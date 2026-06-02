Bitcoin chute lourdement à 67 065 $, au plus bas depuis 2 mois

Le Bitcoin a chuté sous la barre des 68 000 dollars ce mardi, signant son plus bas niveau depuis début avril. En cause : 11 séances consécutives de sorties sur les ETF spot, 1 milliard de dollars de liquidations en 24 heures et un intérêt en net repli du côté institutionnel.

Bitcoin décroche sous 68 000 dollars, plus bas depuis avril

Le Bitcoin (BTC) a touché ce mardi un plus bas à 67 065 dollars, en repli de près de 6 % sur la journée. Au moment de la rédaction, le cours du Bitcoin évolue autour de 67 850 dollars, en baisse de 12 % sur 7 jours et de près de 14 % sur 30 jours.

L’Ether (ETH) résiste légèrement mieux sur 24 heures, mais se maintient à peine au-dessus des 1 900 dollars, un niveau jugé critique par plusieurs analystes.

Les ETF spot saignent depuis 11 séances

La pression vient en grande partie des produits cotés américains. Les ETF Bitcoin spot enregistrent désormais 11 séances consécutives de sortie nette, soit 3,5 milliards de dollars retirés sur la période. Le mois de mai s’est soldé par 2,40 milliards de dollars de sorties, la pire performance mensuelle depuis novembre 2025.

Côté Ethereum, le constat est similaire. Les ETF spot ETH cumulent 14 séances de sorties d’affilée, pour environ 700 millions de dollars effacés.

« La machine tourne, mais personne ne fait le plein »

Au-delà des flux ETF, c’est toute la structure on-chain qui se dégrade. Selon le dernier rapport hebdomadaire de Glassnode, la variation mensuelle de la realized cap (indicateur des flux entrants réels) s’est effondrée de 57 % pour s’approcher de zéro. Autrement dit, les capitaux frais ont quasiment cessé d’entrer sur le marché.

« La machine tourne, mais personne ne fait le plein », résume Glassnode dans sa note. Seuls 59,8 % des bitcoins en circulation restent en profit, contre 61,5 % la semaine précédente. Le ratio profit/perte réalisé est tombé à -0,9, signe que les ventes à perte dominent désormais l’activité on-chain.

Recevez jusqu'à 500 $ en bonus en déposant des fonds sur eToro

Publicité – Investir dans les cryptomonnaies est risqué et ne convient pas à tout le monde - Vous pourriez perdre la totalité de votre investissement. Comprenez les risques ici

Le mouvement de baisse a déclenché une cascade de liquidations sur les plateformes de dérivés avec plus d'un milliard de dollars liquidés sur 24h, selon Coinglass.

Sur le site Polymarket, spécialisé dans les marchés prédictifs, le cours du Bitcoin aurait 66 % de chances de baisser sous les 65 000 $ au cours du mois de juin et 62 % de chances de tomber sous les 55 000 $ cette année.

JUST IN: Bitcoin projected to crash below $55,000 this year. 62% chance. https://t.co/YTvlpcPIjX — Polymarket (@Polymarket) June 2, 2026

Macro et rotation vers les actions

Le contexte macro pèse également. Le S&P 500 a clôturé lundi à un nouveau record historique, porté par l’optimisme autour de l’intelligence artificielle. Ce fort intérêt pour Wall Street semble participer au désintérêt des capitaux institutionnels pour les cryptos.

Tous les regards se tournent désormais vers les Etats-Unis, avec le rapport NFP de vendredi, attendu à 95 000 créations d’emplois, pour déterminer si la pression actuelle sur le BTC pourra se relâcher.

👉 Sur le même sujet, regardez l'analyse de Vincent Ganne sur YouTube

Recevez jusqu'à 500 $ en bonus en déposant des fonds sur eToro

Publicité – Investir dans les cryptomonnaies est risqué et ne convient pas à tout le monde - Vous pourriez perdre la totalité de votre investissement. Comprenez les risques ici

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité ou de l'affiliation. L'investissement dans les actifs numériques présente un risque de perte en capital totale ou partielle. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. N'investissez que ce que vous êtes prêts à perdre.