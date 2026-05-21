IPO de SpaceX - L'entreprise d'Elon Musk détient 1,3 milliard de dollars en Bitcoin

L’introduction en bourse de SpaceX est imminente et elle pourrait rapidement s’inscrire comme l'un des événements financiers emblématiques de la décennie. Dans ce contexte, la société d’Elon Musk a récemment déclaré détenir 18 712 bitcoins dans sa trésorerie, estimés à 1,3 milliard de dollars, mais ce n'est pas tout...

SpaceX détient toujours 1,3 milliard de dollars en Bitcoin

La société dédiée aux transports et à l'exploration spatiale du milliardaire Elon Musk, SpaceX, se dirige vers une introduction en bourse record avec une valorisation cible estimée à 1 750 milliards de dollars. Une opération que l'entreprise vient d'exposer plus en détails, suite au dépôt d'un formulaire S-1 effectué auprès de la SEC.

Premier fait notable, SpaceX affiche toujours une trésorerie d'entreprise composée d'une quantité importante de Bitcoin - 18 712 BTC au 31 mars dernier - estimée à environ 1,3 milliard de dollars à cette date. Des bitcoins achetés à un prix moyen de 35 300 dollars, pour un coût global d'achat de 661 millions de dollars.

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SpaceX détient 18 712 BTC dans sa trésorerie d'entreprise

Au 31 mars 2026 et au 31 décembre 2025, la Société détenait également 18 712 unités de Bitcoin, avec une valeur comptable d’acquisition de 661 millions de dollars et une valeur de marché de respectivement 1 293 millions de dollars et 1 637 millions de dollars. SpaceX

Une belle opération qui nécessite toutefois de signaler que la société SpaceX a déjà détenu bien plus de Bitcoin, avec un montant total qui a atteint les 28 000 BTC début 2021, pour une valeur globale presque équivalente à aujourd'hui, avant que des reventes successives ne fassent baisser ce montant.

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IPO de SpaceX : « le plus grand marché de l’histoire de l’humanité »

D'autres informations importantes se trouvent également dans cette déclaration d'IPO, comme par exemple le fait que l'entreprise affiche un chiffre d'affaires de 4,69 milliards de dollars au premier trimestre, et qu'Elon Musk occupera le poste de PDG, directeur technique et président du conseil d'administration après son introduction en bourse.

Selon les détails de ce formulaire, l'IPO de SpaceX serait programmée au 12 juin prochain, avec la perspective d'une levée de fonds record estimée à 80 milliards de dollars, selon la Kobeissi Letter. Et pour cause, SpaceX affirme « avoir identifié le plus grand marché adressable total (TAM) exploitable de l’histoire de l’humanité ».

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Perspectives de développement de SpaceX par secteurs d'activités

Nous estimons que notre TAM quantifiable s’élève à 28 500 milliards de dollars, répartis comme suit : 370 milliards de dollars dans le spatial grâce aux solutions rendues possibles par l’espace ; 1 600 milliards de dollars dans la connectivité, comprenant 870 milliards de dollars pour le haut débit Starlink et 740 milliards de dollars pour Starlink Mobile, ainsi que des opportunités supplémentaires dans les secteurs des entreprises et des gouvernements ; et 26 500 milliards de dollars dans l’IA, dont 2 400 milliards de dollars dans les infrastructures d’IA, 760 milliards de dollars dans les abonnements grand public, 600 milliards de dollars dans la publicité numérique et 22 700 milliards de dollars dans les applications d’entreprise. SpaceX

Autre fait notable, ce document révèle également que SpaceX aurait conclu un accord avec le géant de l'IA Anthropic, depuis mai 2026, lui permettant « d'accéder à des capacités de calcul au sein de COLOSSUS et COLOSSUS II » pour 1,25 milliard de dollars par mois jusqu'en mai 2029, soit environ 45 milliards de dollars au total si cet accord reste en place (il peut être rompu à tout moment avec un préavis de 90 jours).

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Sources : SEC, Kobeissi Letter

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