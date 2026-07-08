Les tensions repartent de plus belle au Moyen-Orient, alors que les États-Unis viennent de frapper l’Iran en représailles à des attaques menées dans le détroit d’Ormuz. L’occasion pour Washington de remettre en place les sanctions à l'encontre des ventes de pétrole iranien, au risque de faire à nouveau vaciller les marchés.

Les États-Unis rétablissent les sanctions contre l'Iran

Rien ne va plus au Moyen-Orient, alors que les dernières nouvelles en provenance de l'Iran font état de « frappes puissantes » menées par les États-Unis sur son territoire, en représailles à des attaques ciblées menées dans le détroit d'Ormuz, auxquelles Téhéran n'a pas manqué de répliquer en frappant à son tour des bases américaines installées au Koweït et à Bahreïn.

Une situation d'autant plus chaotique que certaines informations indiquent que de hauts gradés des forces américaines auraient volontairement contourné des avertissements émis au sujet de données de renseignement possiblement obsolètes, ayant entraîné le bombardement d'une école et la mort de près de 200 enfants.

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Autant dire que ce contexte aura eu raison du fragile accord mis en place le mois dernier entre Washington et le pouvoir de Téhéran, autorisant de manière provisoire la production, la livraison et la vente de pétrole iranien jusqu'à la date du 21 août.

En effet, cette autorisation vient d'être officiellement suspendue à partir de ce mardi 8 juillet afin de répondre aux « agissements totalement inacceptables de l'Iran dans le détroit d'Ormuz », avec comme conséquence directe un retour à la hausse du prix du pétrole.

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Le prix du baril du pétrole repart à la hausse

Dès l'annonce du retour des sanctions américaines contre les importations de pétrole iranien, le prix du baril de brut est reparti à la hausse avec une augmentation de 6 % qui pourrait bien se poursuivre sur les prochains jours, voire les prochaines semaines.

Le prix du baril de pétrole repart à la hausse

Un coup dur pour les marchés, alors que le prix du pétrole commençait tout juste à revenir à des niveaux enregistrés avant le conflit enclenché par les États-Unis au Moyen-Orient, avec la perspective d'un possible retour vers les récents sommets enregistrés à plus de 100 dollars.

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Au moment d'écrire ces lignes, les principaux indices boursiers américains affichent des reculs significatifs sur les dernières heures, comme par exemple le S&P 500 en baisse de 0,45 % ou le Nasdaq qui plonge de 1,16 %, alors que les analystes attendent les conclusions du sommet de l'Otan en Turquie, auquel participe Donald Trump.

Rien à signaler pour le moment du côté du Bitcoin, qui affiche une situation plutôt neutre avec un léger recul de 0,8 % sur les dernières 24 heures qui ne remet - pour le moment - pas en cause sa tentative de retour au-dessus du niveau des 60 000 dollars, avec un prix du BTC actuellement fixé aux alentours des 62 600 dollars.

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Source : Reuters

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