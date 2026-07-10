French Tech : IA et quantique en hausse, la crypto absente

La French Tech a levé 4,6 milliards d'euros durant le premier semestre. L’IA, le quantique et le spatial tirent le marché, alors que la crypto est la grande absente du classement.

La French Tech signe son troisième meilleur semestre depuis le Covid

Le capital-risque français retrouve des couleurs. Selon le dernier baromètre publié par EY, les start-ups françaises ont levé 4,6 milliards d’euros au premier semestre 2026, soit une hausse de 65% par rapport à la même période de 2025.

Le marché est toutefois plus sélectif. Avec 280 opérations réalisées contre 311 un an plus tôt, moins d’entreprises sont financées, mais avec des tickets bien plus importants. Le ticket moyen atteint désormais plus de 16 millions d’euros, contre moins de 9 millions un an auparavant.

La French Tech IA a affiché des chiffres impressionnants en 2025 : - 1 114 startups

- 45 000 emplois

- levées en hausse de 23%. Mais un chiffre mérite qu’on s’y attarde : sans Mistral, les investissements chuteraient de 26%. (Une seule entreprise masque la fragilité… https://t.co/pVHTtpOxtK — Léa | Bourse & Stratégies (@LeaBourseFR) July 9, 2026

À elles seules, les sept opérations supérieures à 100 millions d’euros concentrent près de la moitié des montants levés sur le semestre. Une concentration qui traduit, selon EY, l’émergence d’un « capital-risque de conviction », prêt à financer massivement les entreprises identifiées comme de futurs leaders mondiaux.

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IA, quantique, spatial : les grands gagnants du semestre

Les logiciels, intelligence artificielle incluse, dominent largement avec plus de 1,7 milliard d’euros levés, soit près de 40% des capitaux investis sur le semestre. Mais on constate que certaines levées de fonds représentent une proportion particulièrement élevée du total.

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L’opération la plus emblématique reste celle d’Advanced Machine Intelligence (AMI Labs), qui a levé 890 millions d’euros dès son tour d’amorçage. À ses côtés, la France peut compter sur Mistral et H Company dans l’IA, Pasqal, Alice & Bob et Quobly dans le quantique, ou encore Verkor, Electra et GravitHy dans l’énergie. Le spatial n’est pas en reste avec Exotrail, Latitude et Unseenlabs.

Les fintechs enregistrent également un rebond spectaculaire en valeur, tandis que les Life Sciences poursuivent leur progression. EY souligne que la France dispose désormais du « portefeuille technologique le plus complet d’Europe ».

La crypto, grande absente du classement

Un secteur manque toutefois à l’appel : les cryptomonnaies et la blockchain. Aucun projet crypto ne figure parmi les principales levées mises en avant par le baromètre EY, alors que la fintech au sens large connaît pourtant un rebond. Ce recul apparent contraste avec les années précédentes, où des acteurs comme Ledger ou Sorare tiraient les statistiques vers le haut.

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Le rapport ne prend toutefois pas en compte la levée de fonds de 175 millions de dollars réalisée par Morpho au mois de juin. Elle représente la deuxième levée la plus importante enregistrée dans l'histoire de la finance décentralisée. Toutefois, il ne s'agissait pas d'une levée de capital-risque classique, les investisseurs ayant acheté des tokens Morpho. C'est pour cette raison que l'opération est absente du rapport d'EY.

Ce désintérêt relatif des fonds de venture capital français pour la crypto tranche avec le dynamisme observé outre-Atlantique et dans les grandes institutions financières, où les acteurs traditionnels multiplient les initiatives sur les actifs numériques. Vanguard recrute désormais un responsable crypto, tandis que Morgan Stanley déploie une offensive tarifaire sur les ETF Ethereum et Solana.

De plus, les cryptomonnaies continuent à séduire une partie des Français, qui font désormais davantage confiance au Bitcoin qu’aux actions pour protéger leur pouvoir d’achat, selon une récente étude Bitstack.

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Une course européenne pour la souveraineté technologique

Le rebond français reste modeste face à ses voisins. Le Royaume-Uni domine largement avec 14,6 milliards d’euros levés (+97%), suivi de l’Allemagne à 5,9 milliards (+66%). Londres capitalise sur l’IA et le compute, Berlin sur la défense, la robotique et le spatial.

Pour Franck Sebag, associé chez EY et auteur du baromètre, « ce n’est pas seulement un semestre de venture capital : c’est un semestre de souveraineté technologique ». Reste à voir si la France saura transformer son portefeuille diversifié en champions capables de changer d’échelle, et si la crypto retrouvera sa place dans cette dynamique.

Source : EY – Baromètre du capital-risque en France, 1er semestre 2026

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