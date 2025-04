Le prix du Bitcoin chute, mais son hashrate explose : les mineurs foncent-ils droit dans le mur ?

Le prix du Bitcoin est en forte baisse, mais son hashrate, lui, atteint de nouveaux sommets. Ce décalage entre valorisation et puissance de calcul interroge : les mineurs anticipent-ils une reprise, ou prennent-ils un risque démesuré ?

Un prix décorrélé du taux de hachage de Bitcoin, est-ce un bon signe ?

Malgré les attentes haussières, l’arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche a finalement eu un impact négatif sur le cours du Bitcoin, des autres cryptomonnaies, ainsi que sur l’ensemble des marchés mondiaux. Depuis, le BTC marque une chute d’environ 30 %, la capitalisation des altcoins de 47 %, et le MSCI World (l’indice regroupant les actions des grandes entreprises des pays développés) de 16 %.

Pourtant, la politique de Donald Trump semble favorable à long terme pour Bitcoin et son évolution. Une réserve stratégique de BTC a été officiellement annoncée, le développement d’une monnaie numérique par la Réserve fédérale (Fed) a été interdit, et le minage de Bitcoin est désormais activement encouragé dans de nombreux États.

🔋 Pour creuser le sujet : Découvrez comment le minage de Bitcoin influence le secteur de l'énergie

Le minage se développe à un rythme soutenu aux États-Unis, au point que certaines estimations indiquent que 30 à 40 % de l’activité mondiale s’y concentre. Par ailleurs, de plus en plus de pays commencent à adopter le minage et à en promouvoir l’usage afin de renforcer et rentabiliser leurs infrastructures électriques, notamment en valorisant les surplus d’énergie qui seraient autrement perdus.

Dans ce contexte, le hashrate de Bitcoin, ou taux de hachage en français, ne cesse d’augmenter. Cet indicateur mesure le nombre de tentatives de validation de blocs effectuées par les mineurs. En résumé, plus le hashrate est élevé, plus le réseau Bitcoin est sécurisé.

Hashrate de Bitcoin

Le hashrate moyen s’élève actuellement à 868 EH/s, soit une hausse de 4,3 % par rapport à son précédent record de 832 EH/s.

Cette progression témoigne de l’intérêt soutenu pour le minage de Bitcoin, malgré des frais on-chain historiquement bas. En effet, les revenus tirés des frais de transaction ont rarement été aussi faibles. La mempool, l’espace où s’accumulent les transactions en attente de confirmation, est presque vide, et certains blocs sont même validés sans être entièrement remplis.

Néanmoins, la principale source de revenus des mineurs reste l’émission de nouveaux Bitcoins : 3,125 BTC par bloc soit environ 240 000 dollars au cours actuel. L’augmentation du hashrate signifie donc que ce montant reste suffisant pour maintenir le minage rentable.

Feel Mining : générez des revenus passifs avec vos cryptos

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

L'augmentation du hashrate de Bitcoin serait-elle la cause des faibles frais on-chain ?

Ces frais faibles pourraient également s’expliquer par l’augmentation continue du hashrate de Bitcoin lui-même. En effet, la difficulté de minage s’ajuste tous les 2015 blocs, soit environ toutes les 2 semaines. Comme le hashrate ne cesse de croître, le temps moyen entre 2 blocs (normalement de 10 minutes) est souvent inférieur à cette cible.

Autrement dit, les blocs sont validés plus rapidement que prévu, ce qui réduit la congestion du réseau. À l’inverse, en cas de stagnation ou de baisse du hashrate, la mempool pourrait être remplie plus durablement, entraînant une hausse des frais à cause les utilisateurs souhaitant une confirmation rapide de leurs transactions.

📰 À lire également dans l'actualité – Chute du Bitcoin : Est-ce le moment d'investir en crypto ?

Toutefois, cette hausse du hashrate ne suffit pas à expliquer, à elle seule, la faiblesse persistante des frais. Le phénomène pourrait aussi refléter une baisse de l’activité on-chain de Bitcoin, au profit de solutions centralisées comme les ETF ou les Wrapped Bitcoin (WBTC), ou encore de réseaux de seconde couche tels que le Lightning Network.

Ledger : la meilleure solution pour protéger vos cryptomonnaies 🔒

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

Source : Mempool

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital