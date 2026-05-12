L'action CRCL de Circle s'envole de près de 16 % en une seule séance

Lundi en bourse, l'action CRCL de Circle a largement performé en signant une hausse de près de 16 %. Quelles sont les raisons de cette hausse ?

le 12 mai 2026 à 11:15.

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Vincent Maire

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L'action de Circle explose en bourse

Lors de la séance de lundi, l’action CRCL de Circle a connu une importante hausse, à raison de 15,91 %. Avec un prix de 131,76 dollars, le titre retrouve ainsi les niveaux de ses plus hauts de l'année, après un plus bas historique à 49,9 dollars le 5 février dernier :

Cours de l'action CRCL en données quotidiennes

Cours de l'action CRCL en données quotidiennes

 

Malgré tout, l’action reste toujours en recul de près de 56 % par rapport à son plus haut historique (ATH), atteint quelques jours après son introduction en bourse il y a près d’un an.

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Concernant la hausse du jour, 2 actualités majeures peuvent expliquer cela. Pour la première, nous sommes revenus dessus hier, à savoir la prévente du token ARC de la blockchain éponyme de Circle pour 222 millions de dollars.

La seconde raison se trouve du côté de la nouveauté Circle Agent Stack présentée lundi :

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Présentation de Circle Agent Stack : infrastructure financière pour l'économie agentique. Agent Stack fournit aux agents les outils pour détenir et transférer de l'USDC via les Portefeuilles Agent, découvrir des services via le Marché Agent, exécuter des actions financières répétables via Circle CLI, le tout dans le cadre de permissions et de garde-fous définis.

Ici, c’est le protocole x402 développé par Coinbase et introduit l’année dernière qui est utilisé, offrant ainsi une grande flexibilité pour des micropaiements entre agents pour des tâches spécifiques via des connexions API.

À l’heure de la rédaction de cet article, l’action CRCL affiche une légère baisse de 1,48 % en pré-market. Plus largement, l’entreprise est aujourd’hui valorisée à 35,09 milliards de dollars, ce qui en fait la 288e plus grande entreprise cotée aux États-Unis, selon les données de CompaniesMarketCap.

👉 Dans l'actualité également — Cette entreprise liée à l'IA signe le meilleur 1er jour pour une IPO en Europe depuis 2013

Concernant l’USDC, ce dernier est capitalisé à 77,34 milliards de dollars, soit 24,3 % de la taille du marché des stablecoins. Depuis le début de l’année, l’offre du deuxième stablecoin du marché a légèrement augmenté de 2,6 %. Cela contraste ainsi avec la performance sur 12 mois, qui affiche une hausse de 27 %, alors que le marché souffre auourd'hui des ralentissements du bear market.

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Sources : TradingView, X

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Depuis 2021, je consacre mon temps libre à me former sérieusement sur les cryptomonnaies afin d'acquérir un maximum de connaissances et de crédibilité. J'ai souvent l'opportunité de réaliser des interviews de personnalités influentes de l'industrie blockchain. Je mène également des analyses approfondies sur des thématiques du Web3 pour proposer du contenu exclusif aux lecteurs de Cryptoast.

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