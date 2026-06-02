BTC : L’indicateur qui a marqué tous les bottoms depuis 10 ans pourrait s'activer bientôt

Avec un Bitcoin (BTC) sous les 67 000 dollars, un indicateur on-chain refait surface. Le « Supply in Loss » vient de grimper à 40 %, un niveau qui, depuis 10 ans, a précédé les grands points bas du marché. Faut-il y voir un signal d’accumulation imminent ?

Un indicateur on-chain qui titille les 40 %

Le Bitcoin traverse une nouvelle zone de turbulence. Le BTC s’échange autour de 66 893 dollars, en recul de plus de 6 % sur 24 heures et de près de 15 % sur le mois. Dans ce contexte tendu, une métrique on-chain attire l’attention des analystes.

L’indicateur baptisé « Supply in Loss » mesure la part des bitcoins en circulation détenus sous leur prix d’achat. Autrement dit, c’est le thermomètre de la douleur des investisseurs en perte latente. Selon un graphique que nous avons pu consulter sur le site Coinglass, ce ratio atteint actuellement 40 %, avec plus de 8 millions de bitcoins achetés à un prix plus élevé que le cours actuel.

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Le chiffre brut ne dit pas tout. La véritable histoire se cache dans une ligne de tendance descendante qui relie chaque point bas de cycle macro depuis 2015.

Une structure de marché qui mûrit cycle après cycle

Historiquement, les vrais creux de bear market exigeaient une souffrance extrême. Lors des premiers cycles du Bitcoin, plus de 60 % de l’offre totale devait basculer en perte pour que le marché capitule véritablement.

Les cycles suivants ont raconté une autre histoire. Les bottoms de 2018-2019 puis de 2020-2022 se sont formés à des seuils de douleur progressivement plus faibles. Aujourd’hui, la même ligne structurelle se situe désormais dans la zone des 45 à 50 %.

PCette évolution traduit une maturation profonde du marché. Les bitcoins seraient de plus en plus absorbés par des « strong hands » (des holders de long terme), ETF spot et institutions. Résultat, le marché n’aurait plus besoin de massacrer 60 % des portefeuilles pour purger les spéculateurs et créer une fenêtre d’accumulation.

À 40 %, le stress monte sans atteindre la capitulation

Avec 40 %, le stress est déjà bien palpable, mais la zone historique de « capitulation maximale » n’est pas encore touchée. Si le BTC poursuit sa consolidation ou s’enfonce un peu plus, un retest de la zone 45-48 % placerait mécaniquement le marché dans une fenêtre d’accumulation historiquement favorable en termes de risque/rendement.

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Le contexte va dans ce sens. Le Bitcoin enchaîne 11 séances consécutives de sorties nettes sur les ETF spot et plus d’un milliard de dollars de liquidations en 24 heures ont été enregistrés ces derniers jours.

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Ce qu’il faut retenir pour les investisseurs

La psychologie on-chain ne ment pas : quand le « Supply in Loss » s’emballe, le marché passe de l’optimisme au doute, puis du doute à l’épuisement émotionnel. C’est dans ces zones que les weak hands vendent et que les holders absorbent l’offre.

Cela ne signifie pas que le cours du Bitcoin doit rebondir immédiatement. Ces zones de forte volatilité peuvent durer et générer de faux signaux. Mais sur le plan macro, le franchissement de la ligne historique reste un indicateur structurel à surveiller de très près dans les semaines à venir. Pour rappel, juin est historiquement un mois difficile pour le BTC.

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Source : Analyse de MorenoDV_ sur CryptoQuant : Bitcoin Supply in Loss

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