour 22$ chacun, afin de limiter l’impact des liquidations sur le marché. Le PDG de Binance a refusé l'offre.

👉 Changpeng Zhao refuse l'offre de paix d'Alameda Research

Les signes annonciateurs de la chute de FTX

Les hostilités ont débuté le 2 novembre, suite à la publication d'un rapport par CoinDesk révélant qu'Alameda Research, le fonds d'investissement de Sam Bankman-Fried, pourrait se retrouver en état d'insolvabilité en cas d'une chute conséquente du FTT, le token de la plateforme FTX.

Selon le document, au mois de juin 2022, Alameda Research détenait 14,6 milliards de dollars d'actifs sous différentes formes. Dans cette somme, le fonds détenait environ 10,4 milliards de dollars sous formes de différentes cryptomonnaies, notamment en FTT et en SOL, le token de l'écosystème Solana dans lequel FTX a considérablement investi.

Quelques jours plus tard, Changpeng Zhao, le PDG de Binance, annonce une mise sur le marché graduelle des tokens FTT détenus par Binance, soit l'équivalent de plus de 2,1 milliards de dollars au 6 novembre, date de la publication. Le président de l'exchange a explicitement expliqué ce choix suite aux révélations de CoinDesk :

« En raison des récentes révélations qui ont été faites, nous avons décidé de liquider toute TTF restante dans nos livres. Nous essaierons de le faire d'une manière qui minimise l'impact sur le marché. »

Afin de rassurer les investisseurs, la PDG d'Alameda Research, Caroline Elison, a rapidement proposé à Binance de racheter l'ensemble de ses tokens FTT pour 22 dollars l'unité, ce que Changpeng Zhao a refusé. La panique s'installe et les rumeurs d'insolvabilité concernant FTX ont fini par laisser place à la dure réalité : FTX est en déficit.

Ainsi, les rumeurs faisant état d'une possible chute du second plus important exchange au monde ont fusé : le cours du FTT s'est effondré, chutant de plus de 80 % jusqu'à atteindre les 4 dollars.

Le 8 novembre, l'impensable se produit : au cours de déclarations parallèles, Changpeng Zhao et Sam Bankman-Fried annoncent que FTX a dû recourir à l'aide de Binance. Plus précisément, les 2 entités ont signé une offre non contraignante, laissant la possibilité à Binance de racheter FTX après un processus de due diligence.

Toutefois, après une étude des comptes de FTX, Binance annonce le 9 novembre qu'elle ne pourra pas sauver la plateforme en difficulté, citant « des problèmes hors de contrôle » et « des fonds de clients mal gérés ».

