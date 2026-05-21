Malgré de nouveaux chiffres records, NVIDIA trébuche en bourse

Après avoir publié ses chiffres trimestriels à la clôture de la bourse, NVIDA semble n'avoir que peu convaincu malgré de nouveaux records. Voyons cela de plus près.

NVIDIA signe un nouveau record trimestriel, mais ne concrétise pas en bourse

Chaque trimestre, NVIDIA semble pulvériser un nouveau record lors de la présentation de ses chiffres. Une fois encore, le géant du matériel informatique a renouvelé la performance, en publiant cette fois-ci un chiffre d’affaires de 81,61 milliards de dollars pour les 3 premiers mois de l’année, ce qui représente une hausse de 20 % par rapport au trimestre précédent, ainsi que de 85 % par rapport au premier trimestre de l’année dernière.

Par ailleurs, l’entreprise réalise 58,21 milliards de dollars de revenus nets, ainsi qu’un bénéfice par action de 2,39 dollars :

Résultats trimestriels de NVIDIA

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En apparence, tous les voyants sont au vert, d’autant plus qu’au trimestre précédent, NVIDIA s’était projetée sur un chiffre d’affaires de 78 milliards de dollars et une marge brute de 74,9 %. Concernant la marge, l’objectif a été respecté, tandis que les attentes sur les ventes ont été battues de 4,63 %.

Malgré tout, alors que les résultats ont été publiés à la clôture des marchés, cela semble avoir laissé un sentiment mitigé aux investisseurs, puisque le titre a momentanément chuté lors des échanges post-market. Sur une unique bougie horaire particulièrement volatile, l’action NVDA a ainsi connu une amplitude allant de +1,56 % à -3,22 % :

Cours de l'action NVDA en données horaires étendues

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Malgré tout, il convient de remettre cette « baisse » en perspective. Avant l’ouverture des marchés, le titre affiche ainsi 220,54 dollars. Cela ne représente qu’une baisse de 5,53 %, depuis le dernier plus haut historique à 236,54 dollars le 14 mai dernier.

Aujourd’hui, l’entreprise est tout bonnement le 2e actif le plus valorisé au monde, avec une capitalisation hallucinante de 5 412 milliards de dollars.

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Sources : NVIDIA, TradingView

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