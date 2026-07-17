Près de 6 000 bitcoins (380 millions de dollars) se réveillent après 8 ans de sommeil

Une baleine du Bitcoin vient de déplacer l’équivalent de 380 millions de dollars en BTC immobiles depuis 8 années. Se prépare-t-elle à vendre les presque 6 000 BTC détenus dans ce portefeuille, dont la valeur a été multiplié par 4 depuis sa création ?

Un portefeuille déplace ses 5 908 BTC immobiles depuis 2017

Les déplacements soudains de BTC détenus dans des portefeuilles considérés comme abandonnés depuis des années font régulièrement parler d'eux, en particulier car cela implique des montants importants associés à des plus-values records parfois calculées en dizaines de milliers de pourcents pour les plus anciens.

Une situation qui vient une nouvelle fois de se répéter, selon une récente publication du compte Lookonchain sur le réseau X, avec un portefeuille garni de 5 908 bitcoins immobiles depuis leur réception en décembre 2017, à une époque où le prix du BTC tentait d'inscrire un nouveau sommet historique à son palmarès juste en dessous des 20 000 dollars.

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Un portefeuille déplace ses 5 908 BTC immobiles depuis 2017

De ce fait, ce portefeuille estimé à 380 millions de dollars au moment de leur déplacement (avec un BTC aux alentours des 64 000 dollars) représente une belle plus-value estimée à 280 %, soit une valeur quasiment multipliée par 4 par rapport à leur prix initial de 16 800 dollars.

Malgré tout, il semble important de noter la volonté de fer de ce détenteur OG (old guard) de Bitcoin, qui vient de voir la valeur de son portefeuille divisée par 2 en quelques mois depuis son dernier sommet historique aux alentours des 124 000 dollars en octobre dernier. Une époque à laquelle son portefeuille affichait un rendement de 640 % bien supérieur à ses performances actuelles.

Mais cela n'est rien en comparaison des pertes qu'il a également traversées entre début 2018 et fin 2020, lorsque le BTC évoluait bien en dessous du niveau symbolique des 10 000 dollars, au point d'avoir enregistré des pertes supérieures à 80 % en décembre 2018, lorsque le Bitcoin évoluait aux alentours des 3 200 dollars.

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Pour quelle raison déplacer ces bitcoins ?

Une fois les performances constatées, reste la question essentielle de la raison possible de ce déplacement soudain à un moment où la vente de ces BTC ne représente pas nécessairement une opération des plus intéressantes, en particulier au regard de la force de détention antérieure.

Selon les informations disponibles sur le site Arkham Intelligence, la destination des fonds implique une adresse non identifiée comme appartenant à une plateforme d'échange de cryptomonnaies. Ce qui semble permettre d'écarter la possibilité d'une vente imminente.

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Et pour cause, alors que ces mouvements correspondaient jusqu'à présent la plupart du temps à des opérations de vente très lucratives pour leurs détenteurs, certaines réalités contemporaines peuvent expliquer de tels transferts, comme par exemple le risque lié à l'informatique quantique en capacité d'exploiter certaines clés publiques exposées.

Une autre raison pourrait également concerner la récente action en justice menée par un petit malin afin de revendiquer les portefeuilles Bitcoin considérés comme « abandonnés » par leurs propriétaires, car immobiles depuis de (trop) nombreuses années.

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Source : Lookonchain

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