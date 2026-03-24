Du minage à l'IA : Core Scientific débloque 1 milliard de dollars pour diversifier ses activités

En moins d'un mois, le mineur de Bitcoin Core Scientific a levé 1 milliard de dollars de dettes auprès de JPMorgan et Morgan Stanley pour diversifier ses activités. Lumière sur cet important changement qui s'opère.

Core Scientific lève 1 milliard de dollars de dettes

Depuis plus d’un an, nous observons des mineurs historiques de Bitcoin (BTC) diversifier leurs activités, notamment pour se tourner vers l’intelligence artificielle.

Cette tendance est due à plusieurs facteurs, que ce soit une hausse de la demande pour les centres de données IA, le minage de Bitcoin, qui est devenu de plus en plus concurrentiel au gré des halvings, ou bien de la baisse du prix du BTC, qui est venue saper la rentabilité.

Dès lors, les mineurs élargissent leurs horizons, et c’est dans cette continuité que Core Scientific a débloqué un total de 1 milliard de dollars de ligne de crédit depuis le début du mois. En effet, le 4 mars dernier, l’entreprise avait déjà officialisé un prêt de 500 millions de dollars contracté auprès de Morgan Stanley Senior Funding. Lundi, l’entreprise a ensuite dévoilé un nouveau financement d’un montant similaire, obtenu auprès de la banque JPMorgan Chase.

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Se montrant assez généraliste, Adam Sullivan, le directeur général de Core Scientific, explique que ces liquidités permettront de développer les infrastructures de l’entreprise :

Nous sommes fiers de bénéficier des engagements de Morgan Stanley et de JP Morgan dans le cadre de ce financement. Avec une capacité de financement totale d'un milliard de dollars désormais disponible, nous sommes bien placés pour mettre en œuvre notre stratégie de développement et de commercialisation, en déployant des capitaux afin d'accélérer la livraison de nos infrastructures et de répondre à une forte demande.

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Dans son communiqué, Core Scientific indique aussi que ces fonds seront utilisés pour le développement de centres de données, l’achat d’équipements, l’acquisition de biens immobiliers, la conclusion de contrats énergétiques ou encore pour le financement de coûts de pré-développement.

Notons aussi que dans ce communiqué de presse, nulle mention n'est faite de « bitcoin », ce qui fait écho à nos propos plus haut concernant la diversification des mineurs. Certes, l'IA est, elle aussi, en fort développement, mais comme pour le minage, il est probable que nous assisterons à un certain plafonnement dans les années à venir et qu'un tri naturel s'opérera sur le marché.

Concernant Core Scientific, l'entreprise a d’ailleurs frôlé la correctionnelle il y a quelques années, mais est finalement sortie de faillite en janvier 2024.

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Alors que les mineurs optent maintenant pour la flexibilité de leurs activités, en témoignent notamment les propos de MARA concernant son acquisition d'Exaion, la pertinence de ces choix ne pourra être jugée que d'ici quelques années, lorsque nous aurons suffisamment de recul pour déterminer ce qui a fonctionné ou non.

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Source : Communiqué de presse

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