L’emballement autour du marché de la tech américain serait-il en train de s’essouffler, face à des valorisations qui semblent déconnectées de toute réalité ? Possible, suite à l’effacement soudain de 800 milliards de dollars de la capitalisation boursière des fameux « Magnificent Seven », pendant que le Bitcoin reste sagement positionné aux environs des 65 000 dollars.

Les « Magnificent Seven » effacent 800 milliards de dollars de capitalisation boursière

Serait-on en train d'assister aux premières failles dans la bulle financière déclenchée par l'essor de l'intelligence artificielle ? La question mérite très clairement d'être posée alors que les principales actions du secteur de la tech américaine enregistrent des baisses importantes, notamment portées par la pire séance enregistrée par les « Magnificent Seven » (Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia et Tesla) depuis avril 2025 qui vient d'avoir lieu hier.

En effet, la journée du 23 juillet a enregistré à elle seule la disparition soudaine de l'équivalent de 800 milliards de dollars de la capitalisation de ces géants de la tech (pour un total de 2 000 milliards de dollars depuis leur record de fin mai), dont la pire a touché de plein fouet la société automobile Tesla, qui enregistre un effondrement supérieur à 16 % au cours de cette période.

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Le marché de la tech américain enregistre des baisses importantes

Une méfiance des investisseurs notamment déclenchée par le report annoncé de l'introduction en bourse du géant de l'IA OpenAI - avec comme principale raison invoquée le fait d'attendre une valorisation de 1 000 milliards de dollars qui devrait, selon ses estimations, devenir effective en 2027 - mais également la concurrence accrue de modèles chinois open source comme Kimi K3.

Pendant ce temps, « un redéploiement des capitaux intervient de manière agressive hors des valeurs liées à l'IA », selon l'analyste actions senior chez Algebris Investments, Simone Ragazzi, interrogé par un journaliste de Bloomberg, même si les principaux acteurs du marché continue de conserver une vision positive sur le long terme.

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Le Bitcoin semble résister à la crise

Pendant ce temps, le cours du Bitcoin semble réussir à résister à cette crise, avec un prix en légère baisse - moins de 0,3 % sur les dernières 24 heures - qui pointe aux alentours des 65 000 dollars au moment d'écrire ces lignes.

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Le Bitcoin se maintient aux alentours des 65 000 dollars

Une situation toutefois assez fragile, d'autant plus si l'on considère les baisses plus importantes pour d'autres cryptomonnaies du top 10 actuel, comme par exemple Ethereum, Solana et le XRP qui enregistrent un recul de 1,7 % en moyenne, ou le Dogecoin qui affiche une baisse supérieure à 3 % sur cette période.

Une résistance apparente du Bitcoin qui pourrait séduire certains investisseurs ayant pris du recul - et surtout des bénéfices - face à la fragilité du secteur de la tech américaine. D'autant plus dans la perspective de voir le prix du BTC évoluer actuellement aux alentours d'un possible bottom que les institutionnel positionnent à la louche entre 40 000 et 60 000 dollars, sans pouvoir affirmer qu'il n'a pas déjà été atteint.

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Source : Bloomberg

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