Strategy déclare avoir vendu une partie de ses bitcoins

Alors que son fondateur martèle depuis des années qu'il ne faut jamais vendre, Strategy s'est séparé de plusieurs bitcoins la semaine dernière. Que se passe-t-il ?

le 1 juin 2026 à 14:55.

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Vincent Maire

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Strategy procède à la vente de 32 bitcoins

Début juin, Michael Saylor commençait à prendre la température, en parlant de « vacciner le marché » via la vente d’une partie de ses avoirs en BTC. Régulièrement, au travers de nos articles ou de nos lives, nous expliquons en quoi le fait d’émettre toujours plus de dettes pour acheter du Bitcoin (BTC), comme dans le cas de Strategy, peut finir par poser problème.

Ce qui devait arriver arriva, la semaine dernière, Strategy a finalement vendu une partie de ses avoirs en bitcoins. Pour l’heure, il s’agit d’un montant ridicule au regard de sa trésorerie : 32 BTC. Vendus pour un prix moyen de 77 135 dollars l’unité, cela représente ainsi un montant de 2,5 millions de dollars.

Cette opération pouvait déjà être anticipée, alors que Kalshi soulignait vendredi dernier que Strategy avait déposé l’équivalent de 30 millions de dollars de BTC sur Coinbase :

💡 Comment affronter un bear market ? Les bonnes pratiques à suivre

Pour l’heure, l’entreprise détient encore 843 706 bitcoins, ce qui pourrait rendre l’opération totalement anecdotique si elle n’intervenait pas après que Michael Saylor a appelé pendant des années à ne jamais rien vendre.

Vacciner le marché, c’est donc de cela qu’il semble s’agir pour l’instant, en créant de ce fait un précédent avant de potentielles futures ventes de plus grande envergure. Financièrement, l’issue semble inévitable, alors que le poids grandissant des intérêts payés par Strategy pèse de plus en plus lourd.

Bien entendu, il est normal de prendre des bénéfices sur ses investissements à un moment ou un autre. Pourtant, au regard des propos de Michael Saylor jusqu’à il y a peu, les crédules pouvaient s’imaginer qu’un tel scénario n’aurait jamais lieu.

Notons toutefois qu’à l’heure de l’écriture de ces lignes, Strategy est en pertes latentes d’environ 3 milliards de dollars, alors que le prix du BTC est de moins de 72 200 dollars pour l'instant, tandis que le prix moyen d’acquisition de l’entreprise est de 75 699 dollars.

👉 Dans l'actualité également — Taxer la crypto pour financer le budget de l'Union européenne ? Une proposition serait à l'étude

Après ce précédent, de véritables ventes auront-elles lieu d’ici les prochaines semaines ? Affaire à suivre.

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Source : SEC

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Depuis 2021, je consacre mon temps libre à me former sérieusement sur les cryptomonnaies afin d'acquérir un maximum de connaissances et de crédibilité. J'ai souvent l'opportunité de réaliser des interviews de personnalités influentes de l'industrie blockchain. Je mène également des analyses approfondies sur des thématiques du Web3 pour proposer du contenu exclusif aux lecteurs de Cryptoast.

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