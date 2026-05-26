Nvidia investit dans Alice & Bob – Le quantique français séduit le géant de l'IA

Nvidia continue de tisser sa toile bien au-delà de l'intelligence artificielle. Le géant des semi-conducteurs vient d'entrer au capital d'Alice & Bob, une startup française spécialisée dans l'informatique quantique. Cette étape stratégique valide un secteur encore émergent et ouvre la voie à une possible IPO majeure.

le 26 mai 2026 à 12:00.

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Clément Wardzala

Nvidia investit dans Alice & Bob – Le quantique français séduit le géant de l'IA

Nvidia mise sur la pépite quantique française Alice & Bob

C'est une reconnaissance de poids pour la tech française. La startup Alice & Bob a annoncé l'entrée de NVentures, le bras d'investissement de Nvidia, à son capital. Le montant exact de la participation n'a pas été dévoilé.

Cette opération s'inscrit dans une extension du tour de table de Série B de la start-up française, bouclée en janvier 2025 pour un total de 100 millions d'euros. Ce financement avait été mené par Future French Champions (FFC), AVP (Axa Venture Partners) et Bpifrance, rejoints par les investisseurs historiques comme Elaia Partners, Breega ou Supernova Invest.

Alice & Bob et Nvidia ne sont pas des inconnus l'un pour l'autre. Les deux entreprises collaborent depuis 2024 autour de NVQLink, l'architecture ouverte de Nvidia pour le calcul hybride quantique-classique, ainsi que de la plateforme de développement quantique CUDA-Q.

La startup française mise sur une approche singulière, celle du « qubit de chat de Schrödinger », pour construire le premier ordinateur quantique universel et tolérant aux fautes. Concrètement, Alice & Bob veut intégrer son architecture dans l'écosystème de calcul accéléré de Nvidia, du matériel jusqu'aux logiciels. À terme, ses ordinateurs quantiques pourraient être déployés directement dans les data centers HPC de Nvidia.

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Jensen Huang change de discours sur le quantique

Ce vote de confiance marque un virage à 180 degrés pour Jesen Huang, le PDG de Nvidia. En janvier 2025, il avait jugé les technologies quantiques encore immatures, estimant qu'il faudrait attendre une vingtaine d'années avant d'obtenir des résultats concrets. Ses propos avaient fait plonger les cours de Rigetti Computing, IonQ ou encore Quantum Computing en Bourse.

Deux mois plus tard, lors de la conférence GTC à San Jose, le dirigeant avait nuancé ses propos en invitant plusieurs acteurs du secteur sur scène, dont le PDG d'Alice & Bob Théau Peronnin. L'entrée de Nvidia au capital d'Alice & Bob vient donc parachever cette réconciliation entre le géant américain et l'industrie de l'informatique quantique.

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Une future opportunité pour les investisseurs ?

En tant que startup privée, Alice & Bob n'est pas encore cotée en Bourse. Pour les investisseurs particuliers qui souhaitent s'exposer au secteur du quantique, la voie passe donc pour l'instant par d'autres acteurs déjà sur les marchés, comme IonQ, Rigetti Computing, D-Wave ou Quantum Computing Inc.

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Avec Nvidia désormais à son capital, le scénario d'une introduction en Bourse de la startup française dans les prochaines années devient toutefois crédible. Une telle opération pourrait constituer l'une des IPO européennes majeures du secteur tech, dans un contexte où Nvidia pèse déjà 5 220 milliards de dollars de capitalisation boursière.

Le rapprochement entre Nvidia et les acteurs du quantique s'inscrit dans une stratégie plus large du géant américain, dont l'action s'échangeait autour de 215 dollars ce mardi. Récemment, Nvidia avait déjà franchi un cap symbolique en dépassant la capitalisation de l'argent métal.

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Source : Les Echos

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Clément a investi dans le Bitcoin en 2017 et suit depuis 9 ans l'évolution de l'écosystème crypto. Devenu directeur de publication de Cryptoast, il s'efforce de rendre ces sujets accessibles au plus grand nombre à travers des contenus rigoureux, pédagogiques et approfondis. Il a publié plus de 2 000 articles couvrant le Bitcoin, les autres cryptomonnaies, les plateformes d'échange, les wallets, la DeFi et la fiscalité des crypto-actifs. Il est co-auteur du livre Bitcoin et autres cryptomonnaies, publié aux éditions Larousse, un ouvrage de référence destiné à vulgariser les mécanismes de la blockchain et des cryptoactifs auprès du grand public francophone. Il a également collaboré avec la banque Delubac & Cie à la réalisation de fiches pédagogiques sur les cryptomonnaies. Grâce à une équipe dévouée et passionnée, Cryptoast est devenu une référence incontournable du secteur francophone, fournissant des analyses approfondies et des informations pertinentes pour tous les passionnés et curieux de l'univers des cryptomonnaies et de la blockchain.

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