ETH sous 2 000 $, BTC qui brise les 73 000 $ : le bear market crypto reprend de plus belle

Alors que les frappes des différents belligérants reprennent au Moyen-Orient, le marché crypto n'a pas tenu et les prix sont repartis à la baisse. Faisons un état des lieux de la situation.

Le marché crypto s'effondre sur fond de frappes au Moyen-Orient

Voilà plusieurs semaines que nous le répétions : le BTC était dans une phase d’attentisme après une tentative de sortie de son range. Pour espérer un retour durable de la hausse, il était nécessaire d’aller chercher de nouveaux points hauts et à la fois dangereux de réintégrer le range.

C’est finalement la 2e option qui s’est concrétisée, alors que les frappes au Moyen-Orient reprennent de plus belle. À l’heure de l’écriture de ces lignes, le prix du BTC s’échange désormais sous les 73 000 dollars et pourrait bien retomber à 65 000 dollars si le support symbolique des 70 000 dollars ne tient pas :

Cours du BTC en données quotidiennes

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Plus inquiétant encore : le cas de l’ETH. Et pour cause, ce dernier a une nouvelle fois franchi la barre des 2 000 dollars à la baisse et s’échange à présent à 1 974 dollars, en recul de 4,8 % sur les dernières 24 heures. Nombre de raisons peuvent expliquer la performance décevante de l’ETH, mais dans l’immédiat, cette nouvelle chute s’inscrit dans le contexte de fragilité de ces dernières semaines, avec des cours qui n’ont pas supporté la recrudescence des hostilités.

Tout d’abord, l’armée israélienne a mené des frappes hier en fin d’après-midi aux abords de la ville de Tyr, celles-ci ayant causé la mort du chef de la branche armée du Hamas. De leur côté, les États-Unis ont également effectué des frappes dans le sud du pays, tandis que l’Iran a riposté en tentant de viser une base américaine, une attaque vraisemblablement repoussée par l’armée du Koweït.

Au passage, notons que, dans un autre de ses accès belliqueux, Donald Trump s’est dit insatisfait des négociations en cours, tandis qu’il s’est même trompé de pays en promettant de « pulvériser » Oman...

La réaction des marchés financiers sera donc à surveiller, alors que pour sa part, la capitalisation totale crypto affiche 2 530 milliards de dollars, en baisse de 3,3 % sur 24 heures. Du côté des liquidations sur les produits dérivés, notons 933 millions de dollars de clôtures forcées sur 24 heures, dont 873 millions de dollars concernent des positions acheteuses.

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Plus largement, les prix du pétrole tendent également à baisser ces derniers jours, le Brent et le WTI affichant respectivement 94,5 et 90 dollars actuellement.

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Source : TradingView

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