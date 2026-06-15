L'or chute de plus de 22 % depuis son record — Est-ce la fin du rallye ?

Depuis son plus haut historique de janvier dernier, le prix de l'or a chuté de plus de 22 %. Est-ce l'un fin d'un cycle ou une simple pause ? Nous faisons le point.

L'or retrace après ses records du début d'année

Le 29 janvier dernier, l’once d’or a réalisé un plus haut historique (ATH) à 5 600 dollars. Depuis, l’actif baisse de 22,57 % et affiche 4 337 dollars lors de l’écriture de ces lignes :

Cours de l'or en données quotidiennes

🔎 L'or face à l'inflation : pourquoi l'or reste une valeur refuge en période de crise économique ?

Pour rappel, à partir de novembre 2022, l’or a entamé un important rallye de plus de 240 %, dans un contexte de forte inflation qui a suivi la pandémie de Covid-19 et qui s’est installée après le début de la guerre en Ukraine. Ce mouvement a pris sa source dans un contexte de forte inflation, qui a vu les taux de la Réserve fédérale américaine (Fed) passer de 0,25 % à 5,5 % en moins de 2 ans.

À partir de septembre 2023, les hausses de taux ont ralenti, avant de baisser par la suite. Les rendements obligataires partant alors à la baisse, nous avons pu assister à une rotation des capitaux, alors que l’or a véritablement commencé son envolée à partir de l’automne 2023 :

Cours de l'or en données hebdomadaires

Avant même que la guerre n'éclate au Moyen-Orient, l'amplification des tensions a poussé les prix à la hausse. D'ailleurs, nous nous souvenons que la dynamique s'est propagée au reste des métaux précieux, notamment avec des records sur l'argent, le cuivre et le palladium.

Comme pour tout rallye, la correction a toutefois fini par arriver, et tout l'enjeu est désormais de savoir si celle-ci est temporaire ou si elle marque le début d'un repli plus profond.

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Nous parlions plus tôt des taux directeurs, ceux de la Fed sont actuellement stabilisés à 3,75 %, mais le spectre d’une remontée plane toujours. Cela s’est d’ailleurs déjà concrétisé en Europe, tandis que la Banque centrale européenne a relevé ses propres taux de 35 points de base la semaine dernière, en passant de 2,15 % à 2,4 %.

En cas de nouvelle envolée de l'inflation, comme cela semble se profiler actuellement, nous verrons donc si l'or poursuit son rôle de valeur refuge.

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Source : TradingView

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