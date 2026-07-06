Vendre son Bitcoin (BTC) pour acheter de l'or ? C'est la stratégie actuelle de ce trader

Peter Brandt, trader vétéran connu pour ses analyses chartistes sur Bitcoin, envisage de vendre une partie de ses avoirs en BTC pour se renforcer sur l'or. L'annonce détonne, et elle est révélatrice d'une tendance plus large.

Un signal technique sur le ratio or/Bitcoin ?

Dans un message publié sur X, Peter Brandt a expliqué envisager de vendre une partie de son Bitcoin pour investir l'argent dans l'or, estimant que le métal précieux pourrait prendre un avantage substantiel sur la cryptomonnaie.

Son raisonnement s'appuie sur le ratio XAU/BTC, qui mesure la quantité de Bitcoin qu'une once d'or permet d'acheter. Ce ratio évolue actuellement autour de 0,067. Selon Peter Brandt, après plusieurs années de sous-performance de l'or face au Bitcoin, il existerait un signal de retournement potentiel en faveur de l'or.

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Le contexte de marché adosse sa réflexion. Le Bitcoin évolue actuellement autour de 63 000 dollars, en recul de 50% depuis son pic d'octobre 2025 à 126 000 dollars. De son côté, l'or se négocie près de 4 175 dollars, à environ 25% seulement de son record absolu établi au-dessus de 5 600 dollars.

C'est cet écart de performance relative que Brandt voit désormais évoluer en faveur de l'or. Les raisons macro sont évidentes : il s'agit d'une valeur refuge traditionnelle en période d'incertitude économique et d'une couverture historique contre l'inflation.

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Pas de remise en cause du Bitcoin sur le long terme

Malgré cette annonce, Peter Brandt reste haussier sur le Bitcoin à long terme, avec un objectif compris entre 300 000 et 500 000 dollars d'ici à 2029. Il ne désavoue ainsi pas la cryptomonnaie.

En réallouant une partie de son capital vers l'or, il cherche avant tout à limiter son exposition aux risques macroéconomiques tout en profitant d'une opportunité de marché qu'il juge favorable dans l'immédiat. A-t-il raison ? Difficile de le dire dans un contexte difficile pour Bitcoin.

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Cette annonce souligne cependant la tension qui existe entre le métal jaune et celui qu'on appelait autrefois "l'or numérique". Depuis quelque mois, le Bitcoin a en effet montré qu'il parvenait difficilement à remplir son rôle de valeur refuge.

Source : Peter Brandt via X

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