Abu Dhabi : MGX lève 49 milliards de dollars pour investir dans l’IA

MGX, le fonds émirati d’Abu Dhabi, boucle un véhicule dédié à l’IA de 49 milliards de dollars, avec des participations dans OpenAI, xAI, Anthropic et Binance. L'émirat ambitionne de s'imposer comme un acteur majeur du secteur.

Un fonds IA de 49 milliards de dollars, au-dessus de l’objectif initial

La course aux investissements dans l'intelligence artificielle franchit un nouveau cap. Le fonds émirati MGX a bouclé la levée de 49 milliards de dollars pour son premier véhicule d'investissement, dépassant largement son objectif initial de 45 milliards de dollars. Il s'agit désormais de l'un des plus importants fonds jamais consacrés à l'intelligence artificielle.

MGX is pleased to announce the final close of MGX Fund I at $49 billion in total commitments, exceeding its initial $45 billion target. With the backing of leading institutional and private investors from across the Gulf, North America, Asia, and Europe, the Fund provides… pic.twitter.com/VRtrBg8z15 — mgxai (@mgx_ai) July 1, 2026

MGX a attiré des investisseurs institutionnels et privés du Moyen-Orient, d'Amérique du Nord, d'Asie et d'Europe. Une partie du capital avait déjà été investie avant la clôture officielle du fonds.

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Créé il y a seulement deux ans, MGX est présidé par le cheikh Tahnoun bin Zayed Al Nahyan et soutenu par Mubadala Investment Co. ainsi que par le groupe technologique G42. Son ambition est d'atteindre plus de 100 milliards de dollars d'actifs sous gestion à moyen terme, avec des investissements pouvant atteindre 10 milliards de dollars par an

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OpenAI, xAI, Anthropic, Binance : un portefeuille tentaculaire

Le fonds a bâti en un temps record un portefeuille couvrant toute la chaîne de valeur de l’IA. MGX est notamment entré au capital d’OpenAI lors de son tour de table record de 40 milliards de dollars, mais aussi de xAI, la société d’Elon Musk. Le fonds a également participé à la Série H d’Anthropic à 65 milliards de dollars, sur une valorisation post-money de 965 milliards de dollars.

Côté infrastructures, MGX est cofondateur de l’AI Infrastructure Partnership (AIP) aux côtés de BlackRock, Global Infrastructure Partners, Microsoft et NVIDIA. La plateforme vise à mobiliser 30 milliards de dollars de fonds propres, avec un potentiel de 100 milliards en incluant la dette.

Le portefeuille inclut également Binance, le plus grand échange crypto mondial, dans lequel MGX a pris une participation significative. Un mouvement qui s’inscrit dans la stratégie plus large d’Abu Dhabi vis-à-vis des actifs numériques.

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La logique du portefeuille mérite une lecture stratégique. En combinant des positions dans les modèles frontières (OpenAI, Anthropic, xAI), les infrastructures de calcul (AIP avec NVIDIA) et la distribution financière décentralisée (Binance), MGX couvre l’intégralité du cycle économique de l’IA, de la recherche au déploiement, jusqu’à la monétisation via les marchés de capitaux numériques. Peu de fonds au monde ont réussi à assembler une exposition aussi verticalement intégrée en si peu de temps.

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Abu Dhabi, nouveau centre de gravité de l’IA mondiale

Cette levée intervient dans un contexte de compétition féroce entre fonds souverains, gouvernements et fonds de private equity pour capter les meilleurs actifs de l’IA. Abu Dhabi combine trois atouts recherchés par les géants du secteur : capitaux abondants, énergie à bas coût et relations étroites avec les leaders technologiques américains.

Le fonds vient renforcer une stratégie nationale déjà bien avancée. L’émirat a noué avec OpenAI le projet « Stargate UAE », un data center d’un gigawatt à Abu Dhabi, première brique d’un investissement estimé à près de 20 milliards de dollars aux côtés d’Oracle, NVIDIA et SoftBank.

Pour les investisseurs, dont les investisseurs français exposés aux valeurs technologiques, ce nouveau fonds confirme un élément clé. Les capitaux nécessaires au financement de l’IA se concentrent désormais entre les mains d’un nombre restreint d’acteurs, dont MGX fait désormais partie. Un mouvement qui se produit alors que la valorisation de NVIDIA dépasse les 4 800 milliards de dollars.

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Ce que ce fonds change concrètement

Plusieurs dynamiques devraient se matérialiser dans les prochains trimestres. Le rythme de déploiement annoncé, jusqu’à 10 milliards de dollars par an, exercera une pression à la hausse sur les valorisations des startups IA déjà élevées, réduisant mécaniquement les fenêtres d’entrée pour les fonds de venture capital traditionnels.

De plus, la présence simultanée de MGX au capital d’OpenAI, d’Anthropic et de xAI crée une configuration inédite : un actionnaire commun aux trois principaux laboratoires frontières mondiaux. Cette position confère à Abu Dhabi une influence discrète mais réelle sur les orientations stratégiques du secteur, en matière de gouvernance des modèles, d’accès aux capacités de calcul ou de déploiement géographique.

Sources : MGX, Financial Post

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