Les États-Unis ont saisi près d’un milliard de dollars de cryptos à l'Iran selon Bessent

Le secrétaire au Trésor américain Scott Bessent a affirmé vendredi que les États-Unis avaient saisi près d’un milliard de dollars en cryptomonnaies appartenant à l’Iran. Un montant qui a doublé en un mois, alors que Washington intensifie sa pression financière sur Téhéran dans un contexte de tensions militaires persistantes.

Un milliard de dollars en cryptos saisis à l’Iran

Le vendredi 29 mai, lors du Reagan National Economic Forum 2026, Scott Bessent a déclaré que les États-Unis avaient mis la main sur environ un milliard de dollars en cryptomonnaies liées à l’Iran. « Je crois que nous avons saisi environ un milliard de dollars de leurs cryptos. Nous avons tout simplement attrapé les wallets », a affirmé le secrétaire au Trésor.

Le responsable américain a même ironisé sur la situation, suggérant que certains détenteurs de portefeuilles iraniens pouvaient être en train de taper leurs identifiants sans réaliser que leurs fonds avaient déjà été confisqués.

Le montant a quasiment doublé en l’espace d’un mois. Le 29 avril dernier, Bessent évoquait déjà des saisies « proches de 500 millions de dollars ». La cadence des opérations s’est donc nettement accélérée, signe d’une stratégie offensive de Washington contre le contournement des sanctions par Téhéran.

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Une stratégie d’étranglement financier de Téhéran

Selon Scott Bessent, l’Iran détournerait entre 400 et 500 millions de dollars par mois via des mécanismes d’évasion des sanctions internationales. « C’est de l’argent qui a été volé au peuple iranien », a-t-il martelé devant le public.

Au-delà des saisies en cryptomonnaies, le Trésor américain assure geler des comptes bancaires « partout » et travailler à dissuader les acteurs économiques de traiter avec le régime iranien. Cette pression intervient dans un contexte géopolitique tendu, marqué par la reprise des frappes militaires entre les deux pays et un détroit d’Ormuz partiellement bloqué.

Téhéran a d’ailleurs récemment lancé une plateforme baptisée « Hormuz Safe », une assurance maritime payable en Bitcoin, pour contourner l’isolement financier imposé par l’Occident. Une initiative qui illustre le rôle central pris par les crypto-actifs dans ce bras de fer.

Les saisies alimentent la réserve stratégique américaine

Les cryptos confisquées ne sont pas revendues. Depuis août 2025, Scott Bessent a confirmé que le gouvernement américain n’achèterait pas de bitcoins pour alimenter sa réserve stratégique, mais utiliserait exclusivement les actifs saisis dans le cadre de procédures judiciaires.

« La politique de ce gouvernement est d’ajouter le bitcoin saisi à notre réserve d’actifs digitaux une fois les procédures terminées. D’abord, il fallait arrêter de vendre, ce que nous avons fait. Ensuite, nous pouvons ajouter les saisies », avait-il expliqué en début d’année.

En effet, le ARMA Act devrait remplacer le BITCOIN Act et définitivement entériner l'objectif d'acheter 1 million de bitcoins sur les 5 prochaines années mais d'en obtenir de manière « budget-neutres ».

Selon les données d’Arkham relayées par The Block, les États-Unis détiendraient environ 328 372 BTC, ce qui en fait le plus important détenteur étatique connu de Bitcoin au monde. Au cours actuel du Bitcoin, qui s’échange autour de 73 634 dollars, ce stock pèse plus de 24 milliards de dollars.

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Reste à savoir comment l’Iran réagira à cette nouvelle vague de saisies, alors que les cryptomonnaies étaient présentées comme un outil de contournement souverain. Le rapport de force financier semble pour l’instant clairement à l’avantage de Washington.

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Source : The Block

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