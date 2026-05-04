Circle France décroche l'agrément MiCA pour son EURC et USDC - Qu'est-ce que ça change ?

Circle France décroche son agrément MiCA et peut désormais proposer ses services crypto dans toute l'Espace économique européen. Une étape majeure pour l’émetteur de l’USDC et de l’EURC alors que les stablecoins euro cherchent encore à exister face à l'écrasante domination du dollar.

le 4 mai 2026 à 22:14.

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Robin Berné

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Circle France valide son agrément MiCA

Le 4 mai 2026, le compte X officiel de Circle annonce que l'entité Circle France est désormais autorisée à proposer des services sur crypto-actifs conformes à MiCA, notamment la conservation et le transfert de l’USDC et de l’EURC, dans l’ensemble de l’Espace économique européen.

Cet agrément vient compléter la licence d’établissement de monnaie électronique (EMI) déjà obtenue par Circle pour émettre l’USDC et l’EURC sous MiCA et proposer des services de paiement. Patrick Hansen, directeur des affaires réglementaires de Circle en Europe, a salué « une étape réglementaire majeure » pour la société sur le Vieux Continent.

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Concrètement, Circle peut désormais opérer en France et passeporter ses services dans les 30 pays de l’EEE, sans avoir à demander une autorisation pays par pays.

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Les stablecoins euro toujours à la traîne face au dollar

La capitalisation de l'USDC dépasse aujourd'hui les 77 milliards de dollars et l'ensemble du marché des stablecoins est massivement libellé en dollars. À côté, l'EURC et ses concurrents européens pèsent encore une fraction marginale de l'écosystème.

La capitalisation de l'EURC représente près de 50 % de celle des stablecoins euro avec 370 millions d'euros sur 757 millions au total. Une goutte d'eau par rapport au 311 milliards de dollars de capitalisation des stablecoins dollar.

Le règlement MiCA était censé donner un coup d'accélérateur à l'euro tokenisé. Les régulateurs ont resserré les exigences sur les émetteurs, écartant de fait certains acteurs comme Tether (USDT) du marché européen. Mais malgré ce coup de pouce réglementaire, les stablecoins euro peinent à décoller face à des usages massivement orientés vers le dollar.

Circle n'avance d'ailleurs pas seul sur le créneau de l'euro tokenisé. Société Générale-FORGE pousse son EURCV, tandis que d'autres compétiteurs plus petits sont en embuscade comme Banking Circle (EURI) ou Monerium (EURE). La compétition pour devenir le stablecoin euro de référence est lancée.

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Qu'est-ce que cela change ?

Les services de conservation et de transfert d'USDC et d'EURC proposés par Circle bénéficient d'un cadre juridique clair, avec des obligations strictes sur les réserves, le reporting et la protection des fonds clients. La zone grise réglementaire qui a longtemps entouré les cryptos en Europe se referme progressivement.

Cette nouvelle s'ajoute à un momentum favorable pour Circle depuis son creux de février 2026. Son action CRCL a augmenté de près de 20 % sur les dernières heures notamment suite au probable accord lié au Clarity Act. Chaque avancée réglementaire pèse positivement sur la valorisation du groupe, perçu comme l'un des grands gagnants de la régulation européenne.

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Source : X

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Co-fondateur de Cryptoast, j'aime analyser les changements que peuvent apporter Bitcoin et les cryptos dans notre vie et nos sociétés, d’un point de vue social et économique.

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