BlockFi se déclare en faillite suite à l'effondrement de FTX

C'est désormais officiel : le service de lending en cryptomonnaies BlockFi et ses filiales entament une procédure de faillite volontaire aux États-Unis. Voici un nouveau dommage collatéral de l'effondrement de FTX.

C'est terminé pour BlockFi

Les rumeurs circulaient depuis quelques jours, c'est désormais officiel : le groupe BlockFi vient d'entamer une procédure volontaire de faillite en se plaçant sous la protection du chapitre 11 de la loi des États-Unis :

Today, BlockFi filed voluntary cases under Chapter 11 of the U.S. Bankruptcy Code.https://t.co/adaAx6me4r — BlockFi (@BlockFi) November 28, 2022

Cette procédure concerne BlockFi Inc. ainsi que les 8 autres filiales associées du groupe et prévoit également que la majorité des employés soit licenciée. Le dépôt de bilan mentionne au moins 100 000 créanciers et entre 1 et 10 milliards de dollars sous gestion.

Pour rappel, le 11 novembre dernier, quelques heures avant l'annonce de la faillite de l'exchange FTX, la société de prêts et rendements spécialisés en cryptos avait annoncé la suspension des retraits pour ses utilisateurs. En effet, BlockFi aurait contracté un prêt de 250 millions de dollars en FTT, le token de FTX dont la valeur a dégringolé de 95% depuis.

Le communiqué nous apprend que la société se concentrera sur le remboursement de tous ses créanciers, y compris le groupe FTX. Jusqu'à nouvel ordre, les retraits sont toujours en suspens mais BlockFi souligne détenir 256 millions de dollars qui serviront à relancer certaines fonctionnalités.

Source : communiqué, dépôt de bilan

