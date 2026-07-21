Trump accepte un compromis éthique, le CLARITY Act se rapproche d’un vote au Sénat

Le Clarity Act pourrait franchir l’un de ses derniers obstacles politiques aux États-Unis. Donald Trump aurait accepté un compromis sur les règles éthiques entourant le texte, alors que ses propres revenus liés aux cryptomonnaies compliquaient les négociations au Sénat.

Trump aurait accepté un compromis éthique sur le Clarity Act

Depuis plusieurs semaines, le Clarity Act est bloqué sur un point politiquement sensible. Le texte, censé encadrer le marché américain des actifs numériques, bénéficie d’un soutien important dans l’industrie des cryptomonnaies, mais plusieurs démocrates refusent d’avancer sans garde-fous sur les conflits d’intérêts.

Le blocage vise directement Donald Trump et sa famille, déjà impliqués dans plusieurs initiatives crypto, dont les memecoins TRUMP et MELANIA, ainsi que World Liberty Financial. Ces activités ont transformé le président en soutien politique majeur de l’industrie, mais aussi en source de vulnérabilité pour le texte qui devrait apporter plus de clarté pour le secteur crypto américain.

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Selon le média The Block, Donald Trump aurait finalement accepté un compromis sur les dispositions éthiques du Clarity Act.

Une source anonyme de l’industrie aurait indiqué ce lundi qu’un accord avait été trouvé avec le camp républicain, quelques jours après la réunion entre Donald Trump, les sénateurs républicains Bernie Moreno et Cynthia Lummis, ainsi que Patrick Witt, conseiller crypto de la Maison-Blanche.

Pour le moment, les détails du compromis ne sont pas publics, mais cela devrait ajouter l'interdiction aux élus, ainsi qu'aux membres de leur famille, d'utiliser leur influence et leurs contacts pour profiter d’activités crypto pendant leur mandat.

Eleanor Terrett, journaliste anciennement chez Fox News, semble confirmer les révélations :

🚨NEWS: I’m hearing from multiple industry sources that the White House has agreed on an ethics package for the Clarity Act and sent the language to certain Senate Republicans this afternoon. It’s still unclear what the details of the agreement are (I’ve reached out for… — Eleanor Terrett (@EleanorTerrett) July 20, 2026

J'entends de plusieurs sources du secteur que la Maison-Blanche s'est mise d'accord sur un ensemble de mesures éthiques pour le CLARITY Act et a transmis le texte à certains sénateurs républicains cet après-midi.

Cette annonce augmente les chances d'adoption de la loi au Sénat, mais rien n'est encore joué. Pour être adoptée, la loi devra en effet obtenir un soutien bipartisan, réunissant à la fois la voix des sénateurs républicains et démocrates.

Le texte pourrait être publié dans les prochains jours, pour être voté avant les vacances parlementaires. Si le texte est adopté, il devra ensuite retourner à la Chambre des représentants avant d’être signé par Donald Trump.

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Quel sera l'impact du Clarity Act sur les cryptomonnaies s'il est approuvé ?

Si le Clarity Act est adopté, son effet ne serait pas forcément une hausse directe du prix des cryptomonnaies. Le texte pourrait surtout réduire l’incertitude juridique aux États-Unis, ce qui faciliterait la création de nouveaux services et de produits financiers utilisant les rails crypto.

Cela pourrait entraîner davantage d’usages et de volumes sur certaines blockchains, mais plus d’activité ne signifie pas automatiquement plus de valeur pour les cryptos, car leur économie ne capte pas toujours directement les frais ou les revenus générés par ces usages.

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Source : TheBlock

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