ETP crypto : L'Europe accumule pendant que les États-Unis vendent

Le mois de mai 2026 a confirmé un découplage marqué entre les deux rives de l'Atlantique. Les ETP crypto européens ont engrangé plus de 103 millions de dollars de collecte nette, quand les ETF américains subissaient près de 2,6 milliards de dollars de sorties. Faisons le point.

Une Europe acheteuse, des États-Unis en repli

En mai 2026, les ETP (Exchange Traded Products) crypto cotés en Europe ont enregistré plus de 103 millions de dollars d'entrées nettes, portant la collecte depuis le début d'année à plus d'un milliard de dollars. Sur la même période, les ETF crypto américains ont subi 2,59 milliards de dollars de sorties nettes, effaçant une partie des 2,8 milliards collectés en avril.

Le contraste est d'autant plus frappant que la dynamique de marché est globalement baissière. Le cours du Bitcoin évolue autour de 68 927 dollars, en repli de 12,4 % sur 30 jours. Malgré cela, les allocataires européens continuent de bâtir leurs positions, dans une logique d'accumulation systématique.

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Bitcoin moteur en Europe, lourdement vendu aux États-Unis

Côté européen, le Bitcoin reste la locomotive avec 62,3 millions de dollars de collecte nette sur le mois, suivi par les ETP Near (+17,1 millions de $) et les paniers diversifiés (+10,9 millions de dollars). À l'inverse, les ETP Ethereum et Solana ont reculé, avec respectivement 15,1 et 6 millions de dollars de sorties.

Aux États-Unis, le tableau s'inverse violemment. Les ETF Bitcoin spot ont perdu 2,5 milliards de dollars, et les ETF Ether spot plus de 500 millions, conjugués à une baisse de 12 % du prix de l'Ether (ETH) sur le mois. L'encours total des ETF crypto américains s'établit à 116,1 milliards de dollars, en baisse de près de 7 % sur un mois.

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Quelques exceptions notables émergent toutefois outre-Atlantique. Les ETF spot Hyperliquid lancés par 21Shares et Bitwise ont collecté plus de 137 millions de dollars en quelques semaines de cotation, et le XRP a attiré 152 millions sur le mois.

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Une demande structurelle qui se déconnecte du prix

Le rapport de 21Shares souligne que la demande européenne pour les ETP crypto se découple désormais des mouvements de prix de court terme. Malgré la contraction des encours à 11,6 milliards de dollars sous l'effet de la baisse des la valeur des actifs sous-jacents, les flux entrants restent positifs mois après mois.

21Shares conserve la première place parmi les émetteurs européens d'ETP physiques avec 2,86 milliards de dollars d'encours et 24,7 % de part de marché. Le gestionnaire suisse, récemment racheté par FalconX, devance CoinShares et WisdomTree. La présence d'acteurs comme la Société Générale en tant que fournisseur de liquidité renforce l'écosystème européen, particulièrement utile pour les investisseurs français qui peuvent accéder à ces produits via Euronext Paris.

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Source : Rapport de 21Shares

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