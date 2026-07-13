Strategy augmente sa réserve à 3 milliards de dollars l’entreprise anticipe-t-elle une nouvelle baisse du Bitcoin ?

Strategy n’a acheté aucun Bitcoin cette semaine, mais a augmenté sa réserve en dollars à 3 milliards. Après plusieurs semaines de tension autour de ses actions préférentielles (STRC), de sa dette et de la dilution de ses actionnaires, l’entreprise de Michael Saylor semble surtout se protéger contre une potentielle baisse prolongée du BTC.

Strategy renforce sa réserve en dollars après plusieurs semaines de tension

Depuis le mois de mai 2026, Strategy n’est plus seulement analysée comme une entreprise levant du capital pour accumuler toujours plus de Bitcoin, et seulement du Bitcoin. L’entreprise adopte désormais une approche plus prudente, davantage focalisée sur sa capacité à financer les dividendes de ses actions préférentielles et à honorer sa dette que sur l’accumulation frénétique de BTC.

Ce changement de narratif a été préparé depuis plusieurs mois, notamment avec la vente de « seulement » 32 BTC au début du mois de juin, le rachat d’une partie de ses notes convertibles la semaine suivante, l’évolution de son discours sur ses intentions d’accumulation, sa gestion du STRC, son action préférentielle, puis la vente de 3 588 BTC la semaine dernière.

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Cette semaine, Strategy annonce n’avoir acheté aucun BTC entre le 6 et le 12 juillet. À la place, l’entreprise de Michael Saylor a accumulé 450 millions de dollars supplémentaires dans sa réserve en dollars, qui s’élève désormais à 3 milliards.

Strategy has increased its USD Reserve by $450 million. As of 7/12/2026, we hodl ₿843,775 in our BTC Reserves and $3.0 billion in our USD Reserves. $MSTR $STRC https://t.co/OdFbjLuCTP — Michael Saylor (@saylor) July 13, 2026

Alors que le prix du BTC a baissé de plus de 50 % depuis son dernier sommet, beaucoup s’inquiètent de la capacité de Strategy à faire face à ses obligations financières si l’entreprise ne détient presque que du Bitcoin et que son prix continue de baisser. Pourra-t-elle encore honorer le paiement de ses intérêts et de ses dividendes ?

Cette réserve de 3 milliards de dollars vise donc à rassurer le marché et les actionnaires quant à la solvabilité de l’entreprise. Avec un tel niveau de liquidité, Strategy pourrait ainsi couvrir ses dépenses pendant environ 30 mois sans être forcée de vendre plus de Bitcoin.

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Une réserve plus solide, mais au prix d’une dilution des actionnaires

Pour constituer cette réserve en dollars, Strategy a émis de nouvelles actions au lieu d’utiliser l’ensemble des capitaux levés pour acheter du Bitcoin. L’entreprise renforce donc sa capacité à traverser une période difficile, mais elle le fait au prix d’une dilution de ses actionnaires.

Le problème est directement visible dans le nombre de BTC en réserve par action. Depuis le début du mois de juin, ce ratio est passé de 220 429 à 210 263 satoshis par action, soit une baisse de 10 166 satoshis (10 000 = 0,0001 BTC). En pourcentage, cela représente une diminution d’environ 4,6 %, ce qui constitue la plus forte baisse de cet indicateur depuis 2023.

Évolution du nombre de satoshis par action MSTR

Il ne faut pas sous-estimer cette baisse, car la promesse centrale de Strategy ne repose pas seulement sur l’accumulation globale de bitcoins, mais sur l’idée que l’entreprise doit augmenter le nombre de BTC par action, afin que chaque actionnaire soit exposé à une quantité croissante de Bitcoin.

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Or, depuis plusieurs semaines, cette promesse est mise à mal, au moins à court terme, car celle-ci reste en nette augmentation, gagnant plus de 100 % en près de 2 ans.

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Sources : Strategy, SaylorTracker

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