Bitcoin : les institutionnels visent un bottom entre 40 000 et 60 000 dollars

Alors que le BTC a perdu près de la moitié de sa valeur depuis son record historique, les grandes institutions estiment que le bottom pourrait être proche. Les indicateurs on-chain semblent le confirmer, sans garantir que le marché ait déjà trouvé son plancher.

Un bottom institutionnel entre 40 000 et 60 000 dollars

Le Bitcoin (BTC) traverse une phase délicate. Après avoir touché un sommet historique à 126 195 dollars le 6 octobre 2025, le cours a reculé de près de 49 % pour s’établir autour de 64 730 dollars. De quoi relancer le débat sur le niveau où se formera le véritable point bas du cycle.

Les grandes institutions financières se rangent dans deux fourchettes principales. La première, comprise entre 50 000 et 60 000 dollars, regroupe les scénarios les plus optimistes. Standard Chartered estime ainsi que le rebond sur les 59 000 dollars pourrait déjà avoir marqué le plancher. CryptoQuant, NYDIG et Citi identifient de leur côté une zone technique clé entre 53 000 et 54 000 dollars.

Review: Major Institutions' Bitcoin Bottom Price Predictions for This Cycle Major institutional assessments of Bitcoin’s cycle bottom cluster mainly in two ranges: $50,000–$60,000 and $40,000–$46,000. However, some figures are base-case bottom forecasts, while others represent… pic.twitter.com/RrslzV2gz3 — Wu Blockchain (@WuBlockchain) July 14, 2026

La seconde fourchette, plus prudente, se situe entre 40 000 et 46 000 dollars. Galaxy Research place son scénario de base dans cette zone, tandis que le modèle le plus récent de 10x Research pointe vers un intervalle de 46 628 à 50 732 dollars.

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Les scénarios baissiers vont plus loin

Certains acteurs envisagent une glissade plus sévère. Bitfinex et 22V Research évoquent un risque de retour vers les 40 000 dollars en cas de demande faible ou de cassure décisive du support. Les prévisions sous les 40 000 dollars, plus rares, reposent essentiellement sur des scénarios de bear market prolongé, de récession macroéconomique ou de stress financier majeur.

Du côté des figures individuelles du secteur, les fourchettes s’élargissent considérablement, allant de 57 000 dollars à moins de 30 000 dollars. Aucun consensus institutionnel clair ne se dégage donc autour d’un point bas précis.

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Au-delà des modèles institutionnels, deux indicateurs on-chain historiquement fiables envoient des signaux convergents. Le Puell Multiple, qui compare les revenus quotidiens des mineurs à leur moyenne annuelle, évolue juste au-dessus de 0,5. Les cinq précédents creux de cycle du Bitcoin ont tous été marqués par un passage sous ce seuil.

Dans le même temps, la réserve détenue par les long-term holders (les investisseurs qui n’ont pas bougé leurs BTC depuis plus de 155 jours) a atteint un record de 16,75 millions de BTC selon Galaxy Research. Ce chiffre représente près de 84 % de l’offre en circulation, un signal d’accumulation plutôt que de distribution.

Sur la base de ces modèles on-chain, un point bas autour de 47 000 dollars reste envisageable, soit environ 25 % sous les niveaux actuels. Mais l’amplitude décroissante du Puell Multiple à chaque cycle laisse aussi entrevoir la possibilité d’un plancher plus élevé, si l’accumulation actuelle suffit à absorber la pression vendeuse restante.

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Sources : Wu Blockchain, BeInCrypto

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