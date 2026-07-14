Adoption du Bitcoin : la Société Générale s'impose comme la première banque française

L’adoption de la blockchain et des cryptomonnaies s’accélère du côté du secteur bancaire, notamment avec les stablecoins et les actifs tokenisés. Mais qu’en est-il du Bitcoin ? Un classement proposé par Strategy fait apparaître la Société Générale comme le champion français dans le domaine.

Strategy lance un indicateur d'adoption du Bitcoin par les banques

Le fait semble désormais établi. Après des années de méfiance et d'éloignement volontaire, le secteur bancaire a décidé d'adopter la blockchain et les cryptomonnaies à la fois pour répondre à la demande de ses clients désireux d'accéder à cette nouvelle classe d'actifs, mais également afin de profiter des fonctionnalités associées aux potentiels révolutionnaires.

Une rencontre qui s'exprime actuellement sous la forme d'une création accélérée de stablecoins associés à ces institutions financières, qu'il s'agisse de projets individuels ou plus collectifs, mais également de l'intégration d'actifs du monde réel (RWA) tokenisés ou d'autres options plus spécifiques.

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Toutefois, une autre donnée restait jusqu'à présent assez difficile à estimer : le taux d'implication effectif des acteurs bancaires mondiaux vis-à-vis du Bitcoin. Une lacune à laquelle a visiblement souhaité répondre la société Strategy, avec la mise en place d'un « indicateur d'adoption du Bitcoin par les banques ».

Strategy lance un indicateur d'adoption du Bitcoin par les banques

Afin d'établir ce classement, la société Strategy a sélectionné plusieurs critères comme le trading d'ETF et de BTC, la conservation, les produits financiers proposés (stablecoins, blockchain...), les activités sur marge et l'engagement stratégique des banques sélectionnées, au nombre de 30.

De quoi permettre au CEO de Strategy, Phong Le, de parler d'une « adoption du Bitcoin et de l'écosystème des crypto-actifs qui s'accélère de la part des grandes banques et des institutions financières », même si cela ne représente selon lui qu'un début « avec un taux d'adoption de 32 % ».

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Société Générale : la banque française leader de l'adoption du Bitcoin

En tête de ce classement apparaît le géant américain de la gestion d'actif Fidelity, qui intègre cette liste en tant que plus grande institution financière exposée au Bitcoin avec un score de 71 % qui doit sans aucun doute prendre en compte son ETF Bitcoin spot FBTC. Puis viennent les banques BNY Mellon et Goldman Sachs qui affichent respectivement un résultat de 46 % et 45 %.

Mais la donnée la plus intéressante du côté de la France concerne la banque Société Générale qui s'impose dans le Top 10 de cette adoption du Bitcoin - plus précisément à la 9e place - avec un score de 35 % qui repose essentiellement sur ses activités de garde crypto et en lien à ses stablecoins CoinVertibles EURCV et USDCV.

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Une position de la Société Générale qui doit également s'appuyer sur son activité dédiée à la fourniture de liquidité pour les ETP adossés au Bitcoin et à Ethereum de 21Shares en Allemagne et en Europe de l'Est depuis maintenant un peu plus d'un an, comme semble l'indiquer le document de Strategy.

Deux autres banques françaises apparaissent également dans ce classement, comme BNP Paribas qui pointe à la 12e place ou le Crédit Agricole qui arrive en 14e position, avec des scores identiques de 30 %.

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Source : Phong Le

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