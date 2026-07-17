Action SpaceX : pourquoi le titre plonge un mois après son IPO

Un mois après son introduction à la Bourse de New York, l'action SpaceX enregistre une nette baisse. Entre prises de bénéfices, valorisation jugée élevée et interrogations sur les perspectives du groupe d'Elon Musk, plusieurs facteurs expliquent le recul du titre malgré un démarrage très attendu.

Une IPO record vite rattrapée par la réalité

Le 12 juin dernier, SpaceX faisait son entrée au Nasdaq sous le ticker SPCX. Une opération historique : la société d’Elon Musk a levé 85,7 milliards de dollars en incluant l’option des souscripteurs, ce qui en fait la plus grosse introduction en Bourse jamais réalisée. Le prix d’introduction avait été fixé à 135 dollars par action.

JUST IN: SpaceX $SPCX closes below its IPO price for the first time since it went public. pic.twitter.com/nwN7V96Txe — Watcher.Guru (@WatcherGuru) July 16, 2026

Dans les premiers jours de cotation, le titre a flambé, porté par l’enthousiasme des investisseurs particuliers et institutionnels. SpaceX cochait toutes les cases du récit à la mode : conquête spatiale, réseau Starlink, exposition indirecte à l’intelligence artificielle via le modèle Grok, et surtout l’aura d’Elon Musk.

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Un mois plus tard, le tableau s’est nettement assombri. L’action s’échangeait autour de 131,11 dollars jeudi, en repli d’environ 20 % sur le mois écoulé, après être passée sous son prix d’IPO pour la première fois la veille.

on autour de 1 730 milliards de dollars.

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Les vendeurs à découvert prennent d’assaut le titre

Le signal le plus frappant vient du positionnement des hedge funds. Environ 185 millions d’actions SpaceX sont désormais vendues à découvert, soit près de 29 % du flottant public et environ 25 milliards de dollars de paris baissiers, selon les données de S3 Partners.

Le chiffre a explosé en trois semaines. On parlait d’environ 40 millions d’actions shortées, soit 5 à 7 % du flottant, quelques jours après l’IPO. « Nous observons une demande continue de la part des vendeurs à découvert qui construisent des positions spéculatives depuis l’IPO », a expliqué Matthew Unterman, responsable de la recherche chez S3, à CNBC.

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Cette accumulation de positions vendeuses traduit une conviction claire de Wall Street : le titre est jugé surévalué, et le calendrier de déblocage des actions (lockup) risque d’inonder le marché dans les mois qui viennent.

Une bombe à retardement : le calendrier de lockup

C’est le point qui inquiète le plus les analystes. Le flottant initial ne représentait qu’environ 5 % des quelque 13 milliards d’actions en circulation, selon KeyBanc Capital Markets. Le reste est verrouillé, mais pas pour toujours.

Le premier déblocage majeur pourrait intervenir autour de la publication des résultats du deuxième trimestre, avec environ 11 % des actions en circulation devenant éligibles à la vente. Des tranches supplémentaires d’environ 4 % chacune sont prévues à partir du 70e jour après l’IPO, puis d’autres liées à des jalons de performance et aux résultats du troisième trimestre.

Le plus gros bloc reste celui d’Elon Musk lui-même, qui détient environ 42 % des actions en circulation, verrouillées jusqu’en juin 2027. Mais les tranches intermédiaires suffisent à créer une pression vendeuse mécanique, ce qui explique l’appétit des shorts.

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Starship, un catalyseur qui vire au cauchemar

Pour rassurer les marchés, SpaceX comptait sur un catalyseur technique : le 13e vol test de Starship, sa méga-fusée réutilisable. Raté. Le lancement prévu jeudi depuis la base de Starbase, au Texas, a été annulé quelques minutes après l’ouverture de la fenêtre de tir.

« Certains moteurs n’ont pas démarré, ce qui a déclenché un abandon automatique du lancement », a écrit Elon Musk sur X. Deux moteurs Raptor doivent être remplacés avant une nouvelle tentative. L’action a immédiatement perdu plus de 3 % dans les échanges hors séance, prolongeant une série de cinq séances de baisse consécutives.

Or Starship est central pour la thèse d’investissement : c’est ce lanceur qui doit permettre de déployer massivement les satellites Starlink de nouvelle génération et de remplir les contrats avec la NASA dans le cadre du programme Artemis.

Le contexte macro – des craintes de bulle IA qui pèsent

La déception SpaceX ne se joue pas dans le vide. L’action évolue dans un climat de marché tendu. Le Nasdaq Composite a reculé de 1,47 % pour s’établir à 25 881 points, tandis que le Nikkei 225 japonais a plongé de plus de 4 %.

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Les investisseurs redoutent une bulle sur les valeurs liées à l’intelligence artificielle. SpaceX, Anthropic et OpenAI doivent tous entrer en Bourse en 2026, et aucune de ces sociétés n’est rentable. Comme le résume l’économiste James Smith d’ING, « si l’on retire l’IA, le reste de l’investissement privé non résidentiel aux États-Unis recule en glissement annuel depuis six trimestres consécutifs ».

Le Bitcoin (BTC), lui, encaisse aussi le stress ambiant. Il s’échange autour de 62 838 dollars, en recul de 2,78 % sur 24 heures et de plus de 50 % sous son plus haut historique de 126 195 dollars atteint en octobre 2025.

Quel verdict pour les investisseurs ?

Un mois après une IPO présentée comme historique, SpaceX offre une leçon classique aux investisseurs : l’euphorie de lancement ne fait pas la performance à long terme. Le titre cumule aujourd’hui trois handicaps. Une valorisation jugée excessive au regard des pertes actuelles, un calendrier de lockup qui promet des vagues de ventes mécaniques, et un environnement macro défavorable aux valeurs de croissance non rentables.

Pour les investisseurs français exposés via des courtiers en ligne offrant l’accès au Nasdaq, la prudence semble de mise. Les prochains jalons à surveiller sont clairs. Une nouvelle tentative de vol Starship dans les jours qui viennent, la publication des résultats du deuxième trimestre, et la première grande fenêtre de déblocage d’actions. Trois échéances qui décideront si l’IPO SpaceX restera un mirage ou trouvera un second souffle.

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Sources : CNBC, Fortune

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