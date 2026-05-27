Les performances peu reluisantes du Bitcoin depuis le début de l’année mettent à mal certaines de ses avancées symboliques, comme son entrée dans le top 10 des actifs les plus valorisés du monde. Une position qui ne résiste pas à l’essor de l’IA, au point de le faire reculer à la 13e place.

Le Bitcoin sort du top 10 des actifs les plus valorisés du monde

Après des années de rejets et de critiques incessantes, le Bitcoin a finalement officialisé en 2021 son entrée dans le top 10 des actifs les plus valorisés du monde, alors que sa capitalisation boursière dépassait pour la première fois les 1 000 milliards de dollars.

Depuis cette période, il oscille régulièrement entre la 5e et la 10e place, en fonction des performances affichées par le cours du BTC, mais également par rapport aux évolutions enregistrées du côté des entreprises qui composent ce classement, ou qui évoluent à proximité.

💡️ La question que beaucoup se posent - Est-il trop tard pour investir dans le Bitcoin (BTC) ?

Et, de toute évidence, les bouleversements actuels enclenchés par le développement de l'intelligence artificielle (IA) changent la donne jusque dans ce classement, au point de rejeter désormais le Bitcoin à la 13e place, alors même que sa capitalisation affiche 518 milliards de dollars de plus qu'en 2021.

Créer un compte sur Bitpanda pour acheter des cryptos facilement

Mauvaises performances vs développement de l'IA

Bien évidemment, les mauvaises performances du Bitcoin sur les premiers mois de l'année (-13 %) figurent en première ligne des raisons de cette dégringolade au classement des actifs les plus valorisés du monde, mais cela s'explique également du fait de l'engouement actuel autour de l'IA, et plus précisément des sociétés qui y sont associées.

👉 Investir dans l'IA – Les 10 meilleures actions de l'intelligence artificielle

En effet, les places perdues par le Bitcoin coïncident avec l'entrée d'acteurs incontournables du secteur, comme par exemple le géant Taiwan Semiconductor (TSMC), plus grande fonderie de semi-conducteurs au monde, et la multinationale américaine Broadcom, également spécialisée dans la conception et la distribution des composants indispensables à la conception des puces électroniques.

Une situation également confirmée par la hausse de l'intérêt pour les métaux précieux, comme l'or et l'argent, et qui pourrait bien continuer à évoluer rapidement, alors que la société Micron Technology, plus grande fabricante américaine de puces mémoire, vient d'arriver à la 17e place suite au franchissement du cap symbolique des 1 000 milliards de dollars de capitalisation.

Source : CMC

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité ou de l'affiliation. L'investissement dans les actifs numériques présente un risque de perte en capital totale ou partielle. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. N'investissez que ce que vous êtes prêts à perdre.