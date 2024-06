FTX : les créanciers devront voter pour accepter ou rejeter le plan de remboursement

Cette semaine, le juge John Dorsey a autorisé les débiteurs de FTX à organiser le vote du plan de remboursement présenté en juin dernier. La date limite pour les votes est fixée au 16 août prochain.

Les créanciers de FTX vont voter le plan de remboursement

Au printemps dernier, les débiteurs de FTX ont présenté un plan de remboursement des actifs en jeu dans la faillite, qui n’a pas manqué de faire réagir. Et pour cause, les équipes en charge du dossier se sont félicitées de pouvoir retourner 112 % des sommes dues, à la nuance près qu’il s’agit là de 112 % du prix des actifs au moment de la faillite de la plateforme, et non des avoirs en cryptomonnaies.

Pour approuver ou rejeter les différentes modalités de ce plan, les créanciers devront prochainement exprimer leur opinion au travers d’un vote. Cette semaine, le juge John Dorsey a autorisé la tenue dudit vote, qui devrait avoir lieu dans les prochaines semaines et se terminer le 16 août prochain sur la plateforme de restructuration Kroll.

Même si ce plan venait à être rejeté, il apparaît aujourd’hui presque impossible que les créanciers retrouvent l’intégralité de la somme due. D’une part, Bloomberg rapporte que les avocats de FTX se sont justifiés de cette décision en expliquant que le fameux Chapitre 11 exigeait un remboursement sur la base des prix au moment de la faillite. Par ailleurs, l’avocat Andy Dietderich évoque un « pool fou d’actifs » achetés avec les fonds des clients, faisant écho à ce que nous avons appris tout au long de l’affaire, compliquant dès lors le processus.

Tandis que 11,4 milliards de dollars auraient été réunis jusqu’à aujourd’hui, l’entreprise devrait disposer de 12,6 milliards de dollars en octobre prochain, lorsque le plan est censé entrer en vigueur.

Source : Bloomberg

