SpaceX en Bourse – À quoi s'attendre pour l'action SPCX dès son lancement à 15h30 ?

SpaceX fait son entrée au Nasdaq ce vendredi à 15h30 (heure de Paris). Avec 75 milliards de dollars levés et une valorisation de 1 770 milliards, c'est l'IPO la plus importante de l'histoire. Sursouscription massive, gouvernance verrouillée par Elon Musk et volatilité extrême : voici les éléments clés à surveiller si vous envisager d'acheter l'action SpaceX aujourd'hui.

Une IPO hors norme, sans véritable précédent

L'attente touche à sa fin. SpaceX démarre sa cotation ce vendredi sur le Nasdaq sous le ticker SPCX. Le prix a été fixé à 135 dollars par action pour un montant total levé de 75 milliards de dollars.

À ce prix, SpaceX affiche une capitalisation de 1 770 milliards de dollars et une valorisation entièrement diluée d'environ 1 800 milliards une fois pris en compte les stock-options et les actions restreintes. Du jamais-vu pour une première cotation, ce qui rend toute comparaison historique délicate.

C'est aussi sans doute l'IPO la plus médiatisée jamais organisée, de quoi laisser présager une volatilité extrême dès les premiers jours.

La demande, elle, a dépassé toutes les attentes. L'opération a séduit plus de 4 fois le nombre d'actions disponibles. Les particuliers ont à eux seuls placé plus de 100 milliards de dollars d'ordres, très au-delà des 20 % d'actions qui leur étaient réservées.

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Quels scénarios envisager pour l'action SpaceX ?

Disons-le d'emblée : personne n'est en mesure de prédire l'évolution de l'action SPCX. Une première cotation de cette ampleur avec un flottant aussi réduit et une exposition médiatique inédite échappe à tout modèle fiable. Les scénarios qui suivent sont donc purement théoriques et n'ont aucune valeur de conseil.

Un indicateur permet toutefois de prendre le pouls du marché : les paris en argent réel. Sur Polymarket, environ 68 % des parieurs tablent sur une capitalisation de clôture supérieure à 2 000 milliards de dollars dès le premier jour, soit au-dessus du prix d'introduction (1 770 milliards). Ils sont même 83 % à anticiper une clôture au-delà de 1 800 milliards, mais seulement 34 % au-dessus de 2 400 milliards.

1. Le scénario haussier. Avec un flottant minuscule (de l'ordre de 4 % du capital) et une demande très supérieure à l'offre, le cours de l'action SpaceX pourrait s'envoler dès les premières minutes. Surtout, le Nasdaq a modifié ses règles le 1er mai pour permettre aux nouvelles capitalisations classées dans le top 40 d'intégrer le Nasdaq-100 en 15 séances seulement, contre 3 mois auparavant.

Concrètement, dès fin juin ou début juillet, les fonds indiciels qui répliquent le Nasdaq-100 (comme le QQQ) seraient contraints d'acheter des actions SPCX. Ce sont plusieurs milliards de dollars d'achats mécaniques en perspective, un soutien automatique pour le titre.

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2. Le scénario neutre. Le titre s'installe dans une fourchette large autour du prix d'introduction, le temps que le marché tranche entre deux lectures opposées des comptes de l'entreprise. D'un côté, une croissance solide : 18,7 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2025 (+33 % sur un an), portée par Starlink désormais rentable.

De l'autre, des pertes qui s'accumulent : 4,9 milliards de pertes nettes en 2025, puis 4,3 milliards sur le seul premier trimestre 2026, plombés par la division IA (xAI) et ses investissements massifs.

Tout l'enjeu tient là : est-il raisonnable d'investir dans l'action d'une entreprise capitalisée à 1 770 milliards de dollars qui ne dégage pas encore de bénéfice ?

3. Le scénario baissier à court terme, haussier à long terme. Une partie des particuliers entrés dès l'IPO pourrait prendre ses bénéfices rapidement et provoquer une correction. Maher Kooli, professeur de finance à l'UQAM, anticipe d'ailleurs une réaction excessive du marché, suivie d'une possible correction, le tout porté par une forte volatilité. À plus longue échéance, l'entrée dans le Nasdaq-100 et d'autres indices apporterait un flux d'achat structurel, susceptible de soutenir le cours dans la durée.

👉 Pour en savoir plus, lisez notre article : Faut-il acheter l'action SpaceX (SPCX) ?

Où acheter l'action SpaceX ?

Une fois la cotation lancée à 15h30, l'action SPCX sera rapidement listée auprès de la quasi-totalité des courtiers proposant un accès au Nasdaq.

Les principaux brokers accessibles aux investisseurs français prévoient de référencer le titre dès le premier jour de cotation dans la mesure des disponibilités liées au faible flottant.

Voici une sélection de plateformes où il sera possible d'acheter l'action SpaceX :

À savoir : il faut surveiller les conditions d'accès propres à chaque courtier, certains imposant des restrictions sur les IPO ou un délai avant d'ouvrir l'action au trading. Les frais, le spread d'ouverture et l'éventuel rationnement des ordres à l'ouverture sont aussi à considérer.

👉 L'investissement vous intéresse ? Voici les 10 meilleures actions pour s'exposer à l'intelligence artificielle (IA)

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