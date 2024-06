Bybit renverse Coinbase pour devenir le deuxième plus grand exchange de cryptomonnaies au monde

En mars, Bybit a renversé Coinbase, devenant ainsi le deuxième plus grand échange de cryptomonnaies centralisé (CEX) au monde après Binance. Quelles sont les raisons expliquant l’émergence de Bybit sur ce secteur de marché ?

Bybit et Binance : le bonheur des uns fait le malheur des autres

L'introduction des ETF Bitcoin spot aux États-Unis a provoqué une forte hausse des volumes de trading de cryptomonnaies à travers le monde. Cependant, tous les exchanges n'ont pas bénéficié de la même manière de cette évolution.

Bybit s’est en tout cas démarqué en dépassant Coinbase en mars, devenant ainsi le deuxième plus grand échange de cryptomonnaies centralisé (CEX) après Binance.

Depuis octobre, la part de marché de Bybit est passée de 8 à 16 %, alors que celle de Coinbase n’a augmenté que de 1 % sur la même période. Encore plus surprenant, malgré un accord rassurant conclu par Binance avec la SEC fin 2023, ce dernier a reculé, perdant ainsi 6 points de parts de marché.

Cela semble indiquer que l’exchange numéro 1 aurait perdu un capital de confiance significatif dans ses déboires avec les autorités réglementaires américaines.

Figure 1 - Évolution des parts de marché des principaux exchanges de cryptomonnaies

Une position stratégique et des avantages concurrentiels attrayants

Kaiko explique cette tendance par les frais compétitifs de Bybit, qui figurent parmi les plus bas de l'industrie. Cependant, cette affirmation est à nuancer puisque d’autres exchanges comme Binance et OKX proposent également des frais attractifs et mettent en œuvre des politiques de récompense ou de promotion sur les frais.

L’avantage concurrentiel de Bybit ne repose donc pas uniquement sur ses frais attrayants.

Bybit a lancé zéro frais pour le trading USDC en février 2023, tandis que Binance a promu TUSD et FDUSD au cours de la dernière année .

Kaiko

Figure 2 - Frais de négociation des CEX les plus importants

Avec l’analyse des volumes de transactions au comptant par actif, il devient évident que Bybit a été tiré vers le haut principalement par 2 cryptomonnaies : Bitcoin et Ethereum. En effet, contrairement à Binance qui a vu un volume diminuer de 16 % depuis l’année dernière, la part de marché de Bybit a quant à elle explosé de 36 % depuis 2023 sur les 2 cryptos majeures.

Figure 3 - Évolution des parts de marché de Bybit de 2023 à 2024 sur les principales cryptomonnaies

Cette tendance est plutôt une bonne nouvelle pour le second en titre, puisque les altcoins sont souvent plus sensibles au sentiment du marché et ont donc davantage tendance à diminuer lors des marchés baissiers, selon Kaiko. Bybit vient également renforcer sa seconde place sur le marché des produits dérivés, soutenant une croissance forte et constante.