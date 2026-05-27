Il y a 10 ans, Marine Le Pen voulait interdire Bitcoin en France — Qu'est-ce qui a changé depuis ?

Il y a 10 ans jour pour jour, Marine Le Pen était fermement opposée à Bitcoin (BTC). Depuis, elle-même et de nombreuses figures d'extrême droit ont changé d'avis. Lumière sur ce changement d'attitude.

2016 : quand Marine Le Pen était encore anti-Bitcoin

Que pensiez-vous de Bitcoin (BTC) en 2016 ? Pour Marine Le Pen et son parti encore connu sous le nom de Front National à l’époque, c’était un non catégorique. Hier, sur X, nous revenions sur les 10 ans jour pour jour d’un article qui contraste aujourd’hui largement avec le discours du Rassemblement national et de ses alliés :

🔴 Il y a 10 ans, Marine Le Pen, Présidente du Front National, réclamait l'interdiction du Bitcoin. pic.twitter.com/WD3ptyVbZV — Cryptoast (@CryptoastMedia) May 26, 2026

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Ainsi, dans l’article dont il est question, nous retrouvons des remarques pertinentes sur les problèmes des taux bas dont nous payons les conséquences aujourd’hui, mais également un avis bien curieux sur les cryptos, qui étaient soi-disant promues par les géants de Wall Street :

Le puissant lobby des banques d'affaires de Wall Street (JP Morgan, Goldman Sachs..) relayé par le forum économique mondial de Davos 2016, a vendu deux idées aux États et aux institutions comme l'UE: les monnaies virtuelles ou crypto-monnaies (dont la plus connue est le Bitcoin) et une société sans argent liquide. Sous Nicolas Sarkozy puis François Hollande, la limite des paiements en espèces est passée de 7500 à 1000 €, depuis septembre 2015. Et Michel Sapin nous vante maintenant les avantages de la carte sans contact pour payer dès le 1er euro, en attendant la fin des chèques.

Dix ans plus tard, tout l’amalgame fait entre cryptomonnaies et paiements dématérialisés prête à sourire, qui plus est lorsque l’on connaît toutes les critiques adressées à Bitcoin par le monde financier avant la prise de conscience évidente de ces dernières années.

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En tout cas, le Front national expliquait en 2016 que « dans le cadre de l'application de son modèle de patriotisme économique, il empêcher[ait] l'usage de crypto-monnaies, telles que le Bitcoin en France ». Depuis, nous avons assisté à un changement de direction à 180°, puisque le Rassemblement national fait désormais la promotion du minage de Bitcoin, de même que ses alliés de l’Union des droites pour la République (UDR) proposent des lois pour faire de la France une référence dans le secteur.

Avant eux, seuls quelques députés, tels qu’Eric Bothorel et Paul Midy, du groupe Ensemble pour la République, ont pris le sujet de la blockchain à bras-le-corps.

Malgré tout, nous pouvons avoir aujourd’hui l’impression qu'en France, et partout dans le monde, Bitcoin est devenu un sujet d’extrême droite. Ne soyons pas dupes, de par sa nature qui protège la souveraineté financière des individus et combat la censure, Bitcoin est effectivement un choix politique personnel, mais, en aucun cas, il ne peut et ne doit être réduit à un simple parti politique, où que ce dernier se situe dans l’hémicycle.

Ce parti-pris de l’extrême droite trouve probablement sa source dans l’appropriation politique opérée par Donald Trump en 2024, lui-même critique à l’origine, qui lui a ainsi permis de remporter la victoire. Cela a le mérite d'éveiller les consciences sur le sujet, mais il est difficile de s'en contenter.

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Alors que 2027 approche et que Bitcoin touche un public aux idées variées, il serait peut-être temps pour les candidats politiques de tout bord de s'y intéresser sérieusement.

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