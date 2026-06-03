Faut-il acheter l'action Marvell, ce pilier des coulisses de l'IA ?

En quelques années, Marvell est passé du statut de fabricant de puces pour disques durs à celui de maillon indispensable de l'infrastructure de l'IA. Le 2 juin 2026, l'action de Marvell a connu la plus forte hausse de son histoire (+32 % en une séance) après que le PDG de Nvidia, Jensen Huang, l'a qualifié de « prochaine entreprise à 1 000 milliards de dollars ». Avec des revenus record portés par une avalanche de contrats de puces sur mesure, faut-il acheter l'action Marvell en 2026 ?

Avant de répondre à la question de savoir s'il faut acheter l'action Marvell, revenons d'abord sur la place qu'occupe aujourd'hui cette entreprise américaine dans la chaîne de valeur de l'intelligence artificielle (IA).

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Qu'est-ce que Marvell Technology ?

Marvell Technology est une entreprise américaine de semi-conducteurs fondée en 1995. À ses débuts, l'entreprise concevait des puces pour disques durs, avant de se réinventer en profondeur au fil de la décennie 2010.

Marvell est ce que l'on appelle un acteur « fabless » : elle conçoit ses puces mais délègue la fabrication à des fonderies spécialisées comme TSMC. Sa transformation en pilier de l'IA s'est construite à coups d'acquisitions stratégiques : le rachat de Cavium en 2018 (processeurs réseau et sécurité), celui d'Avera en 2019 (puces sur mesure ASIC) et surtout la fusion avec Inphi en 2021, qui lui a apporté une position dominante dans les composants optiques de transmission de données à très haute vitesse.

Aujourd'hui, l'activité de Marvell est largement dominée par son segment Data Center, qui représente environ 76 % de son chiffre d'affaires. L'entreprise y fournit trois familles de produits au cœur des infrastructures de l'IA :

Les puces sur mesure (ASIC) conçues pour les hyperscalers comme Amazon Web Services ou Microsoft, qui cherchent à réduire leur dépendance aux GPU de Nvidia ;

conçues pour les hyperscalers comme Amazon Web Services ou Microsoft, qui cherchent à réduire leur dépendance aux GPU de Nvidia ; Les composants optiques hérités d'Inphi , qui permettent de déplacer d'énormes volumes de données entre les serveurs ;

, qui permettent de déplacer d'énormes volumes de données entre les serveurs ; Les puces réseau et les commutateurs qui relient des milliers de processeurs au sein d'un datacenter.

C'est ce positionnement de fournisseur « des coulisses » de l'IA, conjugué à l'explosion de la demande en infrastructures, qui a fait de Marvell l'une des valeurs technologiques les plus spectaculaires de ces dernières années.

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Les données boursières de l'action Marvell

Indicateur Valeur Cours de l'action (clôture) 290,79 $ Ticker MRVL (NASDAQ) Capitalisation boursière Environ 254 milliards $ Plus bas 52 semaines 47,09 $ Plus haut 52 semaines 290,79 $ Hausse en une séance (2 juin 2026) +32,5 % (record historique) Hausse depuis le 1er janvier 2026 Environ +240 % Éligible au PEA Non ❌

Données du 2 juin 2026

L'envolée de l'action MRVL après les propos de Jensen Huang

Le catalyseur le plus marquant de l'histoire récente de Marvell s'est produit le 2 juin 2026. Lors du salon Computex à Taipei, le PDG de Nvidia, Jensen Huang, est monté sur scène aux côtés du PDG de Marvell, Matt Murphy, et a qualifié l'entreprise de « prochaine entreprise à 1 000 milliards de dollars ».

Jensen Huang a expliqué que les puces de réseau et de connectivité de Marvell sont essentielles aux datacenters, où les tâches de calcul sont réparties entre des milliers de puces qui doivent communiquer entre elles à très grande vitesse. Selon lui, c'est précisément ce qui rend Marvell indispensable.

L'effet sur le titre a été immédiat : l'action a bondi de plus de 32 % dans les heures qui ont suivi la déclaration de Jensen Huang pour clôturer autour de 291 dollars, soit le plus important gain journalier de l'histoire de l'entreprise. Sa capitalisation, qui s'établissait à environ 192 milliards de dollars la veille, a dépassé les 250 milliards de dollars.

Il faut toutefois remettre cette déclaration en perspective. Pour atteindre les 1 000 milliards de dollars de valorisation évoqués par Jensen Huang, l'action de Marvell devrait encore progresser de plus de 400 % par rapport à son niveau d'avant l'envolée. Ce niveau placerait l'entreprise dans le club très fermé d'une quinzaine d'entreprises valorisées à plus de 1 000 milliards de dollars.

Cet enthousiasme n'est pas totalement gratuit : en mars 2026, Nvidia avait déjà pris une participation de 2 milliards de dollars dans Marvell, scellant un partenariat élargi autour des technologies d'interconnexion. Mais certains observateurs, comme Jim Cramer sur CNBC, ont mis en garde contre une réaction excessive du marché à une simple phrase prononcée par un dirigeant, aussi influent soit-il, sans annonce concrète sous-jacente.

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Le positionnement de Marvell dans l'IA : le pilier des coulisses

Si Nvidia est la star incontestée de l'IA avec ses GPU, Marvell occupe un rôle plus discret mais tout aussi structurel : celui de l'infrastructure qui fait circuler les données. Pour reprendre une image souvent employée, si Nvidia construit les voitures, Marvell construit les routes sur lesquelles roule tout le trafic de l'IA. Pour cela, l'entreprise s'appuie sur deux atouts majeurs.

Les puces sur mesure (custom silicon). Marvell est le 2e acteur mondial du marché des processeurs sur mesure, derrière Broadcom. Les hyperscalers comme AWS et Microsoft font appel à Marvell pour concevoir leurs propres accélérateurs IA, afin de réduire leur dépendance à Nvidia et d'optimiser leurs coûts.

L'entreprise a annoncé avoir sécurisé plus de 20 contrats de conception de puces IA sur mesure destinés à entrer en production en 2028 et 2029 et vise plus de 10 milliards de dollars de revenus pour cette seule activité à l'horizon de l'exercice 2029.

L'interconnexion optique. Grâce à l'héritage d'Inphi, Marvell est un leader des composants optiques qui permettent de transmettre les données à très haute vitesse au sein des datacenters et entre eux. Avec ses modules de nouvelle génération à 1,6 térabits reposant sur un DSP gravé en 2 nanomètres, l'entreprise est positionnée sur l'un des segments les plus porteurs de l'infrastructure IA. C'est aussi cette expertise qui lui vaut le partenariat resserré avec Nvidia.

Les arguments pour acheter l'action Marvell

1. Un maillon indispensable de l'infrastructure IA. Marvell n'est pas exposée à la seule mode des GPU : elle vend les composants réseau, optiques et sur mesure sans lesquels aucun datacenter dédié à l'IA ne peut fonctionner.

2. Une croissance record et des prévisions relevées. Avec un chiffre d'affaires en hausse de 28 % et un segment data center qui pèse 76 % des revenus, Marvell affiche une trajectoire de croissance soutenue.

3. La validation par Nvidia. L'investissement de 2 milliards de dollars de Nvidia en mars 2026, puis l'éloge public de Jensen Huang, constituent une forme de validation par le leader mondial du secteur. Quand l'entreprise la plus puissante de l'IA s'engage financièrement et stratégiquement aux côtés de Marvell, le signal envoyé au marché est fort.

4. Un pipeline de puces sur mesure solide. Plus de 20 contrats de conception remportés pour 2028-2029 offrent une visibilité pluriannuelle sur les revenus de Marvell. Dans un marché où les hyperscalers veulent diversifier leurs fournisseurs, Marvell est l'un des principaux bénéficiaires de cette tendance.

5. Une diversification des relais de croissance. Entre puces sur mesure, optique, commutateurs réseau et segment télécom, Marvell n'est pas dépendante d'un seul produit. Cette diversité lui confère une certaine résilience si l'un de ses segments venait à ralentir.

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Les arguments contre l'achat de l'action Marvell

1. Une valorisation qui a déjà beaucoup anticipé. Après une hausse d'environ 240 % depuis le début de l'année et un bond de 32 % en une seule séance, l'action de Marvell intègre déjà énormément d'optimisme. Plusieurs modèles d'analystes situent sa valeur d'équilibre nettement en dessous du cours actuel : acheter après une telle envolée, c'est parier sur la poursuite du momentum.

2. Une envolée déclenchée par une simple phrase. Le bond du 2 juin repose avant tout sur une déclaration de Jensen Huang, et non sur une annonce concrète comme un nouveau partenariat par exemple.

3. Une forte dépendance à quelques hyperscalers. Une part importante des revenus de Marvell provient d'un nombre limité de très gros clients (AWS, Microsoft). Le report ou l'annulation d'un programme majeur aurait un impact significatif sur sa trajectoire.

4. Une dépendance à TSMC et une action très volatile. Comme l'ensemble du secteur, Marvell fait fabriquer ses puces chez TSMC, ce qui l'expose aux tensions géopolitiques autour de Taïwan. Par ailleurs, le titre a historiquement réagi violemment, parfois à la baisse même après de bons résultats : la volatilité fait partie du dossier.

Sur quelle plateforme acheter l'action Marvell ?

L'action Marvell est cotée au NASDAQ sous le ticker MRVL. En tant qu'action américaine, elle n'est pas éligible au PEA et nécessite un Compte-Titres Ordinaire (CTO). Elle reste accessible auprès de la plupart des courtiers européens.

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Notre verdict sur l'action Marvell

Marvell s'est imposée comme un pilier discret mais essentiel de l'infrastructure de l'IA, à travers ses puces sur mesure, ses composants optiques et ses solutions réseau.

Le problème n'est pas la qualité de l'entreprise, mais le prix de son action. Après une hausse d'environ 240 % depuis le début de l'année et un bond de plus de 30 % en une séance sur une simple déclaration de Jensen Huang, l'action MRVL intègre un scénario déjà très optimiste. La cible des 1 000 milliards de dollars de capitalisation évoquée par le PDG de Nvidia est un horizon séduisant, mais qui supposerait une multiplication par 4 de la valorisation actuelle. Toute déception sur l'exécution, les marges ou le rythme des commandes des hyperscalers pourrait entraîner une correction sévère.

Pour les investisseurs ayant un horizon de long terme et acceptant une volatilité élevée, Marvell constitue une exposition pertinente à l'infrastructure de l'IA, complémentaire d'un acteur comme Nvidia. Détenir non seulement le leader des GPU, mais aussi un maillon clé de l'interconnexion et des puces sur mesure est une stratégie de diversification qui se tient.

Pour les investisseurs plus prudents, attendre que l'euphorie liée aux propos de Jensen Huang retombe et surveiller les résultats des trimestres suivants pour confirmer la trajectoire du prix de l'action MRVL apportera bien plus de visibilité que de se précipiter après une telle envolée.

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