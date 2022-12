Certains utilisateurs de BlockFi bientôt en mesure de récupérer leurs cryptomonnaies ?

BlockFi, le prêteur de cryptomonnaies précédemment déclaré en faillite le 28 novembre, cherche à rembourser une partie de ses clients lésés, selon un document judiciaire en date du 19 décembre.

La requête, déposée auprès du tribunal des faillites du New Jersey, vise à permettre aux utilisateurs de BlockFi de procéder à leurs retraits de cryptomonnaies de façon normale. Cela concerne les clients qui ont des fonds actuellement bloqués sur leur wallet hébergé sur la plateforme.

Effectivement, BlockFi proposait 2 types de services bien distincts : un service de rendement ainsi qu'un service de garde de cryptomonnaies. La motion ici déposée par BlockFi concerne exclusivement les utilisateurs ayant des fonds sur un wallet, et non pas ceux ayant fait usage du service de rendements de la plateforme.

La nouvelle a notamment été partagée par l'investigatrice Tiffany Wong, récemment mise en lumière pour son interview de Sam Bankman-Fried :

WOW, @BlockFi has already filed a motion requesting client withdrawals for assets held in BlockFi Wallet Accounts. S/O to BlockFi for moving exponentially more quickly than @CelsiusNetwork in Ch 11. pic.twitter.com/JvtWzMklNA

— Tiffany Fong (@TiffanyFong_) December 20, 2022