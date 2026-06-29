Strategy pourra vendre du Bitcoin : le nouveau plan de Saylor

Strategy a dévoilé un nouveau cadre financier qui l'autorise à vendre du Bitcoin pour financer ses obligations ou renforcer sa trésorerie. Le plan prévoit aussi jusqu’à 2 milliards de dollars de rachats sur les Digital Credit Securities de Strategy et pour racheter l’action MSTR.

Un nouveau cadre financier pour défendre les titres Strategy

Michael Saylor a annoncé ce lundi la mise en place du Digital Credit Capital Framework, un nouveau dispositif censé renforcer la branche crédit de Strategy, améliorer sa liquidité et préserver son exposition de long terme au Bitcoin.

Le changement le plus marquant est l'introduction d'un BTC Monetization Program, qui permet désormais à Strategy de vendre ponctuellement une partie de ses Bitcoin si cette option est jugée plus pertinente qu'une émission de nouvelles actions afin de renforcer sa réserve en dollars, financer ses obligations financières ou racheter ses titres.

Strategy announces a Digital Credit Capital Framework designed to strengthen Digital Credit, enhance liquidity, preserve long-term Bitcoin exposure, and support long-term value creation. $MSTR $STRC https://t.co/AUoUCtem53 — Michael Saylor (@saylor) June 29, 2026

Cette évolution marque une inflexion de la stratégie financière de Strategy. Michael Saylor a longtemps affirmé que l'entreprise conserverait ses Bitcoin sur le long terme, même s'il avait récemment rappelé qu'il n'avait jamais promis que Strategy ne vendrait jamais ses BTC. La société avait déjà cédé 32 BTC fin mai, après une première vente de 704 BTC en 2022 pour des raisons fiscales.

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2 milliards de dollars de rachats et un dividende STRC relevé

Le plan prévoit également jusqu’à 1 milliard de dollars de rachats sur les Digital Credit Securities de Strategy et 1 milliard supplémentaire pour racheter l’action MSTR. Dans le même temps, le taux de dividende annuel du STRC passe de 11% à 12% .

Ces mesures interviennent alors que l’action MSTR s’échange autour de 82,31 dollars, soit son plus bas niveau sur 52 semaines. Le titre cède encore 3,54% sur la séance.

L’objectif implicite, comme l’a souligné un commentateur sous le tweet de Saylor, est de ramener le STRC au pair après plusieurs mois sous pression. Le titre était récemment tombé à 75 dollars, illustrant la défiance d’une partie des investisseurs.

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Un contexte de marché tendu pour Strategy

Le timing de cette annonce n’est pas anodin. Le cours du Bitcoin évolue autour de 59 885 dollars, en repli de 6,53% sur la semaine et de 18,52% sur le mois. Strategy accusait fin juin près de 13 milliards de dollars de pertes latentes sur sa trésorerie Bitcoin.

Plusieurs voix du secteur ont récemment pointé du doigt l’effet de la stratégie de Saylor sur le marché. Le patron de Ripple, notamment, a accusé Strategy de fragiliser le marché crypto avec sa politique d’accumulation à effet de levier.

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Sous le tweet de Saylor, les réactions sont partagées. Certains soutiens saluent l’initiative, tandis que d’autres y voient l’aveu d’un modèle à bout de souffle, résumé par la formule « buy high, sell low ». Les prochaines semaines diront si ce nouveau cadre suffit à stabiliser MSTR et le STRC, ou s’il acte une inflexion plus durable de la doctrine Bitcoin de l’entreprise.

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Sources : Michael Saylor sur X, Yahoo Finance

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