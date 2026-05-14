Investir dans les matériaux critiques pour l'IA : les 10 meilleures actions et ETF du secteur

Derrière chaque élément qui alimente la chaîne de valeur de l'intelligence artificielle se cache une réalité souvent ignorée : la dépendance à un ensemble de matériaux critiques dont la majorité de la production mondiale est concentrée en Chine. Terres rares, cuivre, silicium ou encore métaux précieux : ces matériaux constituent la couche 0 de l'IA. Actions minières, spécialistes du traitement ou ETF thématiques : découvrez comment investir dans les matériaux indispensables à l'IA en 2026.

Top des actions et ETF des matériaux critiques pour l'IA

Découvrez une sélection d'entreprises cotées en bourse permettant de tirer profit de la croissance des matériaux critiques pour l'IA 👇

Collaborations commerciales

Découvrez plus en détail les acteurs clés du secteur et la composition des ETF 👇

Les terres rares et aimants permanents

MP Materials (NYSE : MP)

MP Materials est l'unique producteur américain de terres rares opérant une chaîne intégrée de l'extraction jusqu'à la fabrication d'aimants permanents. L'entreprise exploite la mine de Mountain Pass en Californie, la seule mine de terres rares active aux États-Unis, et a investi dans une usine de séparation et de traitement sur le même site pour produire des oxydes de néodyme et de praséodyme (NdPr) de haute pureté.

En 2025, MP Materials a inauguré son usine de fabrication d'aimants permanents à Fort Worth, au Texas, qui produit des aimants NdFeB destinés à General Motors pour ses véhicules électriques. L'entreprise est également en discussion avec le Département de la Défense américain pour approvisionner les programmes d'armement en aimants souverains.

MP Materials représente le pari le plus direct sur la souveraineté américaine en terres rares.

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Lynas Rare Earths (ASX : LYC)

Lynas est le plus important producteur de terres rares en dehors de la Chine. L'entreprise australienne exploite la mine de Mount Weld, l'un des gisements de terres rares les plus riches au monde, et dispose d'une usine de traitement en Malaisie.

L'élément stratégique le plus important à suivre de Lynas est son usine de séparation des terres rares lourdes au Texas, développée avec le soutien du Département de la Défense américain. Cette usine permettra de produire des oxydes de dysprosium et de terbium sur le sol américain, éléments critiques pour les aimants haute performance utilisés dans les environnements thermiquement exigeants des serveurs IA.

Iluka Resources (ASX : ILU)

Iluka Resources est un producteur australien de sables minéraux (zircon, rutile) en train de se transformer en acteur stratégique des terres rares via son projet phare : la raffinerie d'Eneabba. Une fois mise en service, prévue pour 2027, cette installation sera l'une des rares en dehors de la Chine capables de produire à la fois des oxydes de terres rares légères et lourdes séparés, avec une capacité allant jusqu'à 23 000 tonnes par an, dont 5 500 tonnes de NdPr et 725 tonnes de dysprosium et terbium.

Le néodyme, élément de base des aimants NdFeB (néodyme-fer-bore), est indispensable aux moteurs de pompes à liquide de refroidissement des datacenters, aux équipements de fabrication de semi-conducteurs et aux systèmes de conversion d'énergie.

Le dysprosium et le terbium, quant à eux, sont les terres rares lourdes les plus stratégiques de la chaîne, dont la Chine contrôle une part encore plus concentrée que pour les terres rares légères.

Iluka Resources est la seule entreprise de cette sélection à couvrir ces deux segments simultanément.

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Energy Fuels (NYSE American : UUUU)

Energy Fuels est une entreprise américaine initialement spécialisée dans l'uranium qui s'est positionnée comme un acteur de la séparation des terres rares à partir de la monazite, un minéral accessoire extrait lors des opérations minières de sable minéral.

Son usine de White Mesa en Utah est la seule installation aux États-Unis autorisée à traiter de la monazite à grande échelle et à en extraire les éléments de terres rares, notamment le néodyme, le praséodyme, le dysprosium et le terbium.

L'entreprise offre une exposition unique à la double thématique nucléaire (uranium pour les réacteurs qui alimentent les datacenters) et terres rares (matériaux pour les aimants des équipements IA).

Neo Performance Materials (TSX : NEO)

Neo Performance Materials est un spécialiste canadien du traitement des terres rares et de la fabrication d'aimants permanents, de poudres magnétiques et de matériaux avancés. L'entreprise opère sur 3 segments : Magnequench (poudres pour aimants liés), Chemicals & Oxides (séparation et raffinage) et Rare Metals (niobium, gallium, indium).

L'entreprise est particulièrement bien positionnée sur la thématique de l'IA : ses aimants NdFeB sont utilisés dans les moteurs de pompes à liquide de refroidissement des datacenters, les variateurs de fréquence et les équipements de fabrication de puces.

En 2025, Neo a inauguré sa première usine européenne de fabrication d'aimants permanents et avance vers la production commerciale de dysprosium et de terbium depuis son site de Silmet en Estonie, créant une chaîne d'approvisionnement en terres rares lourdes entièrement occidentale.

Les matériaux de précision pour les puces et l'infrastructure

Soitec (Euronext Paris : SOI)

Soitec, basée à Bernin près de Grenoble, est un leader mondial de la conception et de la production de substrats semi-conducteurs innovants. Son positionnement dans la thématique de l'IA repose sur sa technologie Photonics-SOI (silicium sur isolant), les tranches sur lesquelles sont produits les circuits photoniques intégrés haute vitesse utilisés dans les transceivers optiques et les systèmes d'optique co-packagée (CPO) des datacenters IA.

Selon Bank of America, Soitec détient plus de 95 % de parts de marché sur les substrats de qualité photonique, un quasi-monopole comparable à celui d'ASML dans la lithographie. En 2025, Soitec a rejoint la Silicon Photonics Industry Alliance soutenue par TSMC et ASE, et a confirmé l'alignement de sa technologie sur la prochaine génération de serveurs Nvidia. L'action est cotée sur Euronext Paris et est éligible au PEA.

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Le recyclage des métaux critiques

Umicore (Euronext Bruxelles : UMI)

Umicore est un groupe belge spécialisé dans les matériaux avancés et le recyclage de métaux précieux et critiques. Fort de plusieurs décennies d'expertise en science des matériaux, en chimie et en métallurgie, Umicore transforme des métaux comme le palladium, le platine, l'or, l'argent, le cobalt et le cuivre en matériaux fonctionnels pour plusieurs industries.

Son modèle consiste à récupérer ces éléments critiques à partir de déchets industriels, de chutes de production et de produits en fin de vie, sans dépendre de nouvelles extractions minières. Les 4 divisions du groupe (Catalysis, Recycling, Specialty Materials et Battery Materials Solutions) offrent une diversification sectorielle notable.

Le lien d'Umicore avec l'IA est indirect mais réel : le palladium est utilisé dans la fabrication de semi-conducteurs, l'argent dans les contacts électriques des puces, et le cuivre est un métal central de l'infrastructure des datacenters.

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Le cuivre, métal central de l'infrastructure IA

Freeport-McMoRan (NYSE : FCX)

Freeport-McMoRan est l'un des plus grands producteurs de cuivre au monde. L'entreprise, basée à Phoenix en Arizona, opère des mines de cuivre majeures aux États-Unis, en Amérique du Sud et en Indonésie.

Le cuivre est le métal le plus critique pour l'électrification massive des infrastructures IA : câblage électrique des datacenters, dissipateurs thermiques, connecteurs, câbles d'alimentation et d'interconnexion. Chaque mégawatt de capacité datacenter nécessite environ 7 à 10 tonnes de cuivre.

Avec l'explosion des constructions de datacenters à l'échelle mondiale, portée par l'investissement des hyperscalers, la demande en cuivre pour cette seule application est appelée à croître de manière structurelle sur la décennie. Freeport-McMoRan est également producteur d'or et de molybdène, ce qui diversifie ses revenus.

Les ETF pour investir dans les matériaux critiques

Pour les investisseurs souhaitant s'exposer à l'ensemble du secteur sans sélectionner des actions individuelles, deux ETF UCITS offrent une exposition directe aux matériaux critiques pour l'IA, accessibles depuis la plupart des courtiers européens.

HANetf Sprott Energy Transition Materials UCITS ETF (SETM)

Caractéristique Détail ISIN IE00BLBPDM27 Émetteur HANetf / Sprott Asset Management Frais (TER) 0,65 % Indice suivi Nasdaq Sprott Critical Materials Index Bourse London Stock Exchange (LSE) Principales positions Lynas Rare Earths, MP Materials, Pilbara Minerals, Energy Fuels, Uranium One Stratégie Exposition pure-play aux mineurs de 9 métaux critiques : uranium, lithium, cuivre, terres rares, nickel, argent, cobalt, graphite et manganèse

Cet ETF est la version UCITS du Sprott Critical Materials ETF américain, développée en partenariat entre Sprott Asset Management et HANetf pour le marché européen.

Elle réplique le même indice que la version américaine et offre une exposition identique aux producteurs mondiaux de minéraux critiques avec les avantages réglementaires d'un fonds UCITS.

L'approche pure-play se concentre sur les producteurs spécialisés plutôt que sur les conglomérats diversifiés, ce qui offre une exposition plus directe au cycle des matières premières critiques. Ses principales positions recoupent directement plusieurs titres de notre sélection.

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iShares Essential Metals Producers UCITS ETF (METL)

Caractéristique Détail ISIN IE000ROSD5J6 Émetteur BlackRock (iShares) Frais (TER) 0,55 % Indice suivi S&P Global Essential Metals Producers Index Bourse Xetra, LSE, Euronext, SIX Principales positions Freeport-McMoRan, Glencore, Vale, Lynas Rare Earths, Pilbara Minerals Stratégie 81 entreprises mondiales impliquées dans l'exploration, l'extraction et le raffinage de métaux essentiels à la transition technologique

Géré par BlackRock, cet ETF suit l'indice S&P Global Essential Metals Producers, qui couvre 81 entreprises mondiales dont les activités principales portent sur les métaux essentiels à la transition technologique et énergétique.

Avec environ 850 millions de dollars d'encours et une cotation sur Xetra, il est directement accessible depuis la plupart des courtiers européens.

Ses principales positions incluent Freeport-McMoRan et Lynas, 2 acteurs également présents dans notre sélection. C'est l'option la plus accessible et la plus diversifiée de la sélection avec des frais inférieurs à ceux de l'ETF SETM.

Avec quelle plateforme investir dans les matériaux critiques pour l'IA ?

Les actions du secteur des matériaux critiques sont cotées sur des bourses variées : NYSE pour les entreprises américaines, ASX (Sydney) pour Lynas, TSX (Toronto) pour Neo Performance Materials. Elles nécessitent toutes un Compte-Titres Ordinaire (CTO).

Cependant, pour les actions de Soitec (France) et d'Umicore (Belgique), elles sont éligibles au PEA. Vous pouvez donc profiter du cadre fiscal avantageux du PEA et investir dans les matériaux critiques pour l'IA en vous exposant à ces entreprises.

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Voici un récapitulatif de la disponibilité des actions et ETF présentés dans cet article sur chaque plateforme :

Action Ticker eToro Trade Republic Bitpanda XTB DEGIRO MP Materials MP ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ Lynas Rare Earths LYC ✅ ✅ ✅ ❌ ✅ Iluka Resources ILU ✅ ✅ ✅ ❌ ✅ Energy Fuels UUUU ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ Neo Performance Materials NEO ❌ ✅ ✅ ❌ ✅ Soitec SOI ✅ ✅ (via PEA) ✅ ✅ (via PEA) ✅ Umicore UMI ✅ ✅ (via PEA) ✅ ✅ (via PEA) ✅ Freeport-McMoRan FCX ✅ ❌ ✅ ❌ ✅ HANetf Sprott SETM UCITS SETM ❌ ❌ ✅ ❌ ✅ iShares Essential Metals UCITS METL ✅ ✅ ✅ ❌ ✅

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Pourquoi investir dans les matériaux critiques pour l'IA en 2026 ?

L'intelligence artificielle est souvent présentée comme une révolution logicielle portée par les algorithmes et les modèles de langage. En réalité, elle repose sur une infrastructure physique qui requiert une consommation massive de matières premières. Chaque datacenter, chaque GPU, chaque câble et chaque système de refroidissement mobilise des matériaux dont l'approvisionnement est à la fois stratégique et géographiquement concentré.

La Chine contrôle la couche 0 de l'IA

La Chine produit environ 60 % des terres rares mondiales et contrôle plus de 85 % de leur capacité de traitement et de raffinage. Ces matériaux sont indispensables à la fabrication des aimants permanents qui équipent les moteurs de refroidissement des serveurs IA, les systèmes de conversion d'énergie des datacenters et les équipements de fabrication de semi-conducteurs.

En 2023 puis en 2024, Pékin a restreint les exportations de gallium, de germanium et de certains métaux de terres rares, envoyant un signal clair aux gouvernements occidentaux : leur infrastructure technologique repose sur une chaîne d'approvisionnement vulnérable. Ces restrictions ont depuis catalysé des investissements massifs des États-Unis, de l'Europe et de l'Australie pour construire des chaînes d'approvisionnement alternatives.

L'IA est gourmande en cuivre, en aimants et en substrats de précision

La construction des datacenters IA mobilise des quantités considérables de cuivre pour l'électrification et la connectivité. Les aimants permanents à base de néodyme-fer-bore (NdFeB), renforcés par du dysprosium et du terbium pour leur résistance à la chaleur, sont présents dans les systèmes de refroidissement, les variateurs de fréquence et les équipements de manutention.

Les substrats SOI (silicium sur isolant) sont la base des puces photoniques qui remplaceront le cuivre dans les interconnexions internes des datacenters. Sans ces matériaux, aucune infrastructure IA ne peut être construite ni opérée.

Un calendrier géopolitique qui crée des catalyseurs

La fin potentielle de la trêve commerciale sur les licences d'exportation chinoises pour le gallium et certaines terres rares constitue un calendrier à surveiller. Tout durcissement supplémentaire de Pékin sur ces matières premières servirait de catalyseur majeur pour les alternatives occidentales que représentent les entreprises de cette sélection.

Parallèlement, les programmes gouvernementaux aux États-Unis (Inflation Reduction Act, Executive Orders sur les minéraux critiques) et en Europe (Critical Raw Materials Act) injectent des subventions et des garanties de prêts qui renforcent la viabilité économique de ces acteurs indépendamment du prix des matières premières.

Comprendre la chaîne de valeur des matériaux critiques avant d'investir

La chaîne de valeur des matériaux critiques pour l'IA comprend plusieurs maillons distincts dont les profils de risque et de rendement varient considérablement.

Les extracteurs et producteurs primaires exploitent les mines et produisent les concentrés de matières premières. Ce segment est exposé aux prix des matières premières, aux coûts d'exploitation minière et aux risques réglementaires environnementaux. C'est le maillon le plus volatil de la chaîne.

Les spécialistes du traitement et de la séparation transforment les concentrés miniers bruts en matériaux de haute pureté utilisables par l'industrie. C'est à ce niveau que se concentre la valeur ajoutée et où la Chine domine. Construire ces capacités en dehors de Chine est l'un des objectifs stratégiques les plus urgents des gouvernements occidentaux.

Les fabricants de matériaux avancés produisent les composants fonctionnels finaux : aimants permanents, poudres magnétiques, substrats semi-conducteurs, etc. Leur positionnement est plus en aval et plus défensif que celui des extracteurs.

Les acteurs du recyclage récupèrent les métaux critiques à partir de déchets industriels et de produits en fin de vie, réduisant la dépendance à l'extraction primaire. Ce segment bénéficie à la fois de la demande croissante et des réglementations environnementales favorables.

Les risques à connaître avant d'investir dans les matériaux critiques pour l'IA

Ce secteur présente des risques spécifiques qu'il convient de bien connaître avant tout investissement.

1. La Chine contrôle environ 60 % de l'extraction mondiale des terres rares et plus de 90 % de leur raffinage. Sur le gallium, élément de base des substrats GaAs et des lasers InP qui alimentent les transceivers des datacenters IA, la dépendance dépasse les 98 %.

Pékin a déjà activé ce levier à plusieurs reprises : licences d'export imposées sur le gallium et le germanium en août 2023, embargo complet sur le gallium vers les États-Unis en décembre 2024, 7 terres rares lourdes ajoutées aux listes de contrôle dual-use en avril 2025. En octobre 2025, la Chine a introduit la « règle des 0,1 % » : tout produit fabriqué n'importe où dans le monde contenant ne serait-ce que 0,1 % de terres rares d'origine chinoise nécessite désormais une licence d'export délivrée par Pékin.

Cette mesure extraterritoriale, la plus agressive jamais conçue sur des matériaux stratégiques, est actuellement suspendue dans le cadre d'une trêve commerciale qui expire en novembre 2026. Son éventuel rétablissement serait un catalyseur majeur pour les alternatives occidentales de cette sélection, mais aussi un choc d'approvisionnement brutal pour l'ensemble de la chaîne des semi-conducteurs.

2. La diversification prend du temps. Il n'existe pas de raccourci pour reconstruire une chaîne d'approvisionnement en terres rares hors Chine. Obtenir les permis environnementaux pour une mine de terres rares en Occident prend de 7 à 10 ans. Construire une raffinerie de séparation prend 5 à 8 ans supplémentaires. Atteindre la parité de coût avec les producteurs chinois, qui disposent de 40 ans d'avance industrielle, pourrait prendre 10 à 20 ans. Les entreprises de cette sélection sont des paris sur une décennie, pas sur un trimestre.

3. La forte corrélation avec les prix des matières premières. Les actions minières et de traitement sont exposées aux cycles de prix des matières premières, qui peuvent être très volatils. Une baisse des prix des terres rares, du cuivre ou d'autres métaux peut réduire significativement les marges, indépendamment de la demande structurelle liée à l'IA.

4. Les risques réglementaires et environnementaux. L'extraction et le traitement des terres rares génèrent des déchets radioactifs (thorium) et des effluents chimiques soumis à une réglementation stricte. Des retards dans l'obtention de permis ou des incidents environnementaux peuvent stopper ou retarder des projets majeurs, même bien financés.

5. La dépendance aux politiques gouvernementales. Une partie de la thèse d'investissement repose sur les subventions, contrats et garanties de prêts offerts par les gouvernements américains, européens et australiens. Un changement d'administration ou de priorités budgétaires pourrait modifier ces conditions de soutien.

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