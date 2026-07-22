CLARITY Act : quelles cryptos pourraient profiter de l'adoption de la législation crypto américaine ?

Alors que le projet de réglementation américaine du marché crypto CLARITY Act semble enfin reprendre le chemin d’une adoption possible, une question se pose au sujet des conséquences associées, comme le fait d’essayer d’identifier quelles cryptomonnaies pourraient en profiter le plus. On fait le point…

Adoption du CLARITY Act : une promesse haussière pour certaines crypto ?

Après des semaines de blocage sur la question des rendements applicables aux stablecoins et la mise en place imposée par les démocrates d'une clause d'éthique, le parcours législatif chaotique du cadre réglementaire américain du marché crypto semble reprendre la direction d'une approbation possible avant la fin de cette année.

Une avancée commentée par le secrétaire au Trésor en personne, Scott Bessent, afin de bien signifier son inscription dans la dernière ligne droite en direction de sa mise en œuvre effective à l'aide d'une métaphore en lien au football américain qui la positionne « à un yard de la ligne d’en-but ».

🔍️ Chute du Bitcoin : Est-ce le moment d'investir en crypto ?

Une étape décisive pour le marché des cryptomonnaies qui ne manque pas de soulever une interrogation légitime et essentielle : quels sont les tokens qui pourraient surfer cette vague réglementaire avec le plus de bénéfices possibles ?

Une estimation qui reste aléatoire et complexe, mais qui bénéficie toutefois de certaines pistes non négligeables afin de tenter d'identifier certains postulants potentiels, comme par exemple leur implantation sur le sol américain, l'abandon des poursuites menées à leur encontre par les régulateurs locaux ou l'ouverture que cela pourrait permettre d'apporter à leur secteur d'activité.

Acheter la crypto Bitcoin en quelques clics avec Finst

Des conséquences plus importantes pour les altcoins ?

Lorsqu'il s'agit de réaliser un classement crypto, la question du Bitcoin se pose toujours en premier. Pourtant, dans le cas présent, le BTC n'apparaît pas nécessairement comme celui qui pourrait le plus profiter du CLARITY Act, notamment du fait de son statut de commodity déjà établi depuis des années.

Malgré tout, l'ouverture réglementaire initiée pourrait permettre de faire évoluer les principaux acteurs du secteur des cryptomonnaies - Bitcoin compris - avec un accent toutefois plus marqué du côté des altcoins populaires comme le XRP et le SOL, bien plus lourdement impactés par les attaques de la SEC dirigée par Gary Gensler.

📰 Trump accepte un compromis éthique, le CLARITY Act se rapproche d’un vote au Sénat

Un potentiel haussier qui doit prendre en compte la résolution du conflit de Ripple avec la SEC en août de l'année dernière, comme un possible sell the news déjà bien entamé à son sujet, alors que du côté de Solana l'introduction du principe de « mature blockchain system » inscrit dans le CLARITY Act pourrait permettre au SOL de perdre son statut de titre financier (security) géré par la SEC au profit d'une prise en charge plus souple de la CFTC... qui reste toutefois à confirmer.

Un cas de figure qui concerne également la crypto ADA de Cardano, avec la popularité dont bénéficie Solana en moins, et d'autres projets d'infrastructures qui pourraient voir leur prime de risque réglementaire diminuer significativement.

Ethereum, finance décentralisée et actifs tokenisés

Toutefois, l'un des véritables gagnants potentiels de l'adoption du CLARITY Act pourrait bien être Ethereum, notamment du fait de son rôle de support pour de nombreuses innovations populaires à l'heure actuelle comme les stablecoins et les actifs tokenisés, en capacité de révolutionner durablement la finance traditionnelle.

Une mutation déjà largement engagée par cette blockchain, par exemple avec le déploiement annoncé d'un nouveau standard de tokens à vocation institutionnelle en interne ou le développement de solutions de confidentialité externes, comme Ethsystems récemment lancé par plusieurs chercheurs de la Fondation Ethereum.

👉 Qu'est-ce que la tokenisation et quels secteurs transforme-t-elle ?

Du côté de la tokenisation, difficile de ne pas mentionner le projet Ondo finance (ONDO) ou la blockchain orientée Real World Assets (RWA) Canton Network et son token CC, mais également Chainlink (LINK) qui pourrait s'imposer comme l'oracle de référence pour soutenir les expérimentations institutionnelles dans le domaine.

Enfin vient le secteur de la finance décentralisée (DeFi), dont les principaux protocoles actuels - tels que Aave, Morpho, Compound (COMP) ou Uniswap (UNI) - attendent avec impatience l'ouverture institutionnelle promise par la mise en place d'un cadre réglementaire plus clair sur le premier marché financier mondial, avec l'éventualité de pouvoir échapper au statut de « covered parties » qui encadre les prestataires de services crypto en interdisant de verser des rendements passifs sur les stablecoins.

Bien évidemment, cette sélection n'a rien d'exhaustive et elle ne représente pas une liste d'investissement clé en main. C'est la raison pour laquelle nous vous invitons à mentionner dans les commentaires les projets qui selon vous devraient y figurer, en expliquant pour quelle raison ils pourraient bénéficier de l'adoption du CLARITY Act.

Inscrivez-vous sur Finst et recevez 20 € en Bitcoin (voir conditions sur le site)

Source : DefiLlama

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité ou de l'affiliation. L'investissement dans les actifs numériques présente un risque de perte en capital totale ou partielle. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. N'investissez que ce que vous êtes prêts à perdre.