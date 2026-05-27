Le Bitcoin chute à la 13e place des actifs les plus capitalisés du monde

Les performances peu reluisantes du Bitcoin depuis le début de l’année mettent à mal certaines de ses avancées symboliques, comme son entrée dans le top 10 des actifs les plus valorisés du monde. Une position qui ne résiste pas à l’essor de l’IA, au point de le faire reculer à la 13e place.

le 27 mai 2026 à 19:00.

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Hugh Bernard

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Le Bitcoin sort du top 10 des actifs les plus valorisés du monde

Après des années de rejets et de critiques incessantes, le Bitcoin a finalement officialisé en 2021 son entrée dans le top 10 des actifs les plus valorisés du monde, alors que sa capitalisation boursière dépassait pour la première fois les 1 000 milliards de dollars.

Depuis cette période, il oscille régulièrement entre la 5e et la 10e place, en fonction des performances affichées par le cours du BTC, mais également par rapport aux évolutions enregistrées du côté des entreprises qui composent ce classement, ou qui évoluent à proximité.

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Et, de toute évidence, les bouleversements actuels enclenchés par le développement de l'intelligence artificielle (IA) changent la donne jusque dans ce classement, au point de rejeter désormais le Bitcoin à la 13e place, alors même que sa capitalisation affiche 518 milliards de dollars de plus qu'en 2021.

Le Bitcoin dégringole à la 13e place des actifs les plus valorisés du monde

 

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Mauvaises performances vs développement de l'IA

Bien évidemment, les mauvaises performances du Bitcoin sur les premiers mois de l'année (-13 %) figurent en première ligne des raisons de cette dégringolade au classement des actifs les plus valorisés du monde, mais cela s'explique également du fait de l'engouement actuel autour de l'IA, et plus précisément des sociétés qui y sont associées.

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En effet, les places perdues par le Bitcoin coïncident avec l'entrée d'acteurs incontournables du secteur, comme par exemple le géant Taiwan Semiconductor (TSMC), plus grande fonderie de semi-conducteurs au monde, et la multinationale américaine Broadcom, également spécialisée dans la conception et la distribution des composants indispensables à la conception des puces électroniques.

Une situation également confirmée par la hausse de l'intérêt pour les métaux précieux, comme l'or et l'argent, et qui pourrait bien continuer à évoluer rapidement, alors que la société Micron Technology, plus grande fabricante américaine de puces mémoire, vient d'arriver à la 17e place suite au franchissement du cap symbolique des 1 000 milliards de dollars de capitalisation.

Source : CMC

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Passionné par les cryptomonnaies et le principe de décentralisation depuis de nombreuses années, je souhaite partager cette expérience avec le plus grand nombre. Je m'attache également à décrypter les enjeux associés à l'évolution de cet écosystème au sein de la finance traditionnelle.

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