Le Crédit Agricole mise sur la crypto après le départ de son patron anti-Bitcoin

Un an après le départ de Philippe Brassac, le Crédit Agricole accélère dans la crypto : stablecoin EURXT, agrément MiCA et rachat possible de Meria.

Du Bitcoin à zéro dollar au stablecoin EURXT

Le contraste est saisissant. En 2021, Philippe Brassac, alors directeur général du Crédit Agricole, prédisait un effondrement du Bitcoin à 0 dollar en avril 2025. La prophétie a fait long feu, puisque le cours du Bitcoin évolue aujourd’hui autour de 62 000 dollars.

Un an après le départ de son ancien patron, la banque a totalement changé de discours. Mardi, le Crédit Agricole a ainsi officialisé le lancement de son stablecoin adossé à l’euro, baptisé EURXT (EURO eXchange Token), émis sur la blockchain Ethereum par sa filiale CACEIS.

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Ce token vise d’abord la clientèle institutionnelle. Il a été utilisé pour régler une souscription au fonds Amundi Money Market Fund, présentée par la banque comme la première souscription à un fonds monétaire UCITS luxembourgeois tokenisé réglée en stablecoin euro à l’échelle européenne.

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Vers une acquisition de Meria, la plateforme d’Hasheur ?

Le lancement d'un stablecoin pourrait s'inscrire dans une stratégie bien plus large. Selon les informations révélées par le média Blockstories, CACEIS serait entré en négociations exclusives pour racheter Meria, plateforme crypto française cofondée par Owen Simonin, alias Hasheur.

🔴Exclusive @block_stories: CACEIS in Talks to Acquire Crypto Investment Platform @Meria_Finance 🇫🇷 According to Blockstories' information, CACEIS, the custodian bank of Crédit Agricole, France's second-largest banking group, is in exclusive negotiations to acquire Meria. The… pic.twitter.com/5F4ZCGGizw — Louis Tellier | Blockstories (@Louis_Tellier) July 2, 2026

Lancée sous le nom de Just Mining en 2017, Meria revendique 150 000 utilisateurs et environ 350 millions d'euros d'encours sous gestion. La plateforme dispose d'un agrément MiCA-CASP et propose des services de courtage, de conservation ainsi que des produits de rendement fondés notamment sur le staking.

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Ces rumeurs d'acquisition pourraient faire écho aux informations publiées mercredi par L'Agefi, selon lesquelles le Crédit Agricole prépare le lancement d'une offre de trading et de conservation de cryptoactifs destinée au grand public.

Plutôt que de développer l'ensemble de cette infrastructure en interne, le rachat de Meria lui permettrait de disposer immédiatement d'une plateforme opérationnelle, d'une base de 150 000 clients, d'un agrément MiCA-CASP et d'une expertise reconnue dans les services liés aux cryptoactifs.

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Le Crédit Agricole accélère sur la crypto

En moins d'un an, le Crédit Agricole pourrait ainsi cocher toutes les cases d’une stratégie crypto complète. En juin 2025, la banque avait en effet obtenu son agrément MiCA pour la conservation, la réception-transmission d’ordres et le transfert d’actifs numériques.

Depuis le mois d'avril dernier, CACEIS est également le conservateur régulé de l’Amundi Bitcoin ETN, premier produit de ce type approuvé par l’AMF et coté sur Euronext Paris. La filiale a par ailleurs lancé des parts de fonds monétaire tokenisées sur Ethereum, avant d’élargir l’expérience avec le géant asiatique Ant International.

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Le Crédit Agricole reste toutefois en concurrence frontale avec la Société Générale et sa filiale SG-FORGE, pionnière avec les stablecoins EURCV et USDCV. Pour les investisseurs français, cette bataille entre banques hexagonales pourrait rapidement se traduire par une offre crypto plus large et mieux intégrée à leurs services bancaires habituels.

Sources : BFM Crypto, Blockstories, Agefi

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