Le marché US des ETF Bitcoin spot repart dans le vert - Vers un retour du BTC à 70 000 dollars ?

Alors que le Bitcoin vient de repasser au-dessus des 66 000 dollars, la baisse enclenchée sur le marché des semi-conducteurs laisse planer le doute sur les perspectives liées au secteur de l’IA. Le retour des entrées nettes sur le marché américain des ETF Bitcoin spot pourrait-il soutenir un rebond du BTC vers les 70 000 dollars ?

Le Bitcoin résiste à la crise des semi-conducteurs

Le Bitcoin semble bien décidé à confirmer sa capacité de résilience face aux aléas du marché boursier, alors que le prix du BTC vient de repasser il y a quelques instants au-dessus des 66 000 dollars pendant que les actions des principales sociétés de semi-conducteurs enregistrent des baisses notables, au point d'imposer un recul de 20 % à l'indice américain du secteur (PHLX Semiconductor - SOX) depuis son dernier sommet du mois de juin.

Une situation compliquée pour les places boursières américaines, face à une stratégie évidente de prise de bénéfice de la part d'investisseurs inquiets vis-à-vis d'une valorisation du secteur de l'intelligence artificielle (IA) jugée excessive, avec comme conséquence directe : un retour de l'indice Nasdaq-100 sous le niveau des 28 800 points pour la première fois depuis cinq semaines.

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Face à cette situation, le marché américain des ETF Bitcoin spot affiche un regain d'activité à contre-courant, avec un retour confirmé des entrées nettes sur les 5 derniers jours qui cumulent un total de 727,25 millions de dollars, dont 227 millions rien que sur la journée d'hier (le 20 juillet).

Le marché US des ETF Bitcoin spot renoue avec les entrées nettes

Doit-on y voir un retour possible des liquidités sur le marché du Bitcoin, toujours en quête d'une validation de son point bas de cycle ? Possible, au regard de la situation actuelle, même si l'or (XAU) semble également tirer son épingle du jeu avec une hausse en cours de 3 % sur les derniers jours qui vient d'inscrire à nouveau son prix au-dessus des 4 000 dollars (4 070 dollars au moment d'écrire ces lignes).

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Vers un retour imminent du BTC à 70 000 dollars ?

Au moment d'écrire ces lignes, le cours du BTC enregistre une hausse de 6 % sur les 7 derniers jours, dont 3,5 % rien qu'au cours des dernières 24 heures. De quoi envisager la perspective d'un retour plus rapide que prévu sur le niveau symbolique des 70 000 dollars, même s'il reste pour cela encore 6 % de hausse à parcourir.

Le Bitcoin repasse au-dessus des 66 000 dollars

Une éventualité abordée par les analystes de CryptoQuant, en se basant sur le ratio Momentum Whale Inflow qui vient d'atteindre son plus bas niveau de 2026, indiquant « une diminution de la pression vendeuse, ce qui réduit le sentiment baissier pesant sur le cours du Bitcoin et pourrait favoriser un rebond à court terme ».

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Une hausse qui doit toutefois rester sous haute surveillance afin de ne pas tomber dans un possible bull trap, car elle intervient à un moment où certains analystes estiment qu'un retour en direction des 50 000 dollars sera encore nécessaire afin de véritablement repartir en tendance haussière.

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Sources : Sosovalue, CryptoQuant

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