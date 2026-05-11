Google identifie la première faille zero-day repérée et utilisée avec l'aide d'une IA qui ciblait l'authentification multifacteur

Google vient d'annoncer avoir identifié, pour la première fois, un exploit zero-day développé avec l’aide d’une intelligence artificielle. La faille, repérée à temps, ciblait un outil d’administration système largement utilisé et visait à contourner l’authentification multifacteur.

le 11 mai 2026 à 19:09.

3 minutes de lecture

author image

Robin Berné

Google identifie la première faille zero-day repérée et utilisée avec l'aide d'une IA qui ciblait l'authentification multifacteur

Un exploit zero-day conçu avec l’aide d’une IA

Le Google Threat Intelligence Group (GTIG) a publié le 11 mai 2026 un rapport qui documente pour la première fois un exploit dit zero-day développé avec l’aide d’un modèle d’IA.

Un zero-day désigne une faille de sécurité inconnue de l’éditeur du logiciel, donc non corrigée au moment de l’attaque. Ces vulnérabilités sont particulièrement recherchées car elles ne laissent aucune fenêtre de défense aux victimes, et se monnayent parfois plusieurs millions de dollars sur les marchés noirs.

Google affirme avoir une « haute confiance » dans le fait que l’acteur malveillant a bien utilisé un modèle d’IA pour découvrir et utiliser cette faille. L’attaque a finalement été déjouée, le géant américain a alerté l’éditeur du logiciel concerné, qui a publié un correctif avant toute exploitation à grande échelle.

Sécurisez vos cryptomonnaies avec un Ledger et profitez de 10 € en Bitcoin offerts
Publicité

Une faille pour contourner l’authentification multifacteur

La vulnérabilité visait un outil d’administration système web open-source largement déployé en entreprise. Concrètement, ce type de logiciel sert à configurer et à gérer à distance des serveurs, des sites et des applications, ainsi que les permissions des comptes utilisateurs.

L’exploit, écrit en Python, permettait de contourner l’authentification multifacteur (2FA), cette couche de sécurité supplémentaire qui s’ajoute au mot de passe, très utilisée pour se connecter à des plateformes d'échange de cryptomonnaies. Les attaquants avaient toutefois besoin d’identifiants valides en amont pour réussir l’opération. Le groupe cybercriminel préparait une exploitation de masse de cette faille.

👉 Notre sélection des meilleures plateformes crypto

Selon le GTIG, la faille relevait d’une erreur logique que les outils classiques d’analyse peinent à détecter, mais que les grands modèles de langage savent désormais identifier par raisonnement contextuel. Google n’a révélé ni le nom du logiciel, ni celui du groupe, ni celui du modèle d’IA utilisé. L’entreprise a toutefois exclu son propre chatbot Gemini, ainsi que Mythos d’Anthropic.

Assurez la sécurité de vos cryptos avec le wallet Tangem
Publicité

Une menace longtemps théorique, désormais bien réelle

Les experts en cybersécurité redoutaient ce scénario depuis des années, qui jusqu’à présent restait largement théorique. « C’est un avant-goût de ce qui nous attend », a déclaré John Hultquist, analyste en chef du GTIG, au New York Times.

blockquote icon

Nous pensons que c’est la partie émergée de l’iceberg.

John Hultquist

Depuis son précédent rapport de février 2026, Google observe une transition rapide vers une utilisation industrielle des modèles génératifs par les acteurs malveillants. Le document évoque aussi des malwares autonomes comme PROMPTSPY, une backdoor Android qui s’appuie sur l’API Gemini pour interagir avec l’interface utilisateur, ainsi que des malwares liés à des acteurs russes intégrant du code-leurre généré par IA.

Des acteurs étatiques chinois et nord-coréens ont également manifesté un intérêt marqué pour l’IA appliquée à la découverte de vulnérabilités. En avril, Anthropic avait d’ailleurs refusé de diffuser largement son modèle Mythos, jugé trop performant pour identifier des failles, invoquant un risque pour la sécurité nationale.

Cette industrialisation de l’IA offensive interroge aussi le secteur crypto, où des chercheurs ont déjà démontré que des agents IA pouvaient repérer des failles dans des smart contracts.

Découvrir les portefeuilles Trezor pour sécuriser vos cryptos

Publicité - Investir comporte des risques (en savoir plus)

👉 Sur le même sujet – Des agents IA déjà capables d’exploiter des failles ?

Sources : Google, Bloomberg, NY Times

La Newsletter crypto n°1 🍞

Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité ou de l'affiliation. L'investissement dans les actifs numériques présente un risque de perte en capital totale ou partielle. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. N'investissez que ce que vous êtes prêts à perdre.

author profile picture

Co-fondateur de Cryptoast, j'aime analyser les changements que peuvent apporter Bitcoin et les cryptos dans notre vie et nos sociétés, d’un point de vue social et économique.

Robin Berné

175 articles

Tous ses articles

guest
0 Commentaires
Inline Feedbacks
View all comments

D'autres articles sur Hack

Voir plus
Tout voir

Cryptoast

Le site qui explique tout de A à Z sur le Bitcoin, la blockchain et les crypto-monnaies. Des actualités et des articles explicatifs pour découvrir et progresser dans ces secteurs !


Les articles les plus lus

2 millions de sièges supprimés, des milliers de vols annulés : les compagnies aériennes flanchent face à la hausse du kérosène

2 millions de sièges supprimés, des milliers de vols annulés : les compagnies aériennes flanchent face à la hausse du kérosène

 La justice américaine s’intéresse de près aux délits d’initiés liés au cours du pétrole

La justice américaine s’intéresse de près aux délits d’initiés liés au cours du pétrole

 Le fondateur de LinkedIn conserve son Bitcoin depuis 2014 - « Je suis un fervent partisan »

Le fondateur de LinkedIn conserve son Bitcoin depuis 2014 - « Je suis un fervent partisan »

 Les paiements en espèces seront plafonnés dans l’Union européenne dès 2027, vers la fin des transactions confidentielles ?

Les paiements en espèces seront plafonnés dans l’Union européenne dès 2027, vers la fin des transactions confidentielles ?