Trump : ses conflits d’intérêts pourraient faire échouer le CLARITY Act alors que les républicains veulent un vote avant août

Le CLARITY Act pourrait être présenté au Sénat dès la semaine du 20 juillet, avec pour objectif un vote avant la pause parlementaire d’août. Mais à quelques jours de cette échéance, les négociations restent freinées par le sujet des conflits d'intérêts de Trump et son administration, devenus centraux dans le débat politique américain.

Le CLARITY Act arrive dans sa dernière ligne droite au Sénat

Depuis plusieurs mois, le CLARITY Act est présenté comme l’un des textes les plus importants pour l’industrie des cryptomonnaies américaine. Son objectif est de créer un cadre fédéral pour les actifs numériques, notamment en clarifiant la frontière entre les actifs relevant de la Securities and Exchange Commission (SEC) et ceux relevant de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC).

Le texte est donc suivi de près par l’industrie, qui y voit une manière d’obtenir davantage de prévisibilité réglementaire aux États-Unis, mais il reste aussi un objet politique fragile, car son adoption au Sénat nécessite un soutien bipartisan difficile à sécuriser.

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Le dossier doit justement avancer cette semaine à la Maison-Blanche, plusieurs sénateurs républicains devraient rencontrer Donald Trump ce jeudi 16 juillet afin de discuter du texte et de son « chemin vers le succès ».

Bernie Moreno et Cynthia Lummis, 2 élus républicains défenseurs de la proposition de loi, doivent participer à cette réunion. Patrick Witt, conseiller crypto de la Maison-Blanche, et Susie Wiles, cheffe de cabinet de Donald Trump, doivent également être présents.

Kristin Smith, présidente du Solana Policy Institute a affirmé au média The Block :

L'objectif est de lui présenter quelques propositions sur la question de l'éthique et, espérons-le, d'obtenir son accord [...] Je pense que c'est un signal très positif.

Cet accord ne porterait donc pas sur le principe du CLARITY Act, que Donald Trump soutient déjà publiquement, mais sur les restrictions éthiques susceptibles de répondre aux critiques visant ses propres intérêts crypto et ceux de sa famille.

Cynthia Lummis a aussi indiqué sur Fox News que le CLARITY Act pourrait arriver au Sénat dès la semaine prochaine, après environ 10 mois de préparation. L’objectif politique reste clair, faire avancer le texte avant la pause parlementaire d’août, après laquelle les élections de mi-mandat pourraient rendre tout compromis plus difficile en cas de perte de sièges républicains.

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Les revenus crypto de Trump donnent aux démocrates un argument pour bloquer le texte

Si aucun accord sur les restrictions éthiques n'est accepté par Donald Trump, alors c'est le projet entier qui pourrait être rejeté par le camp démocrate. Selon les déclarations financières de Donald Trump, le président aurait rapporté plus de 1,4 milliard de dollars de revenus liés à ses projets crypto en 2025.

Dans le détail, 635 millions de dollars viendraient de royalties versées par Celebration Coins, l’entité derrière les memecoins TRUMP et MELANIA, tandis que plus de 500 millions de dollars proviendraient de World Liberty Financial, la société crypto cofondée par ses fils.

Les sociétés liées à Trump, à World Liberty Financial et à ses memecoins détenaient aussi au moins 160 millions de dollars en Bitcoin (BTC) et Ether (ETH) fin 2025.

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Ces chiffres alimentent directement les demandes des démocrates autour d’une clause d’éthique. Plusieurs élus veulent empêcher le président, le vice-président, les membres du Congrès, les hauts responsables fédéraux et leurs familles de profiter d’activités crypto pendant leur mandat.

Elizabeth Warren, Chris Murphy, Chris Van Hollen ou encore Jeff Merkley ont déjà fait de ce sujet un motif d’opposition, parlant même de corruption. D’un côté plus modéré, certains démocrates ont soutenu l’avancée du texte en commission, en prévenant que les questions d’éthique devraient être réglées avant un vote en séance.

Pour ces raisons, certains analystes estiment que le Clarity Act pourrait être rejeté si présenté cet été. À titre indicatif, le marché prédicif Polymarket estime que le texte a 41 % de chances d'être adopté cette année, contre 73 % en mai et jusqu’à 82 % en février.

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Sources : The Block, Fox News, Polymarket

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