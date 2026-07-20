Acheter du Bitcoin pendant l'été - Une stratégie historiquement gagnante ?

L’évolution du prix du BTC suit certaines règles et tendances associées à ses différents cycles de marché, mais également à des réalités plus saisonnières comme les mois de l’année concernés. Mais alors, l’été représente-t-il une bonne période pour acheter du Bitcoin ?

Le troisième trimestre s'impose comme une période compliquée pour le Bitcoin

Alors que le soleil s'installe sur la France avec une intensité évidente, la situation semble plus floue du côté du Bitcoin actuellement en train d'essayer de se stabiliser aux alentours des 64 000 dollars. Et pour cause, tout le monde se demande si son récent passage sous les 60 000 dollars n'aurait pas permis de valider son bottom... que de nombreux analystes estiment toutefois encore à venir.

En effet, il se pourrait que la confirmation attendue de ce point bas de cycle nécessite encore une nouvelle et ultime phase baissière en direction des 50 000 dollars avant de voir les investisseurs revenir pour de bon. Et autant dire que la période estivale ne s'impose pas comme une possible invalidation de ce scénario.

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Le Bitcoin tente de se stabiliser sur le niveau des 64 000 dollars

Car malgré les cycles quadriennaux historiquement associés à l'évolution du prix du BTC en fonction de ses différents halvings, une autre réalité permet également d'estimer la tendance de cette cryptomonnaie emblématique sur une unité de temps plus courte, en fonction des différents trimestres et mois de l'année.

Un outil disponible sur le site Coinglass, sous la forme d'un tableau récapitulatif des performances enregistrées par le BTC, qui place le troisième trimestre de l'année comme la période la moins rentable, avec un rendement moyen de 6,30 % largement inférieur aux autres périodes de l'année, même si la valeur médiane associée permet de relativiser ce résultat à 2,3 % de hausse, comme supérieur au premier trimestre (-2,26 %).

Le troisième trimestre s'impose comme une période compliquée pour le Bitcoin

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L'occasion de prendre position sur le bottom ?

Mais alors, faut-il acheter du Bitcoin à cette époque ? La question mérite de se pencher plus précisément sur les données disponibles, comme par exemple le tableau des performances du BTC d'un mois sur l'autre depuis 2013. Et, dans ce cas précis, les mois d'août (1,12 %) et de septembre (-3 %) affichent les pires performances moyennes dans le domaine, juste après le mois de juin et ses -1,59 %. Des résultats également peu reluisants en valeur médiane, avec respectivement -7,5 % et -3,12 % qui s'imposent comme les plus mauvais de l'année.

Un schéma baissier qui pourrait participer à la perspective d'un prochain bottom encore à découvrir en direction des 50 000 dollars, avant un retour haussier porté par les performances moyennes records des mois d'octobre (20 %) et de novembre (41 %), lorsque les investisseurs reviennent de vacances.

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Performances mensuelles du Bitcoin

Dans ce type de configuration, la perspective de voir rouge au cours de cet été 2026 pourrait donc s'imposer comme une bonne nouvelle, voire même une opportunité à saisir avant un retour haussier de fin d'année que certains analystes un peu (trop ?) optimistes espèrent voir se terminer aux alentours des 150 000 dollars.

Bien évidemment, il ne suffit pas de regarder les données du passé pour prédire l'avenir du Bitcoin, et chacun devra élaborer - et assumer - sa propre stratégie en fonction de son goût pour le risque. Toutefois, les dynamiques historiquement associées à l'évolution de son prix peuvent permettre de se préparer à certaines éventualités ou venir confirmer une tendance déjà validée par d'autres indicateurs, comme la recherche en cours d'un point bas de cycle.

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Source : Coinglass

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