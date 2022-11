Affectée par FTX, BlockFi limite les fonctionnalités de retraits des fonds des clients

Nouveau dommage collatéral de l'affaire FTX. La plateforme BlockFi a publié un communiqué sur Twitter annonçant : « nous ne sommes pas en mesure d'exercer nos activités comme d'habitude ». Certaines fonctionnalités, notamment les retraits de fonds des clients, sont actuellement suspendues.

BlockFi affectée par FTX

« C'est quand la mer se retire qu'on voit ceux qui se baignent nus. » Ce diction de Warren Buffet prend, encore une fois, tout son sens. Après que Genesis Trading ait révélé avoir 175 millions de dollars bloqués sur FTX, c'est BlockFi qui annonce être également touchée par les déboires de l'exchange de Sam Bankman-Fried.

Dans un communiqué publié tard dans la nuit, BlockFi a annoncé : « En raison du manque de clarté sur le statut de FTX.US et FTX.com, nous ne sommes pas en mesure d'exercer nos activités comme d'habitude ». Voici l'entièreté de l'annonce faite par la société de trading :

Outre le fait que BlockFi se dise « choquée et consternée » par les actualités qui touchent actuellement FTX et Alameda, elle informe ses utilisateurs que leur priorité « a été et continuera d'être la protection des clients et de leurs intérêts ».

BlockFi suspend les retraits des clients

Toutefois, « en attendant d'y voir plus clair », la plateforme a annoncé la suspension de certaines fonctionnalités, notamment les retraits de fonds de la part des clients. Une mesure qui serait tout à fait autorisée selon les termes et conditions de BlockFi, comme ne manque pas de le rappeler le communiqué.

Certains internautes, notamment le très suivi ZachXBT, n'auront pas tardé à rappeler des annonces contradictoires datant de deux jours à peine. Elles provenaient de la fondatrice et COO de BlockFi, Flori Marquez, qui affirmait que « tous les produits BlockFi étaient pleinement opérationnels ».

Elle justifiait cela en expliquant disposer « d'une ligne de crédit de 400 millions de dollars de FTX.US, qui est une entité distincte de celle touchée par une pénurie de liquidités ». Depuis, certains utilisateurs américain ont reçu un message les alertant que FTX.US pourrait prochainement suspendre également ses activités.

