Faut-il acheter l'action SpaceX (SPCX) ?

SpaceX s'apprête à réaliser la plus grande introduction en bourse de l'histoire des marchés financiers. Le 12 juin 2026, la société d'Elon Musk sera cotée sur le Nasdaq sous le ticker SPCX, avec une valorisation cible avoisinant les 1 750 milliards de dollars. Une opportunité à saisir ou un pari beaucoup trop risqué à ce prix-là ?

Pourquoi l'IPO de SpaceX est-elle aussi attendue ?

SpaceX a été fondée en 2002 par Elon Musk avec un objectif : réduire drastiquement le coût des lancements spatiaux et, à terme, coloniser Mars. Deux décennies plus tard, l'entreprise est devenue le leader mondial incontesté du lancement de fusées commerciales. C'est cette trajectoire hors norme, combinée à la diversité de ses activités, qui explique pourquoi son introduction en bourse concentre autant d'attention.

Son lanceur Falcon 9 est aujourd'hui le plus utilisé au monde. La raison de son succès tient en un mot : la réutilisabilité. Cette innovation a permis de diviser par 10 le coût du kilo mis en orbite. Son successeur, Starship, promet de descendre encore bien en dessous de ce niveau : possiblement autour de 15 dollars le kilo, contre 67 dollars aujourd'hui.

Mais SpaceX, c'est aujourd'hui bien plus qu'un fabricant de fusées. L'activité la plus importante en termes de revenus récurrents, c'est Starlink : un réseau de milliers de satellites en orbite basse qui fournit de l'Internet haut débit dans 160 pays. À cela s'ajoute Starshield, la branche dédiée aux contrats gouvernementaux et militaires, notamment avec l'armée américaine et les agences de défense alliées.

En février 2026, SpaceX a franchi une nouvelle étape en fusionnant avec xAI, la société d'intelligence artificielle d'Elon Musk, dans un deal évalué à 250 milliards de dollars. L'entité combinée dispose désormais de Colossus, un supercalculateur développé initialement pour entraîner les modèles Grok, et qui commence à être commercialisé auprès de tiers.

Enfin, un détail qui ne manquera pas d'intéresser les investisseurs crypto : SpaceX détient 8 285 bitcoins en trésorerie. Ce sera la première grande entreprise à entrer en bourse en divulguant une trésorerie BTC significative sous les nouvelles normes comptables de juste valeur introduites fin 2024. Une subtilité comptable qui fait de l'action SPCX, d'une certaine façon, un véhicule d'exposition indirecte au Bitcoin.

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Les chiffres clés de l'IPO de SpaceX

L'IPO de SpaceX est historique à plusieurs titres. La société vise une cotation sur le Nasdaq le 12 juin 2026 sous le ticker SPCX. L'objectif de levée de fonds est de 75 milliards de dollars, ce qui représente 2,5 fois le précédent record mondial détenu par Saudi Aramco depuis 2019 (29 milliards de dollars).

La valorisation cible tourne autour de 1 750 milliards de dollars, certaines sources évoquant jusqu'à 2 000 milliards selon l'appétit des investisseurs. Pour mettre les choses en perspective, cela placerait SpaceX au niveau de Tesla, Samsung ou encore Meta, dans le top 10 des entreprises les plus valorisées au monde.

Pour faciliter l'accès aux investisseurs particuliers, SpaceX a procédé à un stock split 5 pour 1, ramenant le prix unitaire de l'action de 526 dollars à environ 105 dollars avant l'IPO.

Plus remarquable encore : 30 % du flottant est réservé aux investisseurs particuliers, soit environ 22,5 milliards de dollars alloués, un record absolu pour une IPO de cette ampleur. À titre de comparaison, la norme sur de telles IPO est plutôt de 10 %.

Sur le plan financier, SpaceX a réalisé environ 18,67 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2025. La valorisation cible représente donc environ 101 fois ce chiffre d'affaires : une prime considérable, qui n'aura de sens que si les projections de croissance très ambitieuses se concrétisent.

Les arguments pour acheter l'action SpaceX

SpaceX présente plusieurs atouts qui expliquent l'engouement des investisseurs. Entre sa position dominante dans le spatial, ses revenus récurrents via Starlink et ses nouveaux relais de croissance dans l'IA, voici les principaux arguments qui plaident en faveur d'un investissement dans l'action SPCX 👇

Le numéro 1 mondial d'un secteur en pleine explosion. SpaceX n'est pas seulement la première entreprise spatiale privée : elle est de très loin la plus dominante. Avec 165 lancements réalisés en 2025, elle réalise à elle seule plus de lancements que toutes les agences spatiales gouvernementales réunies. Acheter l'action SPCX, c'est investir sur le leader d'un secteur qui n'en est qu'à ses débuts et le représentant naturel de toute l'économie spatiale sur les marchés financiers : un peu comme Amazon l'a été pour l'e-commerce.

Des résultats financiers solides, malgré la complexité du dossier. Sur le seul périmètre historique (hors xAI), SpaceX affichait environ 8 milliards de dollars d'EBITDA pour un chiffre d'affaires de 15 à 16 milliards en 2025, soit une marge opérationnelle de 50 % : un niveau exceptionnel pour une entreprise industrielle. La croissance des revenus a oscillé entre 51 % et 100 % ces dernières années. Les comptes consolidés de 2025 intégrant xAI font état d'un chiffre d'affaires de 18,7 milliards de dollars.

Starlink, une machine à cash récurrente. Avec 10 millions d'abonnés dans 160 pays et une expansion rapide dans les segments maritime, aéronautique et militaire, Starlink génère des revenus stables et prévisibles. Certains analystes valorisent cette seule activité entre 150 et 250 milliards de dollars. Et la croissance n'est pas terminée : la base d'abonnés a quadruplé entre 2023 et 2025.

L'IA et le supercalcul comme nouveaux relais de croissance. La fusion de SpaceX avec xAI ajoute une dimension que peu d'investisseurs avaient anticipée. Le supercalculateur Colossus, déjà commercialisé (Anthropic en est le premier client), ouvre un segment de revenus potentiellement très lucratif dans l'infrastructure IA : un marché où la demande explose.

L'inclusion imminente au Nasdaq 100. Le Nasdaq dispose d'une règle « Fast Entry » permettant d'accélérer l'intégration des nouvelles méga-capitalisations dans l'indice. Cette inclusion générerait une demande automatique et massive de la part des fonds indiciels du monde entier, créant un soutien structurel au cours.

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Les arguments contre l'achat de l'action SPCX

Pour autant, le dossier SpaceX comporte des risques que tout investisseur doit connaître. Valorisation stratosphérique, gouvernance verrouillée, pertes nettes importantes depuis la fusion avec xAI, voici les points de vigilance à garder en tête avant de se positionner 👇

Une valorisation qui ne laisse aucun droit à l'erreur. À une valorisation de 1 750 milliards de dollars pour 18,7 milliards de revenus, SpaceX serait valorisée à un multiple vertigineux. Pour comparaison, Tesla (déjà jugée chère par beaucoup) se traite à 12 fois ses ventes. Atteindre cette valorisation implique que SpaceX réalise plus de 150 milliards de revenus d'ici 2030, ce qui suppose que tout se déroule exactement comme prévu. La moindre déception pourrait déclencher une correction sévère.

Les comptes consolidés révèlent des pertes significatives. L'intégration de xAI change radicalement le profil financier de SpaceX: les comptes 2025 consolidés affichent une perte nette proche de 5 milliards de dollars avec des dépenses d'investissement supérieures à 20 milliards. L'entreprise brûle des fonds massivement pour financer ses ambitions. Elon Musk lui-même a évoqué un« risque réel de faillite » si Starship ne monte pas rapidement en cadence.

Une gouvernance verrouillée. Le prospectus prévoit des actions à droits de vote multiples (Elon Musk conserve le contrôle total), des clauses d'arbitrage obligatoire et des limites aux recours collectifs. Acheter l'action SPCX, c'est accepter de n'avoir aucune voix et de parier entièrement sur les décisions d'un seul homme.

L'effet Musk, à double tranchant. Tesla en a fait l'expérience douloureuse : le cours s'est effondré début 2025, en partie à cause du contrecoup lié au rôle de Musk au département de l'Efficacité gouvernementale. Avec SpaceX, l'exposition au « risque Musk » est encore plus directe : il est fondateur, dirigeant, actionnaire majoritaire, et sa moindre prise de parole peut faire bouger le titre dans un sens ou dans l'autre.

Les grandes IPOs médiatiques sont rarement le meilleur point d'entrée. L'enthousiasme du premier jour gonfle souvent les prix bien au-delà de leur valeur raisonnable. Sans historique boursier ni résultats trimestriels publiés en tant que société cotée, le marché navigue à vue. Les premiers mois post-IPO sont souvent marqués par une volatilité extrême avant un retour à la réalité.

L'action SPCX ne sera disponible qu'à partir du 12 juin 2026 sur les marchés. En attendant, voici 3 choses que vous pouvez faire si vous envisagez d'investir dans SpaceX :

Vous exposez à la pré-IPO de SpaceX sur Hyperliquid

Il est déjà possible de prendre position sur le prix de l'action SpaceX avant son introduction en bourse. Trade.xyz a déployé le 18 mai 2026 un contrat perpétuel SPCX-USDC sur Hyperliquid, lancé à un prix de référence de 150 dollars. Il s'agit d'un dérivé synthétique : cela ne représente pas de vraies actions SpaceX, mais reflète le prix implicite attendu par le marché.

Exposez-vous à l'action de SpaceX avant son IPO via Hyperliquid

Ce modèle a été choisi précisément pour éviter les problèmes juridiques rencontrés par d'autres plateformes. Les tokens pré-IPO d'Anthropic et d'OpenAI sur PreStocks ont chuté d'environ 34 % et 39 % respectivement après qu'Anthropic et OpenAI ont déclaré que tout transfert de leurs actions via des SPV était nul en vertu de leurs restrictions de transfert.

Le produit d'Hyperliquid contourne ce problème puisqu'il ne repose sur aucune action réelle, mais cela ne le rend pas sans risque pour autant.

La liquidité reste limitée et la volatilité peut être extrême, notamment en cette période d'annonces liées à l'IPO. Cette option est donc réservée aux traders expérimentés, conscients qu'ils spéculent sur un prix de marché synthétique et non sur la valeur réelle de l'entreprise.

Pour ceux qui préfèrent attendre la cotation officielle de l'action SpaceX sur les marchés, il faut plutôt vous tourner vers un courtier régulé 👇

Créer son compte sur un courtier dès maintenant

Pour être prêt le jour J, il est conseillé d'ouvrir et de vérifier son compte sur un courtier à l'avance. Le processus de vérification d'identité (KYC) et de dépôt de fonds peut prendre un certain temps, alors autant ne pas se retrouver bloqué au moment de passer son ordre.

L'IPO de SpaceX étant historique et très attendue par les investisseurs, il est probable que celle-ci soit disponible sur la majorité des courtiers dès le 12 juin. Voici notre sélection de courtiers où l'action SpaceX devrait être disponible 👇

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Collaborations commerciales.

S'exposer dès maintenant au secteur spatial

En attendant l'arrivée de l'action SpaceX sur les marchés, il est déjà possible d'investir dans le secteur spatial via des ETFs ou des actions d'entreprises cotées exposées à cette thématique. Pour en savoir plus, retrouvez notre guide complet pour investir dans le spatial.

Notre verdict : une IPO sans précédent qui mérite une prudence à la hauteur de son ambition

SpaceX est une entreprise réellement exceptionnelle. Son positionnement concurrentiel dans le lancement spatial est quasiment inattaquable à court terme, ses revenus récurrents via Starlink sont bien réels et l'ajout de xAI ouvre des perspectives de croissance supplémentaires. L'attente des investisseurs qui entoure cette IPO n'est pas infondée.

Mais c'est précisément là que réside le problème : cette introduction en bourse est tellement unique et hors norme qu'il est presque impossible de s'appuyer sur des précédents historiques pour évaluer ce qui se passera dans les semaines et les mois suivant la cotation.

Le marché boursier n'a jamais vu une entreprise entrer en bourse à 1 750 milliards de dollars de valorisation avec un tel catalogue d'actifs : un lanceur spatial dominant, un opérateur satellite mondial, un acteur de l'IA, le tout sous la coupe d'un dirigeant dont chaque prise de parole peut faire bouger les marchés.

Ainsi, il n'existe pas de grille de lecture éprouvée pour juger si le prix d'introduction en bourse de SpaceX est juste, trop élevé ou encore sous-estimé.

Ce que l'histoire des grandes IPOs nous enseigne en revanche, c'est que l'enthousiasme du premier jour est rarement le meilleur point d'entrée. Attendre les premiers résultats trimestriels publiés en tant qu'entreprise cotée, observer comment le marché évolue vraiment la valorisation et entrer avec plus de visibilité peut s'avérer bien plus sage que de se précipiter le 12 juin.

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