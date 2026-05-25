L'Ether (ETH) est la composante financière la plus précieuse de la blockchain Ethereum, selon Vitalik Buterin

La communauté Ethereum traverse actuellement une crise existentielle qui oppose deux visions bien différentes, entre idéologie Cypherpunk et réalité financière assumée. Une situation face à laquelle son emblématique fondateur, Vitalik Buterin, tente de remettre l’Ether au centre de sa blockchain.

La Fondation Ethereum doit avoir un rôle limité

Depuis quelques temps, la blockchain Ethereum semble se heurter de plein fouet à son succès - qu'il soit effectif ou anticipé par rapport à certaines évolutions très populaires comme les stablecoins et la tokenisation des actifs du monde réel (RWA) dont elle pourrait devenir le support principal - au point d'opposer deux camps distincts de sa communauté.

Une situation largement accentuée par les déclarations successives de son fondateur emblématique, Vitalik Buterin, qui insistait il y a peu sur la nécessité de maintenir Ethereum dans une vision Cypherpunk, résumée sous l'acronyme « CROPS », que certains jugent problématique pour les performances de l'Ether (ETH) et son objectif de monnaie « ultrasound ».

🔍️ Découvrez les 10 meilleurs sites pour acheter de l'Ether (ETH)

Au centre de ce débat, l'utilité et le champ d'action de la Fondation Ethereum (EF) dont le rôle et les ressources sont volontairement « limitées », selon Vitalik Buterin, qui ne manque pas de rappeler qu'elle « ne détient qu’environ 0,16 % de tous les ETH (moins que beaucoup d’autres détenteurs individuels d’ETH), alors que sur d’autres blockchains il est courant que « la fondation centrale » en possède entre 10 % et 50 % ».

L'EF n'est pas le « centre d'Ethereum », mais plutôt « un nœud, doté d'un objectif précis, aux côtés d'autres nœuds ». Nous avons toujours affirmé que l'EF devait correspondre à cette dernière définition, mais de nombreux acteurs de l'écosystème Ethereum (et même au sein de l'EF) souhaitaient que nous incarnions la première. Aujourd'hui, nous prenons des mesures pour nous assurer que nous correspondrons bien à cette dernière définition. Vitalik Buterin

Dans ce contexte, Vitalik Buterin explique que les activités « CROPS » de la Fondation Ethereum - open source, sécurité et résistance à la censure - « implique de faire des choix difficiles », comme par exemple accepter que certaines personnes pourtant très efficaces et investies « doivent rester en dehors de l’EF ». Et autant dire que les nombreux départs confirment cet état de fait...

Acheter facilement la crypto Ether avec Kraken

Les propriétés « CROPS » d’Ethereum « sont très favorables à l’ETH »

L'occasion pour Vitalik Buterin de rappeler que même si le projet Ethereum doit rester concentré sur la scalabilité de sa blockchain, il « doit surtout chercher à être profondément impressionnant dans la dimension CROPS », et cela implique bien plus que quelques millisecondes de latence et une hausse du nombre de transactions par seconde (TPS).

Pour certains, « impressionnant » signifie : 250 ms de latence et 1 million de TPS. Je pense qu’Ethereum commettrait une erreur en essayant de suivre cette voie. Être aussi rapide et scalable que possible, avec une décentralisation à peine plus importante que les autres, est une voie vers la médiocrité. Si nous l'empruntons, nous perdrons. Vitalik Buterin

📰 Vitalik Buterin dévoile la nouvelle roadmap d'Ethereum d'ici 2030 - Qu'est-ce que cela implique ?

Dans ce contexte, et certainement afin de calmer certains esprits, Vitalik Buterin explique également que « l'Ether est la composante financière la plus précieuse de la blockchain Ethereum ». De ce fait, les propriétés « CROPS » qu'il revendique restent, selon lui, « très favorables à l’ETH ».

Une réalité qu'il tente de garantir en mentionnant son patrimoine personnel, dont « près de 90 % est en ETH », tout en expliquant que « certains aspects indispensables du soutien à l'ETH en tant qu'actif [nécessitent] que d'autres acteurs (dont certains détiennent plus d'ETH que l'EF) interviennent pour apporter leur aide ».

L’EF sera un navire plus petit que les années précédentes, plus assumé idéologiquement — parfois d’une manière difficile à comprendre — mais plus durable, et mieux adapté pour garantir qu’Ethereum apporte quelque chose de réellement significatif au monde. Vitalik Buterin

Investissez dans des actions tokénisées avec Kraken

Source : Vitalik Buterin

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité ou de l'affiliation. L'investissement dans les actifs numériques présente un risque de perte en capital totale ou partielle. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. N'investissez que ce que vous êtes prêts à perdre.