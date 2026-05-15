CLARITY Act - La Commission bancaire du Sénat adopte la législation du marché crypto

Après un blocage de plusieurs mois et un parcours semé d’amendements, le projet de loi destiné à réglementer le marché crypto américain, CLARITY Act, vient enfin de passer l’étape du Comité bancaire du Sénat. Une vote bipartite qui laisse espérer une adoption rapide de ce texte décisif.

Le Comité bancaire du Sénat approuve (enfin) le CLARITY Act

La journée d'hier s'annonçait comme décisive pour l'avancement du projet de réglementation du marché crypto américain, CLARITY Act, fermement bloqué depuis des mois par le Comité bancaire du Sénat sur la question sensible des rendements applicables aux stablecoins, alors qu'il devait initialement voir le jour au début de l'année.

Une étape qui semblait déjà presque franchie avant même d'avoir eu lieu, selon le CEO de la plateforme d'échange de cryptomonnaies Coinbase, Brian Armstrong, qui affirmait quelques heures auparavant que ce projet de loi n'avait « jamais été aussi proche d’aboutir ».

🔍️ Découvrez notre comparatif des 10 meilleurs sites pour acheter du Bitcoin

C'était toutefois sans compter sur la centaine d'amendements déposés - essentiellement par des démocrates, dont le record revient à Elizabeth Warren avec une quarantaine, mais également des républicains - afin de réclamer plus de clarté sur des questions jugées essentielles, comme une « innovation responsable dans la finance décentralisée (DeFi) », une interdiction pure et simple des monnaies numériques de banques centrales (MNBC) ou des règles éthiques plus strictes destinées à encadrer les conflits d'intérêt et autre délits d'initiés.

Des requêtes en pagaille qui n'ont visiblement pas empêché le Comité bancaire du Sénat de valider une nouvelle version de ce texte de loi ce jeudi 14 mai, suite à un vote bipartite majoritaire (15 voix pour et 9 contre) qui incluait deux sénateurs démocrates, Ruben Gallego et Angela Alsobrooks.

Ces derniers ont toutefois émis quelques réserves en lien à la prise en compte - jugée indispensable - des questions éthiques mentionnées plus haut, en passe de devenir le prochain écueil en travers du parcours législatif enfin redémarré du CLARITY Act.

Acheter facilement la crypto Bitcoin avec Bybit

Une approbation qui soulève de nouvelles interrogations

Outre ces questions éthiques polémiques, le nouveau texte de loi approuvé par le Comité bancaire du Sénat semble intégrer quelques compromis problématiques, comme par exemple une remise en cause de la protection initialement mise en place pour les développeurs de protocoles non custodials, avec une possible réintégration de la National Cryptocurrency Enforcement Team du ministère de la Justice, dissoute en 2025, qui avait notamment travaillé sur les affaires Tornado Cash et Mango Markets.

Quoi qu'il en soit, le président du lobby de la crypto The Digital Chamber, Cody Carbone, se dit confiant pour la suite des événements, en affirmant que les questions éthiques font actuellement l'objet de « conversations très positives et de bonne foi entre le sénateur Ruben Gallego et le Crypto Council de la Maison Blanche », alors que la question de savoir si les développeurs ont un statut de « transmetteurs de fonds » devrait se régler de manière positive avec le Blockchain Regulatory Certainty Act (BRCA).

🗞️ Clarity Act : l'interdiction du rendement passif sur les stablecoins va-t-elle faire exploser la DeFi ?

De son côté, Brian Armstrong a rapidement présenté ce vote positif du Comité bancaire du Sénat comme un « jour historique pour la crypto », avec un texte de loi qui apporte « des améliorations majeures par rapport à janvier en matière de récompenses, de tokenisation, de DeFi et d’autorité de la CFTC ».

Le ton reste plus prudent du côté de l'American Bankers Association - à l'origine du blocage sur les stablecoins - qui explique que ce projet de loi s'impose comme une « étape importante dans l'établissement d'un cadre réglementaire concernant les crypto-actifs », mais qu'elle restera vigilante pour s'assurer que ce point restera bien présent jusqu'à l'adoption effective de ce texte par le Sénat.

30 $ offerts pour un dépôt de 100 $ sur Bybit EU

Sources : Bitcoin Magazine, Brian Armstrong, TFTC

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité ou de l'affiliation. L'investissement dans les actifs numériques présente un risque de perte en capital totale ou partielle. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. N'investissez que ce que vous êtes prêts à perdre.