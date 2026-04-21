Arbitrum gèle 30 000 ETH après le hack de Kelp DAO : le débat sur la décentralisation d’Ethereum et ces L2 relancé

Le hack de 293 millions de dollars visant Kelp DAO continue de produire des effets en cascade dans l’écosystème Ethereum. Après l’utilisation frauduleuse de tokens rsETH comme collatéral sur Aave, environ 30 000 ETH ont été gelés sur le layer 2 Arbitrum. L'événement ravive le débat sur les compromis entre scalabilité, sécurité et résistance à la censure.

Geler de 30 000 ETH pour sauver les fonds des utilisateurs, mais à quel prix ?

Depuis plusieurs années, l'activité de l’écosystème Ethereum s’appuie de plus en plus sur des couches techniques spécialisées, comme les protocoles de restaking et les solutions de layer 2, afin d’augmenter la capacité et l'attractivité du réseau tout en maintenant des frais de transaction bas.

Cette architecture modulaire, qui repose sur l’interconnexion de multiples protocoles, accroît mécaniquement les dépendances entre infrastructures. Une faille d'une application impacte généralement plusieurs autres, comme une contagion.

🔎 Comment limiter le risque de hack ?

Le hack de Kelp DAO arrivé cette semaine, qui a permis la création frauduleuse de 116 500 tokens rsETH pour une valeur d’environ 293 millions de dollars, commence à peser lourd dans l'écosystème.

Une partie de ces actifs a été utilisée comme collatéral sur Aave afin d’emprunter du wrapped Ether (wETH), contribuant à la formation d’environ 195 millions de dollars de « mauvaise dette », c'est-à-dire un montant emprunté qui a peu de chance d'être remboursé un jour.

C'est dans ce contexte que le Security Council du layer 2 Arbitrum a annoncé avoir pris une mesure d’urgence : geler 30 766 ETH détenus sur une adresse identifiée comme liée à l'attaquant.

The Arbitrum Security Council has taken emergency action to freeze the 30,766 ETH being held in the address on Arbitrum One that is connected to the KelpDAO exploit. The Security Council acted with input from law enforcement as to the exploiter’s identity, and, at all times,… — Arbitrum (@arbitrum) April 21, 2026

Selon Arbitrum, cette décision a été prise en coordination avec les forces de l’ordre, après identification de l’attaquant, et visait à sécuriser les fonds sans affecter les utilisateurs ou les applications du réseau.

Les fonds ont été transférés vers un portefeuille intermédiaire gelé pendant la nuit de lundi à mardi, et devraient en théorie n'être déplacés qu’à la suite d’une décision de gouvernance.

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La centralisation opérationnelle des layer 2 remise en lumière

L’intervention du Security Council d’Arbitrum met en évidence le rôle central joué par certains organes de gouvernance dans l’écosystème des cryptomonnaies.

Dans ce cas-là, une dizaine de personnes a été en mesure de coordonner l'immobilisation de 30 766 ETH associés à l’attaquant, sans approbation du consensus.

Un tel dispositif vise à limiter la propagation des pertes et à protéger les utilisateurs, mais il implique également l’existence de points de contrôle identifiables créant également des risques sur la sécurité du réseau.

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Le gel de 30 766 ETH par le Security Council d’Arbitrum illustre le degré de contrôle dont disposent désormais certains acteurs au sein de l’écosystème Ethereum. Dans ce cas précis, un groupe d’une dizaine d’individus a pu coordonner le déplacement de fonds, mettant en avant les points de décision concentrés au sein d’infrastructures pourtant présentées comme décentralisées.

Cette situation met en lumière un compromis devenu structurel pour Ethereum : sa scalabilité et une part croissante de ses usages reposent désormais sur des infrastructures et des applications partiellement centralisées.

On pourrait toutefois avancer que, ces derniers mois, le développement d’Ethereum semble s’orienter vers une amélioration des performances du layer 1, les solutions de layer 2 étant désormais considérées comme suffisamment scalables pour absorber une part importante de la demande.

Mais comme Vitalik Buterin le formulait déjà il y a plusieurs années, les propriétés fondamentales des blockchains répondent à un trilemme selon lequel un réseau ne peut maximiser simultanément scalabilité, sécurité et décentralisation. Réduire la dépendance aux layers 2 au profit du layer 1 pourrait ainsi limiter l’exposition à certains acteurs intermédiaires, mais introduit également de nouvelles contraintes affectant la décentralisation d'Ethereum lui-même.

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Source : X

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