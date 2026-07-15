La Banque centrale européenne (BCE) poursuit son projet d’euro numérique avec la mise en place d’un projet pilote destiné à tester ses fonctionnalités au sein de l’Eurosystème. Une opération pour laquelle 36 prestataires de services de paiement ont été sélectionnés.

La BCE sélectionne 36 prestataires de paiement pour tester son euro numérique

Alors que de nombreuses juridictions s'organisent afin d'accueillir le développement des stablecoins, comme le Royaume-Uni et les États-Unis qui viennent d'annoncer l'union de leurs forces dans le domaine, la Banque centrale européenne (BCE) reste essentiellement concentrée sur la mise en place de son euro numérique.

Une monnaie numérique de banque centrale (MNBC, ou CBDC en anglais) qui a du mal à convaincre jusqu'au sein des instances européennes, d'autant plus si l'on considère que ses promesses de souveraineté, de confidentialité et de résilience se heurtent à d'autres réalités plus problématiques, comme l'impossibilité de l'épargner.

👉 Pour aller plus loin – Découvrez nos guides et tutos pour acheter des actions

Pas de quoi démotiver la BCE, qui s'organise actuellement afin de lancer un projet pilote d'envergure européenne qui se déroulera « dans plusieurs banques centrales nationales de l'Eurosystème afin de tester les fonctionnalités de l'euro numérique ».

Une opération qui a visiblement rencontré un engagement important de la part des acteurs du marché, puisqu'elle a reçu plus de 50 candidatures. Une liste au sein de laquelle la BCE a finalement sélectionné 36 participants effectifs, pour un lancement prévu au cours du second semestre 2027 sur une durée de douze mois.

La Banque centrale européenne (BCE) a sélectionné 36 prestataires de services de paiement (PSP) de l'ensemble de la zone euro pour participer au projet pilote de l'euro numérique. Cet exercice pilote est essentiel pour tester les fonctionnalités techniques de l'euro numérique ainsi que les processus opérationnels, tout en améliorant l'expérience utilisateur. Il vise à soutenir les travaux préparatoires en vue d'une éventuelle émission. BCE

Inscrivez-vous sur Finst et recevez 20 € en Bitcoin (voir conditions sur le site)

Un euro numérique testé en version bêta

Selon le communiqué officiel de la BCE, ces prestataires de services de paiement - appelés « PSP distributeurs » dans le cadre de ce projet pilote - « représentent une grande diversité de modèles économiques et de tailles d'entreprise, avec une large couverture géographique », même s'ils ne sont pas nommés précisément.

La seule information disponible concerne les banques centrales nationales de la zone euro impliquées - qui seront situées en Belgique, en Allemagne, en Estonie, en Irlande, en Grèce, en Espagne, en France, en Croatie, en Italie, à Chypre, en Lettonie, en Lituanie, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Autriche, au Portugal, en Slovénie, en Slovaquie et en Finlande - et certains participants identifiés comme « des commerçants du commerce électronique et des commerçants proposant des services du quotidien dans leurs établissements (par exemple des cafétérias et des restaurants) ».

📰 La BCE somme les banques européennes de se préparer à la menace de l'IA

Les collaborateurs des banques centrales participantes auront la possibilité d'effectuer des paiements en euro numérique bêta de personne à personne (en ligne et hors ligne) ainsi que de personne à entreprise, aussi bien en point de vente physique - y compris via des solutions Software Point of Sale (SoftPOS) - que dans le commerce électronique et les paiements mobiles. BCE

La date de lancement officielle de l'euro numérique reste fixée à 2029, « en supposant que le règlement sur l'euro numérique soit adopté en 2026 ».

10 % de réduction et jusqu'à 40 $ en BTC en achetant un wallet Ledger

Publicité

Source : BCE

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité ou de l'affiliation. L'investissement dans les actifs numériques présente un risque de perte en capital totale ou partielle. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. N'investissez que ce que vous êtes prêts à perdre.