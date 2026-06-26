Le géant de l'IA OpenAI pourrait reporter son IPO à l'année prochaine

Alors que le compte à rebours semblait lancé pour une introduction en bourse réalisée avant la fin de l’année, la startup de l’IA OpenAI serait en train de s'interroger au sujet d’un possible report à 2027. Une réalité que les exigences de contrôle imposées par Donald Trump ne vont pas arranger…

OpenAI : une IPO repoussée à 2027 ?

L'année 2026 s'annonçait pleine de promesses dans le domaine des introductions en bourse historiques de géants de la tech et de l'IA, comme le démontrait de manière évidente l'engouement pré-IPO déjà important pour les actions des deux leaders du secteur Anthropic (Claude) et OpenAI (ChatGPT).

Une volonté largement inscrite dans le sillage du lancement très populaire de l'action SPCX du géant de l'aérospatiale et de l'IA SpaceX sur les places boursières américaines, effectif depuis le 12 juin. Mais cette excitation semble déjà largement retombée si l'on considère sa baisse actuelle de 30 %, au point de pousser les dirigeants d'OpenAI à s'interroger sur la pertinence d'une IPO avant la fin de l'année, qui pourrait désormais apparaître comme trop précipitée.

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Une interrogation relayée par le New York Times qui serait issue de personnes « proches de ces délibérations internes » souhaitant rester anonymes. En cause, « une cascade de développements récents », mais plus sûrement une fébrilité des marchés au sujet de l'avenir de ce géant de l'IA et de sa capacité à maintenir le cap de ses promesses particulièrement ambitieuses « pour une startup qui ne serait toujours pas rentable et qui investit massivement dans la construction de nouveaux centres de données ».

Des éléments visiblement suffisants pour « amener les dirigeants d'OpenAI à s'éloigner de leurs aspirations les plus agressives », sans toutefois remettre en cause la volonté de Sam Altman d'atteindre une valorisation de 1 000 milliards de dollars pour son IPO. Un montant présenté comme non négociable... qui ne pourrait visiblement pas être atteint avant 2027.

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L'administration Trump en embuscade

Une situation compliquée qui ne prend même pas en compte certains développements inquiétants du côté des États-Unis, comme le bras de fer qui oppose actuellement Donald Trump à la société Anthropic au sujet du blocage imposé à ses derniers modèles Fable 5 et Mythos 5.

D'autant plus car cette réalité pourrait également concerner OpenAI, selon les récentes révélations du média américain The Information au sujet d'une demande de report effectuée par l'administration Trump concernant la sortie de son nouveau modèle GPT-5.6, pour des préoccupations liées à la sécurité nationale.

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Une restriction que semble confirmer Sam Altman dans une récente note adressée à ses employés dans laquelle il aborde un développement « client par client » pour le moment limité à un petit nombre de partenaires approuvés par le gouvernement.

Nous avons clairement indiqué au gouvernement américain que ce n'est pas le modèle que nous privilégions à long terme, et nous travaillerons avec lui ainsi qu'avec les autres acteurs du secteur afin de mettre en place une approche plus durable pour les futures publications. Sam Altman

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Sources : New York Times, The Information

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