Circle obtient une licence bancaire nationale aux États-Unis

Circle franchit une étape majeure dans son développement aux États-Unis. L'émetteur du stablecoin USDC a obtenu l'autorisation de créer une banque nationale, une décision qui devrait renforcer la gestion de ses réserves et accélérer son intégration au système financier traditionnel.

le 10 juillet 2026 à 15:57.

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Mattis Meichler

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Une charte bancaire fédérale pour Circle

C’est une annonce que Jeremy Allaire, PDG de Circle, qualifie lui-même d’historique. Il a confirmé ce vendredi que l’Office of the Comptroller of the Currency (OCC), le régulateur bancaire fédéral américain, a délivré son approbation finale à Circle pour opérer en tant que banque nationale de confiance. La nouvelle entité s’appellera « First National Digital Currency Bank, NA ».

Concrètement, cette charte permettra à Circle de proposer des services de conservation d’actifs numériques, incluant les stablecoins et d’autres actifs tokenisés, sous supervision fédérale directe. L’émetteur devient ainsi le premier acteur crypto à obtenir ce type de statut bancaire national aux États-Unis.

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Un chaînon manquant pour l’USDC

Jeremy Allaire rappelle que dès la genèse de l’entreprise, il y a plus de dix ans, l’idée d’une banque nationale dédiée à l’émission d’un dollar numérique entièrement collatéralisé faisait partie du plan. L’USDC, qui affiche aujourd’hui une capitalisation de 73,19 milliards de dollars, devient le premier bénéficiaire de cette structure.

Le stablecoin de Circle circule principalement sur Ethereum (47,04 milliards de dollars), Solana (7,16 milliards) et Hyperliquid L1 (5,93 milliards), selon les données de DefiLlama. Circle prévoit d’intégrer progressivement des composants critiques de l’exploitation et des réserves de l’USDC dans cette nouvelle structure bancaire.

💡 Tout comprendre à l'USD Coin (USDC), le stablecoin dollar de Circle et Coinbase

Cette charte s’inscrit dans la perspective de la mise en application complète du GENIUS Act, prévue début 2027. Ce cadre fédéral, adopté après plusieurs années de négociations entre régulateurs et acteurs du secteur, impose une supervision par l’OCC aux émetteurs de stablecoins et fixe des exigences strictes en matière de réserves.

Pour Jeremy Allaire, il s’agit de bâtir « une nouvelle couche fondamentale de monnaie pour Internet », capable d’aller des micropaiements entre agents d’intelligence artificielle jusqu’aux transactions institutionnelles de gros. Une vision qui rejoint ses prises de position récentes sur les stablecoins comme forme de monnaie la plus utilitaire jamais créée.

Un différenciateur face à Tether

Sur le plan concurrentiel, cette charte creuse l’écart réglementaire avec Tether (USDT), leader du marché avec 184,16 milliards de dollars de capitalisation, mais toujours dépourvu d’un tel statut aux États-Unis. Circle capitalise sur son positionnement conformiste, après avoir déjà obtenu l’agrément MiCA en Europe plus tôt cette année.

👉 Sur le même sujet – Circle France décroche l’agrément MiCA pour son EURC et USDC

Il faut néanmoins rappeler qu’une banque nationale de confiance ne peut ni collecter des dépôts classiques, ni accorder de prêts, ni détenir un compte maître à la Fed. Les revenus de Circle restent donc majoritairement adossés aux taux d’intérêt sur les réserves.

L’action Coinbase (COIN), partenaire historique de Circle sur l’USDC, progresse de 2,95 % à 163,12 dollars dans le sillage de l’annonce.

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Sources : Jeremy Allaire sur X, DefiLlama 

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Journaliste passionné par la Blockchain, l'écosystème Web3 et l'Art Digital, je chronique l'évolution de ces secteurs en pleine émergence.

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